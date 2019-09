Elton John, autor de las partituras del musical ‘The Devil Wears Prada’. El cantante y pianista británico Elton John, quien en su carrera ha publicado cerca de 30 álbumes y ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, participa en el musical de Broadway, The Devil Wears Prada. Elton es el compositor de las partituras de la puesta en escena que se estrenará en Chicago y está basado en la película del mismo nombre que se estrenó en 2006 con Meryl Streep y Anne Hathaway como protagonistas. El musical llegará a la cartelera del Teatro James M. Nederlander el próximo verano (14 julio), antes de trasladarse a Broadway, por lo que se espera que el propio músico visite la ciudad para hacer los arreglos necesarios antes de su estreno. De acuerdo con Chicago Tribune, además de Elton John, el musical, que dirigirá Anna D. Shapiro, directora artística de la Compañía de Teatro Steppenwolf de Chicago, cuenta con letras de Shaina Taub y libreto de Paul Rudnick. Esta no es la primera vez que Elton John, ganador de cinco premios Grammy, un Globo de Oro, un Tony y un Oscar, colabora en musicales ya que fue compositor de piezas para El Rey León y Billy Elliot. The Devil Wears Prada tiene su origen en la novela homónima (2003) de Lauren Weisberger, quien fue asistente personal de Anna Wintour en Vogue. Tanto el libro como la película fueron éxitos a nivel mundial.