Crecen las oportunidades para invertir en América Latina: KPMG

México. De acuerdo con el estudio En un mundo incierto, aumentan las fusiones y adquisiciones en América Latina. KPMG 2023 M&A in Latam Survey, realizado por KPMG, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, 45% de las empresas e inversionistas afirman que la oportunidad para realizar fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en la región nunca ha sido mayor.

Asimismo, se muestran optimistas ante la recuperación: 31% hizo cuatro o más transacciones en los últimos dos años y 51% espera realizar cuatro o más operaciones en los siguientes dos años; sin embargo, no solo se espera que aumente el número de transacciones, sino que también crezca su valor (48%).

Aunque cuatro de cada cinco encuestados afirman que su operación de M&A más reciente en América Latina fue un éxito, el proceso no siempre es fácil. Las y los encuestados calificaron el buen gobierno corporativo (63%) y la información financiera de alta calidad (62%) como factores cruciales para realizar una operación exitosa; no obstante, el segundo elemento, en algunas ocasiones, dificulta que los planes se materialicen.

En este contexto, México (79%) ocupa el primer lugar como país más atractivo para hacer negocios, seguido de Brasil (69%) y Costa Rica (54%). Asimismo, 36% de las personas encuestadas afirman sentirse atraídas por la región debido al crecimiento de sectores específicos, una de las principales razones para invertir.

Al respecto, el sector de tecnología (39%) experimentará mayor actividad en los próximos dos años, seguido de servicios financieros (36%), energía (34%), agricultura (33%) y manufactura (32%).

“La tendencia nearshoring ha repercutido favorablemente en la inversión extranjera en México, junto con el conflicto comercial entre algunos países, y el aumento de los precios de la energía en la Unión Europea. Por ejemplo, nuestro país está experimentando un aumento de las exportaciones a EE.UU. en los sectores de electrónica, metales, automotriz y maquinaria”, afirma Ignacio García de Presno, Socio Líder de Deal Advisory & Strategy de KPMG México y Líder del Clúster de México y Centroamérica. *

Principales hallazgos

¿Por qué las empresas e inversionistas deciden hacer negocios en la región?

Posibilidad de ingresar a nuevos mercados Oportunidades de crecimiento en sectores específicos Ventajas derivadas del crecimiento económico general Diversificación de la exposición al riesgo Calidad y valor de la mano de obra

El crecimiento y la diversificación impulsan las transacciones

Se prevé un aumento de las operaciones de todo tipo en América Latina. La mayoría de los inversionistas y compañías esperan que el número de adquisiciones aumente en los próximos dos años, así como las operaciones dentro y fuera de la región

Los inversionistas extranjeros son más optimistas sobre las perspectivas de M&A: 61% espera un aumento del número de transacciones, frente a 43% de aquellos en el interior de la región

80% califica como un éxito su operación más reciente

Compañías más atractivas

Entidades en distintas jurisdicciones (49%) Venta de participaciones de capital privado de riesgo (48%) Grandes empresas familiares (44%)

“En Centroamérica y el Caribe, el sector de energía ha mantenido su dinamismo: en los últimos 12 meses se han concluido siete transacciones con un considerable valor agregado, impulsando el crecimiento y la consolidación de la industria en la región; mientras, el sector financiero ha visto al menos 15 transacciones”, comenta José Félix Magaña, Socio de Deal Advisory, M&A Services y Líder de Infraestructura de KPMG Panamá.

«El hecho de que México tome la delantera como la nación más atractiva para la actividad de M&A indica un cambio en las preferencias de los inversionistas, ya que Brasil, por su tamaño, estabilidad, recursos naturales y ubicación estratégica, había sido tradicionalmente la opción predilecta. Por otro lado, el que Costa Rica ocupe el tercer lugar, incluso por encima de economías latinoamericanas más grandes, obedece a que actualmente es considerado un país fuerte y estable, que apuesta por el medio ambiente y que se ha dedicado activamente a atraer inversión”, concluye Ignacio García de Presno.

Sobre la encuesta:

En marzo y abril de 2023, KPMG International realizó una investigación sobre las tendencias de fusiones y adquisiciones en América Latina. Se encuestó a 400 directivos de empresas que han participado en inversiones de fusiones y adquisiciones por un valor superior a USD 50 millones en los últimos cinco años, o bien, que han asesorado este tipo de inversiones en cualquier capacidad durante el mismo periodo. Entre las y los encuestados se consideró a inversionistas de capital privado y de riesgo, ejecutivos de empresas, y asesores de M&A en diversos sectores procedentes de 14 países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Reino Unido y Suiza.

