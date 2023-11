Herbalife publica el segundo Reporte de Sostenibilidad Global

El nuevo informe subraya los compromisos de salud y bienestar global de la Compañía con los productos, las personas y el planeta.

Guatemala. Herbalife, compañía y comunidad líder en salud y bienestar, publicó su segundo Reporte de Sostentabilidad Global: Vive tu mejor vida. El informe contempla los impactos entre 2021 y 2022 y ofrece una perspectiva transparente sobre sus compromisos y prácticas de negocio sostenibles en tres áreas prioritarias: productos de calidad personas y comunidades saludables; y un planeta próspero.

“En Herbalife Región de Centro y Sudamérica, el equipo ha logrado grandes impactos positivos a través de programas locales de reciclado, reducción de plástico en envases y envíos; introducción de paneles solares; así como a través de alianzas locales con organizaciones benéficas, donación de productos y alimentos, entre otras acciones alineadas a la estrategia global de la Empresa. Muchas de estas iniciativas, no se habrían podido implementar sin la colaboración e involucramiento de nuestros Distribuidores Independientes. Estoy muy orgulloso de lo logrado, siendo conscientes de que aún hay mucho más por hacer” afirmó Raúl Manrique, vicepresidente y Gerente General para Herbalife Centro y Sudamérica.

La estrategia de Sostenibilidad Global de Herbalife se focaliza en la administración del medio ambiente, la responsabilidad social y las prácticas de gobierno transparente, priorizando las áreas donde la Compañía puede ejercer el mayor impacto. Esta estrategia se desarrolla en base a las prioridades de sus públicos de interés y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El reporte resalta los logros a nivel global en cada una de las áreas prioritarias, incluyendo:

Productos de calidad

•Lanzamiento de 27 nuevos productos y 20 nuevos sabores en 95 mercados.

•Reconocimiento como la marca Nº 1 en suplementos alimenticios en América Latina* así como El batido para el bienestar #1 en el mundo.”**

•Recibimos más de 40 premios y reconocimientos por la calidad y excelencia de nuestros productos.

•En 2022, el 79% de los 12.000 clubes de nutrición y bienestar, propiedad de Distribuidores Independientes Herbalife, en Estados Unidos se encontraban en un radio de cinco millas de desiertos alimentarios, ofreciendo acceso a productos ricos en nutrientes de Herbalife a precios accesibles.

Personas saludables

•En 2022, ganamos los premios America’s Best Employers for Diversity y America’s best Midsize Employers de Forbes, y, en 2021, el Empleador de ‘Elite 8’ en los Premios Achievers 50 Most Engaged Workplaces.

•Recibimos 10 premios por la aplicación móvil HN Grow, que brinda capacitación educativa a los Distribuidores Independientes.

•Nos asociamos con organizaciones gubernamentales en México, Brasil, Indonesia e India que brindan apoyo a campañas de prevención de la obesidad y enfermedades no transmisibles a través de educación sobre nutrición y estilo de vida saludable, manejo de alimentos e higiene.

•Ampliamos nuestra asociación con organizaciones sin fines de lucro como World Food Program USA, Global Food Banking Network, Feed the Children, entre otras, para incluir más de 20 programas con foco en salud, bienestar y nutrición a nivel mundial.

Planeta próspero

•Eliminamos 322 toneladas métricas de plástico virgen (equivalente al 2,5% del uso total de plástico) de los envases de productos gracias a la incorporación de un 25% de materiales reciclados (PCR) en los envases del producto Batido Nutricional Proteico en mercados seleccionados.

•Reciclamos 5.475 toneladas métricas de plástico y materiales de los centros de ventas y distribución en más de 30 mercados a nivel internacional.

•Mejoramos la eficiencia de las instalaciones de Herbalife Innovation and Manufacturing (HIM) [Innovación y Fabricación de Herbalife] en Estados Unidos y China y de los edificios de oficinas en Estados Unidos y México, e inauguramos un espacio de oficinas con energía solar en Costa Rica que favorece la reducción de emisiones.

•Fijamos metas para evaluar al 80% de nuestros proveedores de ingredientes de productos por sus prácticas sustentables para 2025 y al 100% de nuestros proveedores de soja/soya y cacao para 2025.

Además, gracias al generoso apoyo de los Distribuidores Independientes y empleados de la Compañía, Herbalife Nutrition Foundation (HNF) sigue ofreciendo la educación y nutrición necesarias para el bienestar de los niños y sus comunidades. En Centro y Sudamérica, en 2022, HNF donó un total de USD $ 292.400 a 17 organizaciones benéficas, que generaron beneficios para 3,318 niños.

Para ver el Reporte Global de Sostenibilidad de Herbalife completo, en inglés, haga clic aquí.

Fuente. Herbalife Ltd.