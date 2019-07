Electroforesis de hemoglobina, sencillo examen para prevenir la anemia falciforme

Ilda de Soriano, paciente de anemia falciforme y escritora, invitó a la población a realizarse el examen electroforesis de hemoglobina, para saber si su hemoglobina es portador o es normal. Desde el 2007 ha aprendido hábitos saludables de hematólogos y anestesiólogos del Centro Hemato Oncológico Panamá (CHOP), para prevenir sus crisis y reducir su impacto en su vida diaria. Hoy trabaja de administración de empresas y se dedica a promover su libro “Vidas de Cristal”, para la prevención y detección de la anemia falciforme.

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que afecta la estructura de los glóbulos rojos provocando obstrucción en la micro circulación. Los glóbulos rojos de los falcémicos, que están en la sangre, se vuelven en forma de hoz o como de un guineo, quedando un poco pegajosos, y al circular por los vasos sanguíneos bloquean la circulación ocasionando crisis de dolor, que sin tratamientos de estabilización y citas de control se convierten en dolores mayores, explica Ilda de Soriano.

Hace tres décadas no era obligatorio realizarse el examen para contraer matrimonio civil, por lo cual sus padres a los 9 meses de nacida en una crisis de dolor recibieron la noticia por los médicos que su hija era enferma de anemia falciforme y talasemia.

Ilda comentó que hoy en día, para ayudar a prevenir la enfermedad, se ha incluido dentro de los exámenes de tamizaje neonatal, y que también es ley de la república hacerse una electroforesis de hemoglobina antes de casarse. El problema es que la gente no necesariamente se casa y tienen hijos, por lo que aún los padres desconocen si portan o no esta enfermedad, y los hijos que les nacen.

“Hacerse el examen es sencillo. Con una prueba de electroforesis de hemoglobina puedes saber si eres portador o no de la enfermedad. Realizarse el examen para conocer si se es portador o no del gen de la anemia falciforme es vital a la hora de tener hijos. Si eres portador de la anemia y tu pareja también es portadora, pero lo desconocen porque no se hacen el examen, los hijos tienen la oportunidad de que un 25% sea SS (la enfermedad), 50% AS (portador), 25% AA normal”.

Ilda se atendía en la Caja de Seguro Social y en hospitales, donde hay escasez de hematólogos y el tiempo de atención es demorado en un momento de crisis. Sus crisis eran constantes y descontroladas. Pero desde el 2007 ha aprendido hábitos saludables de hematólogos y anestesiólogos del Centro Hemato Oncológico Panamá (CHOP), para prevenir sus crisis y reducir su impacto en su vida diaria. En este centro especializado en enfermedades de la sangre, sus hematólogos recomiendan a los pacientes de anemia falciforme los siguientes hábitos saludables: tomar los medicamentos recetados, hidratarse mucho cada día, mantener un balance y descanso, no estar expuesta a cambios de temperatura de manera súbita, no tomar licor ni fumar, mantener sus vacunas al día, acudir siempre a sus citas de control con su hematólogo, y no excederse en ejercicios.

En el Centro hay disponibles exámenes para detectar enfermedades de sangre, tratamientos personalizados, y una respuesta inmediata de la mano de un grupo de hematólogos y especialistas de otras ramas que trabajan en equipo en su caso.

El Centro Hemato- Oncológico Panamá es un grupo multidisciplinario que busca mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer y enfermedades de la sangre, con personal altamente calificado, de experiencia, que en el momento de su fundación en 1994 sus fundadores fueron pioneros en tratamientos de cáncer y sangre. El Centro ofrece un servicio integral de tratamiento en sus aspectos psicológico, social y espiritual.

Fuente. Centro Hemato- Oncológico Panamá (CHOP)