Uruguay, el nuevo mercado de las bebidas hechas en Guatemala

Guatemala. Guatemala se ha logrado distinguir en los últimos años en diversas industrias como la alimenticia, cosméticos, agrícola, vestuarios y muchas otras. La exportación de bebidas, tanto alcohólicas y no alcohólicas no son la excepción, esto se respalda en las cifras de exportación acumuladas a octubre 2022, las cuales indicaron que este tipo de producto ha exportado más de US$ 444 millones a más de 40 destinos internacionales, mostrando un crecimiento del 34% en comparación a octubre de 2021.

Esto en gran medida por la constante innovación que se da en el mercado de bebidas, de acuerdo con Statista, en 2021 se valoró en US$206.84 miles de millones a nivel mundial, siendo compuesto principalmente de bebidas alcohólicas (45%), bebidas calientes (16%) y bebidas no alcohólicas (38%).

“En el caso de las bebidas alcohólicas existe una tendencia muy marcada respecto a su consumo en días festivos, siendo Mardi Gras, Año Nuevo, el día de San Patricio, el Cuatro de Julio y Halloween las preferidas para beber en Estados Unidos. Adicionalmente se encontró que los americanos prefieren bebidas específicas para cada una de las fechas, por ejemplo, la cerveza es la bebida más popular, seguida por el vino y la champaña para año nuevo. Además, este 2023 veremos como las tendencias se inclinarán a destacar sabores que invoquen naturalidad, transformación, diversidad y los consumidores preferirán comprar marcas que impulsen este tipo de evoluciones”, comentó el Analista de Mercados Senior de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, José Valladares.

Finalmente, en Norte América, para la categoría de bebidas no alcohólicas hay un enfoque en la industria de bebidas carbonatadas, que se ha convertido en un componente principal del segmento de bebidas. En este caso destaca el creciente interés en los últimos años por las marcas privadas, es decir marcas derivadas de corporaciones alimenticias o de retail como lo son Walmart, Sam´s Club, Kroger entre otras. En este caso la cuota de mercado ascendió de un 8% a un 17%, generado principalmente por consumidores jóvenes que no dan tanta importancia a las marcas en esta industria, y se dejan guiar por precios y sabores, así como por consumidores de ingresos menores que buscan productos alternativos a precios bajos.

Las preferencias de los consumidores marcarán las tendencias del mercado

Tras haber comprendido las tendencias internacionales del mercado de bebidas queda claro que, si un exportador desea incursionar exitosamente en estas industrias desde licores hasta sodas, primero debe conocer las preferencias de los consumidores, los tamaños, sabores, precios y productos más populares para garantizar el éxito de sus productos.

“En el Sector de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT vimos una tendencia que se marcó en el 2022 en Bebidas no alcohólicas (excepto agua, los jugos de frutas o de hortalizas, leche y cerveza), agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, mientras en las bebidas con alcohol estaba el Ron y otros espíritus obtenidos de productos de caña de azúcar, destilados y fermentados, jugo de frutas o verduras, no fermentados, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante y por último cerveza malta. Uno de los datos destacables de este año es el crecimiento de Uruguay como uno de los nuevos mercados atendidos en los últimos cinco años para las bebidas provenientes de Guatemala; esto sin duda es un panorama bastante alentador, ya que esperamos que el sector de alimentos y bebidas crezca al menos un 18% en sus exportaciones este 2023”, agregó la Coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT, Melissa Corzo.

La Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, tomando en cuenta estos elementos ha lanzado al mercado el servicio de Product Intelligence, donde usted podrá conocer estos aspectos y muchos otros más sobre su producto de interés para las industrias alimenticias, cosméticas, farmacéuticas y de productos del hogar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe