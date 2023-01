Guatemala, país encaminado a ser un referente en la diversificación de su oferta exportable en la región

Guatemala. Aunque el crecimiento económico de un país depende del valor y el volumen de las exportaciones, no son los únicos factores que cuentan, pues también es importante el grado de diversificación de la oferta exportable y de los destinos a los que se exporta.

Estudios recientes han demostrado que los países que diversifican su producción y sus exportaciones crecen económicamente. Según la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, en la mayoría de estos estudios se habla del “fenómeno de la concentración” el cual se refiere a que al reunir las exportaciones a ciertos productos básicos y a determinados mercados se produce una inestabilidad en los ingresos fruto de las exportaciones. Por lo tanto, los países en los que se da este fenómeno se ven afectados por la volatilidad de los precios del mercado internacional, lo cual repercute en los ingresos por divisas.

“Durante el 2022 ha causado incertidumbre en el comercio internacional iniciando por la vuelta a la “nueva normalidad” luego de la pandemia por COVID-19, por los conflictos y tensiones internacionales, aunado a esto la crisis logística internacional que irrumpe en el abastecimiento de las materias primas provocando un aumento en los precios. Este panorama plantea oportunidades y desafíos para el comercio internacional. Como respuesta, el sector exportador guatemalteco está listo para aprovechar de forma inteligente las oportunidades y brechas de mercado para posicionarse como un proveedor estratégico en el mercado internacional de bienes y servicios”, comentó el Analista de Mercados Senior de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, José Valladares.

Las últimas décadas en Guatemala se ha trabajado en pro de la diversificación de la oferta exportable, logrando que los productos no tradicionales sean el grupo de productos con mayor peso en las exportaciones del país. En 2021 se exportó un total de $10,743.3 millones en productos no tradicionales representando el 79% del total, mientras que las exportaciones de productos tradicionales fueron de $2,850.9 millones representando el 21% (sin tomar en consideración el enfoque en la promoción de exportación de servicios). El 2022 proyecta cerrar con exportaciones superiores a US$ 3,300 millones a diciembre en exportaciones de bienes y productos.

“Hemos visto que la diversificación de productos de exportación ha tenido una evolución significativa, pasando de un 25% de productos no tradicionales a un 79%. Guatemala cuenta con el potencial de posicionarse como proveedor internacional de productos con alto valor agregado y se encuentra encaminado a ser un referente en la diversificación de su oferta exportable en la región, desarrollando esfuerzos tanto públicos como privados que permitan abrir paso a una nueva era de producción industrial que asegure un crecimiento económico integral”, agregó Valladares.

AGEXPORT se encuentra comprometida con el desarrollo del sector exportador y la diversificación de la oferta exportable, derivado de ello se han desarrollado herramientas que facilitan la toma de decisiones a los empresarios. Product Intelligence es uno de ellos y surge como respuesta al dinamismo internacional que exigen los mercados extranjeros y cuenta con una base de más de 5 millones de registros existentes, con información que va desde los ingredientes y materiales utilizados hasta empaques y afirmaciones que generan valor agregado abarcando los sectores de alimentos, bebidas, mascotas, belleza y cuidado personal, salud e higiene y vivienda.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe