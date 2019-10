El maquillaje, ¿realmente es tan malo para la piel?

El maquillaje está hecho a base de sustancias como petrolato, grasas animales o minerales, que podrían obstruir los poros y los conductos sebáceos, por donde sale la grasa hacia el exterior de la piel. Si el maquillaje tapa los poros, podrían aparecerte barros y puntos negros o espinillas. Lo que debes hacer es escoger un maquillaje no comedogénico, esto quiere decir que está especialmente diseñado para no tapar los poros.

Los maquillajes pueden ser irritantes para la piel si contienen perfumes o metales como algunos tonos verdes. Para ponerle solución, debes escoger un maquillaje hipoalergénico y, sobre todo, renovar el maquillaje entre tres y seis meses para que no se contamine de bacterias.

También debes fijarte que el maquillaje no contenga plomo; pues es un ingrediente muy común porque se cree que en pocas cantidades no hace daño, pero está comprobado que a largo plazo es muy malo para la salud. Siempre revisa las etiquetas de lo que compras.

El maquillaje no tiene por qué ser dañino, siempre y cuando se use adecuadamente. El maquillaje sí provoca envejecimiento y otros problemas cuando no es de calidad y cuando no se usa correctamente. Estos son los principales errores de las mujeres:

A la hora de aplicarlo, es pésimo usar la misma esponja y no lavarla, pues se acumulan las bacterias y se esparcen hacia otras zonas de la cara.

Hacer ejercicio con maquillaje no permite que la piel respire naturalmente y elimine sudor y toxinas.

Usar un exceso de maquillaje también es un error, porque esto podría aumentar la secreción de grasa de la piel. Siempre debe usarse sólo lo justo.

No usar un maquillaje especial para tu tipo de piel también puede ocasionar problemas de piel.

Los cosméticos pueden deshidratar la piel así que siempre es importante usar una crema humectante después de la limpieza facial de rutina. Busca las de St. Ives y Dove porque son las más amables con la piel.

Si dormimos con maquillaje, estaremos acelerando el proceso de envejecimiento, pues aparecen nuevas arrugas y se marcan más las que todavía son finas, además la piel absorbe contaminantes externos como las bacterias del ambiente. Nada te quita pasarte una toallita Pond’s que elimina los cosméticos en segundos.

No desmaquillarte es tan grave que incluso estás agregando 10 años más a tu expresión facial.

Debes tener en cuenta que, aunque no uses maquillaje, tienes que limpiarte el rostro para remover impurezas, pues la contaminación y el polvo del ambiente también lo ensucian.

A pesar de que muchos maquillajes tienen factor UV como las bases de Pond’s, no debemos confiar sólo en cuidarnos del sol con ellos. Lo recomendable es siempre usar un factor adicional de protección, que debes aplicar después de tu crema hidratante.

Fuente. todossobretupiel.com/hondudiario