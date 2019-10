El Potrillo anuncia el regreso a sus raices. El cantante mexicano Alejandro Fernández anticipó que regresa a sus “raíces” con la canción “Caballero”, primer adelanto del que será un nuevo disco dedicado al mariachi, la “música que lo vio nacer” y a la que recurre ahora que ha madurado personal y musicalmente. Tras 17 álbumes de estudio, “El Potrillo”, como es conocido el artista de Guadalajara, apuesta por lo seguro, a lo que escuchaba en su casa desde niño, al género que inmortalizó a su padre, Vicente Fernández. “Este nuevo álbum trata de regresar a mis raíces, a mi cultura, a la música que me vio nacer y con la que crecí. Es retomar el principio”, asegura Fernández en entrevista en Los Ángeles durante una visita de promoción de este disco que saldrá en 2020. La idea de regresar a sus orígenes también hace parte del reflejo de su mayor grado de veteranía, apunta el cantante mientras sonríe y se toca un cabello más gris que negro. “La gente debería de preocuparse si no ve a un Alejando más maduro. He aprendido muchísimo y todas las experiencias que he tenido las hemos plasmado (en el disco)”, explica el cantante de 48 años. Las letras también han ido cambiando y “los temas ya no son tan ligeritos, sino más profundos”, añade el también padre de Alex Fernández, nominado recientemente a dos Latin Grammy, uno de ellos en la categoría de mejor disco ranchero/mariachi, apartado en el que también aparece su abuelo Vicente. Eso sí, el Potrillo aclara que los años y la experiencia no lo han hecho dejar el amor de lado y este sigue siendo el tema que más alimenta sus canciones. “Amar y sufrir va a ser una continua (constante) en la vida”, zanja. Precisamente es la historia de un amor prohibido el que inspira la canción “Caballero”, en la que un hombre le canta a una mujer que ama en silencio porque ella está comprometida. Rondando el medio siglo de vida, el cantante hace un recuento de su exitosa carrera desde que hace 27 años grabase su primer álbum de estudio y que lo ha llevado a ganar dos Latin Grammy -en 2000 y en 2004 junto a su padre- y a vender más de 35 millones de copias de sus discos en el mundo. Con una especie de nostalgia, Fernández aclara que se decidió por este genero musical porque cuando comenzó de lleno su carrera había muy pocas estaciones que tocaban mariachi.