El gran amor que Maluma abandonó en favor de la música. Maluma es un hombre apasionado, enamorado de su carrera, de sus fans y de su novia, Natalía Barulích, pero para poder dedicarse a la música de tiempo completo, el colombiano tuvo que decirle «adiós» a otro gran amor: el fútbol. «Cuando yo empecé mi carrera, yo tenía 17 años… 16 años… y fue justo después de un entrenamiento de soccer que yo digo, ‘mira, no quiero volver a entrenar, amo el fútbol, pero quiero ser un cantante, quiero estar en el escenario, ese era mi sueño», le confesó a Nastassja Bolívar cuando la presentadora de Latinx Now! le preguntó cómo fue que abandonó el camino que, cuando chico, había estado labrando en el deporte. Y es que, en su país natal, Maluma tuvo la oportunidad de pertenecer a grandes equipos, casi de manera profesional, pero el pop, el trap y el reggaetón fueron quienes al final marcaron el curso de su destino. Durante la entrevista que le concedió a Latinx Now!, el originario de Medellín contó otros detalles personales que también forman parte de su reciente documental «Lo que era, lo que soy, lo que seré», que realizó en colaboración con YouTube.