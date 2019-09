EEUU y Honduras abordan migración

Honduras. Alrededor de un posible acuerdo bilateral delegaciones de Honduras y Estados Unidos se reunieron este jueves, en Washington, para afinar los parámetros sobre migración y seguridad, indicaron fuentes oficiales.

De Honduras participan: el canciller Lisandro Rosales, el ministro de Seguridad, general Julián Pacheco Tinoco; la ministra de Estrategia, María Andrea Matamoros, Marco Midence, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, y Carolina Menjívar, directora de Migración y Extranjería.

La U.S. Embassy Honduras @usembassyhn posteó ayer que “los EE UU colabora con #Honduras en una amplia gama de temas incluyendo la migración, la seguridad fronteriza y otros retos regionales. Apreciamos que Honduras haya sido un socio comprometido y productivo con estos asuntos”.

Mientras que el secretario de Homeland Security, Kevin McAleenann, posteó que “Estados Unidos continúa teniendo discusiones productivas con Honduras sobre una variedad de temas de seguridad, incluida la migración. Una delegación hondureña viajará a DC para reunirse con

@DHSgov esta semana para conversaciones en curso para abordar los desafíos comunes en la región del Triángulo del Norte”.

De manera oficial, autoridades de EE UU no confirman si Honduras será tercer país seguro o si las negociaciones van en camino a lograr un tercer país seguro. Mientras, el propio canciller Rosales y las distintas autoridades del Poder Ejecutivo sí lo han descartado.

El viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, José Isaías Barahona, Honduras está trabajando con Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador en temas migratorios “porque es donde circulan la mayor cantidad de hondureños que migran del país y que se mueven hacia los Estados Unidos”.

“Igualmente estamos en la ruta de tránsito de otros ciudadanos del mundo, que también pretenden llegar a los Estados Unidos. Así que, por supuesto, que tenemos que trabajar en conjunto y hay acercamientos de manera que se cree una plataforma regional, que permita que las personas sean tratadas con justicia, con seguridad para ellos, que no sean explotados por traficantes de personas o por explotadores en otro tipo de actividades, de manera que las personas estén protegidas”.

El viceministro confirmó que aunque se alcancen los nuevos acuerdos con EE UU, Honduras no dejará de ser una ruta de tránsito de migrantes, “no creo que vayan a cambiar, Honduras va a ser un país de tránsito porque está en la ruta, sería absurdo, ilógico pensar que vamos a desaparecer esa condición, es una condición geográfica, es una condición que se produce por la cercanía y por la posición geográfica que tiene Honduras”.

“Ahora, eso significa que Honduras tiene que trabajar como lo hace con otro tipo de criminalidad o con otro tipo de circunstancias internacionales, por ejemplo, la lucha contra las drogas”, afirmó.

Barahona aclaró que, “Honduras y Estados Unidos todavía no han llegado a un acuerdo” en materia migratoria… no debemos hablar de si hay o no propuestas, lo que puedo asegurar es que hay negociaciones, hay un trabajo conjunto que se está haciendo, para definir y encontrar cuál es la mejor combinación de capacidades, tanto de los Estados Unidos, como las capacidades de Honduras”.

Fuente: La Tribuna.