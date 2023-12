No habrá aumento de impuestos para 2024, en términos reales: López Obrador

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

México. Para 2024 no habrá aumento de impuestos, en términos reales, ni incrementos al precio de las gasolinas y tarifas del servicio eléctrico, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Es la misma política, no va a haber aumentos de impuestos, en términos reales, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diesel, de la luz. Vamos a continuar con el programa anti inflacionario, ya se restableció el mecanismo que se acordó con las tiendas departamentales, para que se mantengan los precios de la canasta básica, de 24 productos sin aumentos”, explicó el titular del Poder Ejecutivo.

El mandatario indicó que con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), se fijó en mil 039 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica, los que mantendrán sin cambio, e incluso se detectó un descenso en los mismos.

Si vemos los precios actuales, están abajo, eso lo tenemos que agradecer a los que participan en este programa, a las cadenas comerciales de Chedraui, Walmart, Soriana, y otras, que no recuerdo. Y tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero, como era antes; que no haya aumento de precios, que no haya inflación porque, si no, se afecta el ingreso. Podemos estar aumentando el salario, pero si hay inflación, se pierde poder de compra, poder adquisitivo, que era lo que pasaba antes. Fue… Olvídense de las frases célebres, de las canalladas que hicieron estos neoliberales que aspiran a regresar, que yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, comentó el presidente.

El mandatario agregó que, a diferencia del pasado, en esta administración se ha demostrado que incrementar el salario mínimo no genera inflación y ahora pagan impuestos los grandes empresarios.

Porque repetían que si aumentaban el salario, se iba a incrementar la inflación, iba a haber más inflación, durante muchísimo tiempo, como otras mentiras: de que no había recaudación suficiente porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los vendedores ambulantes, y que ese era el principal problema. Cuando el principal problema era que los de arriba, los potentados, las grandes corporaciones empresariales, los bancos, no pagaban impuestos o se los condonaban. Pero, a cuántos engañaron así”, afirmó.

Fuente: Excelsior.