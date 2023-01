La importancia de la salud financiera: 5 valiosos consejos

Guatemala. La Salud Financiera al igual que la salud mental, física, emocional, es un pilar importante en nuestro desarrollo como seres individuales y no es más que un resumen de nuestro equilibrio financiero, haciendo referencia a la manera de manejar y dividir nuestros ingresos, egresos y ahorro. En pocas palabras, la Salud Financiera es el reflejo de nuestro historial crediticio.

El no contar con un buen historial crediticio, será evidente al momento de solicitar financiamiento, y notar limitantes como condiciones menos que ideales, por ejemplo tasas de interés alto, montos pequeños aprobados o incluso ser rechazado en la solicitud.

Darle la importancia necesaria a la Salud Financiera, nos ayudará a contar con un historial crediticio saludable, garantizando múltiples beneficios como: una rápida solicitud de crédito, gozar de mejores condiciones y plazos más amplios para pagar, además de tasas de intereses más bajas.

Un buen historial crediticio es la base para agenciarse de los fondos que servirán para consolidar otras deudas en un solo pago mensual, pero ¿para que me será útil? Para poder adquirir la casa que sueñas, el vehículo que necesitas, realizar ese viaje que siempre has deseado, iniciar tu propio negocio o invertir en el que ya tienes.

¿Qué aspectos se toman en cuenta en mi historial crediticio? 1. Tener estabilidad laboral, 2. Que tus cuentas bancarias reflejen movimientos legítimos y comprobables, 3. El pago puntual de impuestos y 4. El pago puntual de alquileres u otros compromisos adquiridos.

Conoce estos 5 consejos que te ayudarán a tener o mejorar tu salud financiera:

1. Sé responsable con tus finanzas

No solicites dinero, si no tienes como pagarlo, tampoco utilices herramientas como las tarjetas de crédito para financiar volúmenes grandes, puesto que los intereses pueden provocar problemas posteriores. Además, de que las fechas de corte y pago, pueden confundirte, si no tienes la experiencia necesaria.

2. Sé puntual con tus pagos y realízalos completos

Pagar el mínimo en la tarjeta no soluciona absolutamente nada del problema, únicamente alarga el plazo de la deuda. Pagar tus mensualidades completas y puntuales es ideal, porque te hará ver como una persona responsable, esto a largo plazo, te traerá múltiples beneficios.

3. Sé consciente al momento de hacer un plan

Ten en mente lo que puedes hacer con tus ingresos y qué prioridades le darás a tus obligaciones o responsabilidades adquiridas. El ocio nunca debe ser la prioridad para utilizar tus ingresos, además, recuerda nunca gastar más de lo que recibes.

4. No te escondas de tus obligaciones

Las empresas que dan financiamiento necesitan saber que tú reconoces el compromiso que adquiriste. Mantener el contacto y reconocer tus deudas, es la manera correcta de demostrar tu responsabilidad y con ello, la empresa puede apoyarte con opciones, como planes de pago o descuentos en cargos atrasados.

5.Haz todas las preguntas necesarias

Al momento de solicitar y obtener financiamiento, debes estar seguro, tranquilo y feliz con tu decisión, y esto, generalmente está muy relacionado con la cantidad y calidad de la información que te proporcionaron.

Por último, no tengas miedo de solicitar un crédito, es una herramienta muy útil para ordenar tus finanzas personales y hacer realidad tus proyectos o metas, siempre y cuando lo manejes con responsabilidad. Pero, ¿qué debes tomar en cuenta previo a solicitar un crédito?

1. Busca la opción que mejor se adapte a tu capacidad de pago, esto evitará que te puedas sobre-endeudar.

2. ¡No tengas miedo de preguntar! Esto es indispensable, porque te permitirá conocer y entender las condiciones del crédito, como la tasa de interés, el plazo, etc.

3. Conoce tus derechos y obligaciones. Revisa tu estado de cuenta constantemente, lo ideal es que lo hagas al menos una vez al mes.

4. Paga puntual y en las fechas establecidas, esto te servirá para no incurrir en cargos por atraso o dañar tu historial crediticio.

5. Reconoce y mantén presente tu fecha de pago y que canales de pago existen, para que no tengas atrasos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe