Solicita tu préstamo fácil y seguro con Vana

Guatemala. Con Vana tan solo se necesita tener DPI, descargar la aplicación en un celular Android desde Google Play y completar la solicitud para solicitar un préstamo. Vana ofrece créditos con fáciles procesos, sin papelería física apoyando a quienes son desatendidos por el sistema financiero tradicional contribuyendo a la inclusión financiera del país.

Vana es para todo el que tenga un sueño que quiera cumplir, una meta a alcanzar, crear emprendimientos, pagar servicios básicos como la luz o el internet, incluso atender alguna emergencia de última hora. Por ello solicitar un crédito por medio de esta aplicación es rápido y fácil.

“Deseamos seguir ofreciendo productos financieros digitales que brinden apoyo para transformar la vida de nuestros usuarios, por medio de créditos, aunque no tengan récord crediticio, ya sea porque sus ingresos no son fijos o trabajan en el sector informal, pero sin importar la razón, estamos siempre dispuestos a ayudarlos”, expresó Santiago Ibarguen Co fundador de Vana.

Para acceder los usuarios deben crear un perfil, solicitar el crédito, y luego recibirán la aprobación en minutos, así como el depósito en su cuenta bancaria en menos de 24 horas. Para quienes no tienen una cuenta bancaria, Vana les ofrece la opción de recibir su crédito en efectivo rápidamente en más de 1,500 ubicaciones en todo el país.

Esta Fintech brinda líneas de crédito, que van desde los Q200 hasta los Q2,000, estas se manejan bajo una escalera que le permite al cliente aumentar progresivamente su límite de crédito, disminuyendo la tasa de interés conforme va construyendo un buen récord. Algo muy importante es que el usuario puede decidir cuantos días de crédito necesita, convirtiendo así a Vana en la plataforma más flexible del mercado.

“Nuestro objetivo es permitir el acceso a préstamos con requisitos mínimos y continuar siendo la app #1 de créditos confiables en el país. Trabajando para ser el aliado de los guatemaltecos que buscan salir adelante”, concluyó Santiago Ibarguen Co fundador de Vana.

Fuente. Vana