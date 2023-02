Identificados 54 mercados con oportunidades para exportar productos y servicios guatemaltecos

Guatemala. AGEXPORT presenta la séptima edición del estudio Best Markets, Products & Services 2023, Diplomacia Comercial, el cual contempla el nuevo escenario internacional para los negocios de exportación, identificando las mejores oportunidades para productos y servicios guatemaltecos, enfocándolo en la innovación de la oferta exportable con productos como las abejas vivas, el huevo en polvo, la proteína de alga marina y el aceite de Krill, así como servicios de exportación como terapia en el metaverso, turismo de experiencias e inteligencia artificial para agricultura.

“Para esta edición, el estudio se concentra en apalancarse sobre las oportunidades de productos y servicios que el mercado internacional provee a Guatemala, potencializando las alianzas estratégicas entre el sector público y privado para promover al país de una manera integral. De esa cuenta un aliado valioso para lograr este cometido ha sido la participación y validación de la red de los consejeros comerciales, gracias al respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta estrategia, aunada con la interpretación de tendencias globales del consumidor y la visión a futuro basado en la diversificación y la integración de procesos industriales que agregan valor a la oferta exportable, desafía el concepto tradicional de exportación y hace que trascienda las barreras físicas incorporándose a un mundo altamente digitalizado y orientado a la implementación de nuevas soluciones”, comentó la Gerente de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT, Paola Álvarez.

Tendencias del nuevo consumidor

Este 2023 el consumidor modifica su comportamiento, enfocándose en tres pilares fundamentales: empoderamiento, valor agregado y simplificación. De estos se desglosan las ocho tendencias de consumo que prevalecerán en el consumidor local e internacional: Mi mentalidad; Automatización auténtica; Locales Internacionales; Presupuesto con Intención; Ecoeconómico; Gamification; Fatiga Controlada y Ascensión Femenina.

Más de 1,100 combinaciones producto-mercado presenta el estudio

Esta edición 2023 del Best Markets, Products & Services consolida más de 1,100 combinaciones producto-mercado, como por ejemplo, los tomates frescos destinados a El Salvador; camarones congelados a los Emiratos Árabes Unidos; semillas para siembra a Colombia; Ketchup y otras salsas para Nueva York, en fin son múltiples industrias y destinos que para Guatemala representa un potencial en montos de exportación de bienes y servicios que supera los US$ 24,000 millones, de los cuales US$ 19,500 millones son en bienes y US$ 4,900 millones en servicios.

Los mejores mercados para exportación de bienes y los mejores para exportación de servicios.

El estudio Best Markets para la exportación de bienes identificó 26 mercados los cuales representan una oportunidad de crecimiento de las exportaciones de US$ 3 mil 800 millones. De ese número de mercados identificados, 17 son países como Alemania, Canadá, Chile, Colombia, China, Costa Rica, El Salvador, España, México y Estados Unidos. De este último, son 9 estados como Florida, California, New York, entre otros los que tienen grandes oportunidades.

“Es importante que los empresarios conozcan el estudio y se adentren en las oportunidades identificadas, pues estas responden a una metodología específica para cada giro de negocio analizado. Es decir, el Best Markets, Products & Services 2023 cuenta con 8 metodologías distintas que consolidan datos macroeconómicos, indicadores de desarrollo, cifras de comercio internacional y experiencia de empresas exportadoras para resaltar las mejores alternativas que el exportador debe conocer”, agregó el jefe de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, Jacobo Pieters.

De esa cuenta, para la exportación de servicios guatemaltecos esta nueva edición del Best Markets Products & Services, identificó 24 países destino en América del Norte, América del Sur, Centroamérica y algunos de Europa como Alemania, Bélgica, España, Irlanda, Reino Unido y Suiza. Estos estiman una oportunidad para que este sector crezca en sus exportaciones, superando los US$ 4,900 millones. Estas oportunidades fueron identificadas para los servicios especializados en el conocimiento y talento guatemalteco como Economía Naranja, Servicios integrados a la exportación como logística, outsourcing, Information Technology Outsourcing ITO, Turismo Sostenible, Turismo de Bienestar y Laboratorios.

El potencial que se describe a continuación se encuentra basado en la oferta actual de Guatemala, tomando como referencia el nuevo sistema de clasificación de exportación de servicios lanzado por el BANGUAT en febrero del año 2023.

SERVICIO-POTENCIAL REAL

ITO-$ 915,058,273.52

TURISMO SOSTENIBLE-$ 649,100,962.60

TURISMO DE SALUD-$ 64,785,022.10

ECONOMÍA NARANJA-$ 22,779,470.09

KPO-$ 696,685,974.08

LOGÍSTICA-$ 990,978,144.97

Este nuevo estudio permite que AGEXPORT, para el 2023, continúe a la vanguardia de las tendencias mundiales y monitoree la evolución de sus productos y servicios a nivel internacional. Por ello, seguirá siendo una guía especializada para la exportación ya que las investigaciones del estudio fortalecen y respaldan la presencia de los productos guatemaltecos en mercados tradicionales y también visualiza la oportunidad de incursionar en otras fronteras internacionales.

El documento y las herramientas dinámicas estarán disponibles en la plataforma Connecting Best Markets, plataforma virtual en la que pueden acceder por medio del siguiente enlace: http://connecting.export.com.gt/

Fuente. Agexport