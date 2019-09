El jamaiquino Sean Paul lanza nuevo single titulado When it comes to you

El ganador de un Grammy, la leyenda de Dancehall, Sean Paul, uno de los creadores de éxitos más consistentes de la música pop, sigue a su reciente éxito mundial Contra La Pared con la superestrella latina J Balvin , un nuevo éxito certificable titulado «When It Comes To You».

La nueva canción producida por Supa Dups, es el primer sencillo solista del año del prolífico artista jamaicano y sigue los pasos de su reciente colaboración con Wiley, Stefflon Don e Idris elba en el enorme single «Boasty».

Con más de 23 millones de oyentes mensuales de Spotify, más de 160 millones de transmisiones de ‘Contra La Pared’ ft J Balvin solo en Spotify .

Una de las voces más reconocibles al instante en la música, Sean Paul , ha sido responsable de una serie ininterrumpida de éxitos masivos en los últimos dos años, incluyendo «Body» con Migos, el éxito mundial «No Lie» con Dua Lipa, «Rockabye de Clean Bandit». «, Que pasó nueve semanas en el número uno en las listas del Reino Unido.

Es justo decir que Sean rara vez ha estado lejos de los niveles más altos de las listas y, de hecho, el año pasado se le presentó una placa de la Industria de la Grabación de América (RIAA) por vender la asombrosa cantidad de 26 millones de discos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe