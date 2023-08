Empresas deberán reportar su Sostenibilidad en Estados Financieros de forma obligatoria

Costa Rica. El pasado 26 de junio de este 2023, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) aprobó dos Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) centradas en Sostenibilidad.

Con esta resolución, las empresas que elaboran sus estados financieros con base NIIF, estarán obligadas a reportar su información de Sostenibilidad en estos documentos. Esta obligatoriedad entrará a regir a partir del 1 de enero del 2024, con la entrada en vigencia formal de las normas internacionales.

Específicamente, estas nuevas normas son la NIIF S1 Requerimientos Generales para la Información a Revelar sobre Sostenibilidad relacionada con la Información Financiera; y la NIIF S2 Información a Revelar relacionada con el Clima.

Alberto Porras, socio director de Baker Tilly Costa Rica, explicó que las nuevas NIIF, fueron creadas por el Organismo de las Normas Internacionales de Información Financiera con el objetivo de uniformar la información de Sostenibilidad.

“La principal implicación que trae la entrada en vigencia de las normas NIIF S1 y NIIF S2 para las empresas, es que, si sus Estados Financieros son en base NIIF, a partir de enero del 2024 van a tener que empezar a integrar dentro de estos documentos el impacto de ambas normas. Esto porque si los estados financieros de las empresas son auditados, el contador público va a tener que exigir que esos análisis de las NIIF S1 y S2 estén plasmados en los Estados Financieros”, explicó Porras.

Añadió que esto muestra que la Sostenibilidad ya dejó de ser un tema de cultura, y ahora pasó a ser un tema de obligación para las empresas.

De acuerdo con Porras, ello se da porque los negocios han empezado a generar una nueva visión financiera, dentro de la cual, la Sostenibilidad ha tomado un papel muy fuerte. Ello, agregó, se observa principalmente en la forma de dar a conocer los compromisos, estrategias y resultados relacionados con aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), así como con el cambio climático, las cuales son parte de las tareas a las que las empresas deben comenzar a adaptarse.

Información financiera en Sostenibilidad

El socio director de Baker Tilly Costa Rica, explicó que las nuevas NIIF S1 y S2 pretenden que las compañías reporten, sus acciones y estrategias, tanto financieras como no financieras, de sostenibilidad en sus estados financieros. Ello con el fin de brindarle información a los lectores de los estados financieros (accionistas, inversionistas, clientes, proveedores y autoridades fiscales) un panorama más claro, único y comparable sobre el desempeño de la compañía.

Específicamente, Porras explicó que la NIIF S1, pide al gobierno corporativo de la empresa identificar y evaluar los tipos de riesgos que puedan afectar a las empresas. Entre ello, deben explicar cómo van a reducir esos riesgos para garantizar la sostenibilidad del negocio; es decir, cómo estos riesgos impactarían a la empresa y ver cómo pueden desarrollarlo en sus procesos y controles para generar la información y los datos que se requieren informar en los estados financieros, y, sobre todo, evaluando los impactos de los riesgos.

Dentro de estos, se incluyen cambios regulatorios, daños físicos a los activos, disminución de la demanda de productos o servicios. También cambios en las condiciones climáticas, materialidad sobre los impactos causados al medio ambiente por sus operaciones, entre otras. También, entre los planes a revelar, destacan la forma en que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia climática. Así como las estrategias de sostenibilidad aplicables al negocio.

Por su parte, añadió Porras, la NIIF S2, está centrada en qué acciones debe realizar la compañía para mitigar su impacto ante el Cambio Climático. Por ejemplo, menor consumo de agua, uso de energías renovables, menor uso de papel, cambio de flotilla de vehículos de combustión por eléctricos, entre otros.

“Una empresa que no ha empezado a implementar acciones de Sostenibilidad aún, debe de tomar la decisión de iniciar. Esto significa que si las empresas esperan al 1 de enero del 2024 para empezar a desarrollar acciones no podrán hacerle frente a la obligatoriedad de incluir esta información en sus Estados Financieros. Entre más pronto se empiece a ver la Sostenibilidad no solo como algo obligatorio, sino como un proceso de mejora para el negocio, más pronto esta impactará positivamente la rentabilidad de las organizaciones”, concluyó Porras.

Fuente. Baker Tilly Costa Rica