El arte tiene un nuevo lienzo con The Frame de Samsung

Guatemala. El televisor que está revolucionando los espacios al convertirse en una obra de arte, hace su entrada triunfal a Guatemala. The Frame, la pantalla que se convierte en una hermosa pieza artística cuando está apagado, ya está disponible en Tiendas MAX.

El innovador televisor que une diseño, arte y tecnología, ofrece más de 1,200 obras de arte que se pueden obtener a través de la plataforma Art Store. Su Art Mode incluye un sensor que detecta la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo y el color para lograr una iluminación natural, independiente si es de día o de noche, y así el usuario podrá admirar la pieza de arte como si estuviera en una galería. Además, incluye inteligencia al detectar la presencia de personas alrededor del televisor para encender la pantalla y mostrar las obras o apagarla para ahorrar energía.

Su tecnología QLED garantiza 100% el volumen de color. La tecnología Quantom Dot permite mostrar mil millones de tonos, lo que hace que sus imágenes sean más brillantes y reales.

Inspiración para mejorar tu hogar

“En nuestro ADN está innovar día a día, incluso superándonos a nosotros mismos. Las personas quieren hacer su casa más bella, quieren sentir que su estilo se refleja en su espacio vital y la respuesta de Samsung a ese deseo es The Frame 2019, cuya tecnología Quantum Dot hace que el telespectador no se pierda ningún detalle y logre una experiencia realmente envolvente con precisión, brillo mejorado y negros más profundos” explica Fernando Escobedo, Gerente de Ventas de la división de audio y video de Samsung Electronics Guatemala.

The Frame está disponible en Tiendas MAX en tamaño de 55 pulgadas, ideal para convertir cualquier habitación en una verdadera galería de arte. Su diseño personalizado a través de diferentes marcos magnéticos, facilitan su montaje y desmontaje; está disponible en colores beige y nogal que encajan y combinan perfectamente con cualquier espacio. Su instalación es limpia y simple gracias a One Invisible Connection, la tecnología exclusiva de Samsung que usa un cable único y casi invisible de 3.5 mm que suministra energía y datos.

Además, incluido en la caja del televisor, está el soporte No Gap Wall-Mount para montar The Frame sin espacios, tal cual como si fuese un cuadro real. Para muchos usuarios el estilo es personalizar los espacios, por ejemplo, incluir recuerdos en lugares visibles del hogar. Los modelos 2019 de The Frame incluyen la función My Collection que permite considerar fotografías y retratos familiares para exhibirlos como obras de arte.

The Frame también cuenta con Bixby, el asistente de voz de Samsung que funciona con Inteligencia Artificial, el cual permite controlar el televisor y acceder a las apps con simples comandos de voz.

Los modelos 2019 también funcionan con otros asistentes como Alexa o Google Assistant. Además, son compatibles con iOS Apple TV App y tienen AirPlay 2 integrado para reproducir videos, escuchar música o ver fotografías desde dispositivos Apple hasta la pantalla grande.

“The Frame de Samsung es una pieza de arte que reúne todos los pilares del compromiso que en Tiendas MAX tenemos con nuestros clientes: ofrecerles lo último en innovación y tecnología de las mejores marcas del mundo acompañado de una excelente experiencia de compra” comentó Martín Prera, Director de Mercadeo de Grupo DISTELSA.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe