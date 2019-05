El grupo Queen ya tiene más dinero que la reina Isabel II de Inglaterra. Queen, la banda de rock, ya es más rica que la propia Reina Isabel II gracias a las ganancias obtenidas por la película «Bohemian Rhapsody». A pesar de las malas críticas de los periodistas especializados y de haber generado cierta división entre los propios fans del grupo, el filme ha sido un indiscutible éxito planetario que ha añadido una buena ristra de ceros a las cuentas corrientes de Brian May, Roger Taylor y John Deacon, los tres supervivientes de la formación original. Tras recibir los últimos cobros de los derechos generados por la película dirigida por Bryan Singer, los miembros de Queen ahora suman una fortuna de más de 578 millones de dólares. Una cifra que en el Reino Unido ha desatado inmediatamente las comparaciones, ya que la verdadera «Queen», la acaudaladísima Reina Isabel II, no tiene tanto dinero: según la última actualización del «Sunday Times Rich List», la monarca de 93 años posee unos 481 millones de dólares, 97 menos que la mítica banda británica. Cada componente del grupo habría ganado unos 70 millones de dólares en concepto de royalties, pero el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor se han llevado una tajada algo mayor que el bajista John Deacon (que no ha querido implicarse en el proyecto, y ni siquiera acudió al estreno), ya que también se han embolsado 32 millones de dólares extra cada uno por su participación como asesores en el rodaje. La película, que recibió el premio a Mejor Película en los Globos de Oro (su protagonista también ganó el Oscar a Mejor Actor), tuvo un presupuesto total de 52 millones de dólares y ha recaudado 1.040,47 millones en cines de todo el mundo. Según la prensa británica, aproximadamente la mitad de la recaudación de «Bohemian Rhapsody» está yendo directamente a las manos de May, Taylor y Deacon a través de su compañía Queen Films, co-productora de la película, y las expectativas son que las ganancias sigan aumentando en los próximos meses. Ahora mismo, Brian May tiene 208 millones de libras, Taylor 201 millones y Deacon 169 millones. Mary Austin, la chica que durante un tiempo fue la prometida de Freddie Mercury (interpretada por la actriz neoyorquina Lucy Bolton), también se está beneficiando del éxito de la película, pues se calcula que hasta el momento ha recibido unos 52 millones de dólares . El cantante, que murió por una neumonía derivada del sida en 1991, le legó el cincuenta por ciento de sus futuras ganancias, dejando la otra mitad a sus padres y a su hermana.