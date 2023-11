Henkel eleva sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2023

Guatemala – En el tercer trimestre de 2023, Henkel ha registrado unas ventas del grupo de unos 5,400 millones de euros y ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas del 2.8%. Este crecimiento se debe a la continua subida de los precios teniendo en cuenta el aumento significativo de las materias primas en comparación con el año anterior. La evolución del volumen ha sido negativa, pero ha mostrado una notable mejora en comparación con el segundo trimestre. En términos nominales, las ventas han sido un 9% inferiores a las del trimestre anterior, debido principalmente a la salida de actividades en Rusia en el segundo trimestre y a los efectos negativos del tipo de cambio.

«A pesar de un entorno de mercado persistentemente desafiante, hemos mantenido con éxito nuestro impulso de crecimiento en el tercer trimestre, con la contribución de ambas unidades de negocio. Sobre la base de estos resultados, hemos elevado hoy nuestras perspectivas para el ejercicio en curso. En particular, para el beneficio ajustado por acción preferente, del que esperamos ahora un aumento significativo del 15% al 25% a tipo de cambio constante», comentó Carsten Knobel, CEO de Henkel.

«También hemos reforzado nuestro portafilio de Adhesive Technologies con una atractiva adquisición, lo que refleja nuestro enfoque más pronunciado en el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones. Vamos claramente por delante del plan en lo que respecta a la integración de nuestro negocio de Consumer Brands, que representa la mayor transformación de nuestra empresa de las últimas décadas”, ha añadido Knobel.

Evolución de las ventas por unidad de negocio

A pesar de la escasa demanda en algunos mercados finales relevantes para Henkel, la unidad de negocio Adhesive Technologies ha registrado un crecimiento orgánico positivo de las ventas en el tercer trimestre, impulsado por las áreas de negocio Mobility & Electronics y Craftsmen, Construction & Professional. El fuerte crecimiento orgánico de las ventas en la unidad de negocio Consumer Brands, que opera con la nueva configuración desde principios de año, se ha visto impulsado por las áreas de negocio globales Laundry & Home Care y Hair.

«En ambas unidades de negocio, el desarrollo del volumen ha mejorado claramente en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, lo que confirma nuestras expectativas expresadas al publicar los resultados del primer semestre. Y para el trimestre siguiente esperamos una nueva mejora secuencial», añadió Knobel.

Además, en el tercer trimestre Henkel ha seguido avanzando a buen ritmo en la aplicación de su programa estratégico de crecimiento. Con la adquisición de Critica Infrastructure, Henkel ha añadido un atractivo negocio adyacente al portafolio de su unidad de negocio Adhesive Technologies con el objetivo de crear una plataforma para un mayor crecimiento: Critica es un proveedor especializado en soluciones innovadoras de reparación y refuerzo de materiales compuestos para una amplia gama de aplicaciones industriales. En la unidad de negocio de Consumer Brands, la integración de los negocios de consumo avanza antes de lo previsto: más del 80% del ahorro neto de unos 250 millones de euros previsto en una primera fase para finales de 2024, se espera que se realice a finales de 2023. Además, la empresa ha centrado estrictamente su portafolio de marcas de consumo con perfiles de crecimiento y márgenes sólidos.

«En el tercer trimestre hemos seguido impulsando con coherencia nuestras prioridades estratégicas en ambas unidades de negocio. Así pues, seguimos en el buen camino para generar un mayor crecimiento y ampliar nuestras posiciones de liderazgo mundial en el mercado», añadió Knobel.

Evolución de las ventas del grupo

Las ventas del grupo en el tercer trimestre de 2023 han alcanzado los 5,440 millones de euros, lo que supone un descenso nominal del -9.0% en comparación con el trimestre del año anterior. Los efectos de las adquisiciones y desinversiones -incluido el impacto de la venta del negocio en Rusia- han reducido las ventas en un -5.5%. Los efectos del tipo de cambio también han afectado negativamente a la evolución de las ventas en un -6.3%.

Orgánicamente (es decir, ajustadas al tipo de cambio y las adquisiciones/desinversiones), las ventas han aumentado un 2.8%. Este crecimiento se debe a la subida de los precios en ambas unidades de negocio. Los volúmenes han disminuido de un año a otro, pero la evolución de los volúmenes en ambas unidades de negocio ha mostrado una notable mejora secuencial en comparación con el segundo trimestre de 2023.

Las ventas en los primeros nueve meses de 2023 han alcanzado los 16,366 millones de euros, lo que representa un descenso nominal del -3.1%. Orgánicamente, Henkel ha registrado un crecimiento muy fuerte de las ventas del 4.1%, impulsado por un aumento de dos dígitos en los precios.

Evolución de las ventas del grupo

El crecimiento de las ventas orgánicas en el tercer trimestre ha estado impulsado por las regiones de Europa, Norteamérica, Latinoamérica e IMEA. En cambio, la evolución de las ventas orgánicas en la región Asia-Pacífico ha sido negativa, debido sobre todo al tenso entorno de mercado imperante en China.

Evolución de las ventas por regiones

También en los primeros nueve meses de 2023, el fuerte crecimiento orgánico de las ventas de Henkel ha sido impulsado por todas las regiones, con la excepción de la región Asia-Pacífico.

Evolución de las ventas de Adhesive Technologies

La unidad de negocio Adhesive Technologies ha generado unas ventas de 2,711 millones de euros en el tercer trimestre de 2023 (año anterior: 2.995 millones de euros). Esto representa una evolución nominal del -9.5%. Orgánicamente (es decir, ajustadas por el tipo de cambio y las adquisiciones/desinversiones), las ventas han aumentado un 0.8%. Este crecimiento se debe a un fuerte aumento de los precios. Los volúmenes, en cambio, se han situado por debajo del nivel del año anterior, ya que la demanda en algunos mercados finales relevantes ha seguido siendo moderada. Las adquisiciones/desinversiones han reducido las ventas un -3.8%. Los efectos del tipo de cambio han tenido un impacto negativo adicional del -6.5%.

En los primeros nueve meses de 2023, la unidad de negocio Adhesive Technologies ha registrado un descenso nominal de las ventas del -3.3%, hasta 8,186 millones de euros. Orgánicamente, la unidad de negocio ha logrado un fuerte aumento de las ventas del 3.3%, impulsado por los precios.

Resultados de ventas de Adhesive Technologies

El positivo crecimiento orgánico de las ventas logrado en el tercer trimestre ha sido impulsado por las áreas de negocio de Mobility & Electronics and the Craftsmen, Construction & Professional. La división de Mobility & Electronics ha registrado un fuerte crecimiento orgánico de las ventas del 4.6%. Este aumento se ha visto impulsado por la actividad de Automotive, mientras que los resultados de la actividad de Electronics han sido inferiores a los del año anterior debido a la persistente debilidad de la demanda. El negocio Industrial ha registrado un crecimiento orgánico positivo de las ventas. El área de negocio de Packaging & Consumer Goods ha registrado una evolución orgánica de las ventas del -5.0%, con un descenso de las ventas tanto en el negocio de Consumer Goods, como en el de Packaging. Esto se debe tanto a una menor demanda como a los elevados valores alcanzados en el periodo del año anterior. El negocio de Craftsmen, Construction & Professional ha generado un crecimiento orgánico de las ventas del 2.8%, impulsado por los negocios de Construction y Consumer & Craftsmen. Por el contrario, el área de negocio de General Manufacturing & Maintenance ha registrado una evolución ligeramente negativa al debilitarse la demanda.

Evolución de las ventas por negocio

Con una perspectiva regional, los resultados de la unidad de negocio Adhesive Technologies en el tercer trimestre han sido desiguales. En Europa, la evolución orgánica de las ventas ha sido ligeramente negativa. En este caso, el crecimiento de las áreas de negocio Mobility & Electronics and Craftsmen, Construction & Professional no ha podido compensar la evolución negativa de las ventas registrada en el área de negocio Packaging & Consumer Goods. La región de Norteamérica ha registrado un crecimiento orgánico positivo de las ventas, impulsado por el área de negocio de Mobility & Electronic. Adhesive Technologies ha alcanzado un crecimiento orgánico de las ventas de dos dígitos en la región IMEA, al que han contribuido todas las áreas de negocio. El crecimiento orgánico de las ventas ha sido muy fuerte en la región de Latinoamérica, impulsado por las áreas de negocio de Mobility & Electronics y Packaging & Consumer Goods. Por el contrario, la región Asia-Pacífico ha registrado un descenso interanual, ya que todas las áreas de negocio se han visto afectadas, en particular por el difícil entorno de mercado imperante en China.

Evolución de las ventas de Consumer Brands

La unidad de negocio de Consumer Brands ha alcanzado unas ventas de 2,695 millones de euros en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un descenso nominal del -7.6% respecto al trimestre del año anterior. Orgánicamente (es decir, ajustado por el tipo de cambio y las adquisiciones/desinversiones), las ventas han aumentado un 6.2%. Este crecimiento se ha debido a un aumento de dos dígitos de los precios. En cambio, los volúmenes han disminuido, debido también a las medidas de optimización del portafolio en curso. Los efectos del tipo de cambio han reducido las ventas un -6.3% y las adquisiciones/desinversiones tuvieron un impacto negativo del -7.5%.

En los primeros nueve meses de 2023, las ventas de la unidad de negocio de Consumer Brands han alcanzado los 8,060 millones de euros, por lo que se han situado un -2.3% por debajo del año anterior en términos nominales. Orgánicamente, las ventas han crecido un 5.9%, impulsadas por los precios.

Desarrollo de las ventas de Consumer Brands

El área de negocio de Laundry & Home Care ha generado un fuerte crecimiento orgánico de las ventas del 5.8% en el tercer trimestre. El negocio de Laundry ha registrado un fuerte aumento orgánico de las ventas, impulsado principalmente por el significativo crecimiento de dos dígitos de las ventas en la categoría de Fabric Care. El negocio de Home Care también ha registrado un fuerte crecimiento, impulsado principalmente por un aumento significativo de las ventas en la categoría de Toilet Care.

El área de negocio Hair ha registrado un importante crecimiento orgánico de las ventas del 8.9% en el tercer trimestre. Dentro de esta área de negocio, el negocio de Consumo ha logrado un crecimiento de dos dígitos, impulsado por las categorías de Hair Styling y Hair Care. El negocio Professional ha registrado un fuerte crecimiento orgánico de las ventas.

Las Other Consumer Businesses han registrado una evolución orgánica de las ventas ligeramente negativa, de -0.6% en el tercer trimestre, también como resultado de las medidas en el portafolio.

Desarrollo de las ventas por áreas de negocio

Desde una perspectiva regional, la unidad de negocio de Consumer Brands ha logrado un buen crecimiento orgánico de las ventas en Europa en el tercer trimestre, impulsado principalmente por el área de negocio de Hair. La región de Norteamérica ha registrado un fuerte crecimiento orgánico de las ventas, al que han contribuido todas las áreas de negocio. El crecimiento orgánico de las ventas en la región de Latinoamérica también ha sido muy fuerte, impulsado principalmente por el área de negocio Hair. La región IMEA ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas de dos dígitos, con la contribución de las áreas de negocio de Laundry & Home Care y Hair. Por el contrario, la evolución orgánica de las ventas en la región Asia-Pacífico ha sido inferior a la del trimestre anterior, debido a que el área de negocio Hair se ha visto afectada por el escaso desarrollo del mercado, especialmente en China.

Activo neto y situación financiera del grupo

En el periodo analizado no se produjeron cambios sustanciales en el patrimonio neto y la situación financiera del grupo en comparación con la situación a 30 de junio de 2023.

Perspectivas del Grupo Henkel

Basándose en los resultados empresariales de los primeros nueve meses de 2023 y en las previsiones para el resto del año, el Consejo de Administración de Henkel AG & Co. KGaA ha decidido elevar las previsiones para el ejercicio 2023.

Para el Grupo Henkel se espera ahora un crecimiento orgánico de las ventas en el ejercicio 2023 de entre el 3.5% y el 4.5% (anteriormente: 2.5% a 4.5%). El crecimiento orgánico de las ventas en la unidad de negocio Adhesive Technologies se sitúa ahora entre el 2.5% y el 3.5% (antes: 2.0% a 4.0%) y en la unidad de negocio Consumer Brands entre el 5.0% y el 6.0% (antes: 3.0% a 6.0%).

Para el Grupo Henkel se espera ahora una rentabilidad ajustada sobre las ventas (margen EBIT) de entre el 11.5% y el 12.5% (anteriormente: entre el 11.0% y el 12.5%). Para la unidad de negocio Adhesive Technologies se espera ahora una rentabilidad sobre ventas ajustada del 14.0 al 15.0% (antes: 13.0 al 15.0%) y para la unidad de negocio de Consumer Brands en el margen del 10.0% al 11.0% (anteriormente: 9.5% al 11.0%).

El beneficio por acción preferente (EPS) ajustado a tipos de cambio constantes se ha elevado ahora de 15.0 al 25.0% (anteriormente: 5.0 al 20.0%).

Además, se han actualizado las siguientes expectativas para 2023:

Gastos de reestructuración de unos 300 millones de euros (anteriormente: de 300 a 350 millones de euros).

Salidas de caja por inversiones en material inmovilizado e inmaterial de unos 650 millones de euros (anteriormente: de 650 a 750 millones de euros).

Las siguientes expectativas para 2023 se mantienen sin cambios:

Impacto de las divisas en las ventas: impacto negativo en un rango porcentual medio de un solo dígito.

Impacto de las fusiones y adquisiciones en las ventas: impacto negativo en el rango porcentual medio de un solo dígito.

Precios de los materiales directos: aumento porcentual de un dígito bajo.

Estructura de información modificada a partir del Q1 2023

A la luz de la estructura de información modificada y adoptada a partir del primer trimestre de 2023 (ver detalles en informe semestral de Henkel 2023, página 5), las cifras del año anterior indicadas para la unidad de negocio de Consumer Brands para las áreas de negocio dentro de las dos unidades de negocio y para las regiones de Europa, IMEA y Asia-Pacífico reflejan en cada caso la nueva estructura.

Nota: Todas las cifras individuales de este documento se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

Fuente. Henkel