Ciertos alimentos como el queso, los pepinos frescos y los huevos con cáscara, deberán adecuarse a nueva norma final de trazabilidad por parte de la FDA

La Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos -FSMA- de la FDA se enmarca como el cambio más importante de las leyes de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos. Bajo FSMA se encuentran una serie de reglas o secciones entre las que resalta la 204, la cual propone requisitos adicionales de mantenimiento de registros de trazabilidad de los alimentos y requiere que la FDA elabore una lista de alimentos que necesitan registros, además brinda instrucciones acerca del almacenamiento de dicha información.

Guatemala. En el 2011, Estados Unidos decretó la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos -FSMA- de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, con el fin principal de garantizar que los alimentos que se desplazarán a dicho país fueran inocuos, generando así prevención frente a la contaminación.

Con FSMA se integraron nuevos reglamentos encaminados a la prevención y reacción frente a problemas que se presenten en la inocuidad de los alimentos, de aplicación a empresas en Estados Unidos y también en el extranjero interesadas en ingresar a dicho país. Con ello, la FDA obtendrá, de manera más fácil y rápida la identificación y el retiro del mercado de alimentos potencialmente contaminados, resultando así en menor cantidad de enfermedades transmitidas por los alimentos o decesos causadas por ellos.

“La Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos -FSMA- de la FDA se enmarca como el cambio más importante de las leyes de inocuidad alimentaria de los EE.UU. ello en más de 70 años. Bajo dicha Ley, se contempla la Regla para la trazabilidad de los alimentos, misma que ha sido publicada recientemente,” explicó la Analista de Admisibilidades y Normas Técnicas de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT, Inés Valle.

¿A quiénes aplica la Norma?

Este cambio comenzará a aplicarse a empresas que producen, procesan, envasan o almacenan alimentos incluidos en la Lista de Trazabilidad de los Alimentos, también conocida como la Food Traceability List -FTL-; además de aquellos que actualmente comercialicen o busquen comercializar en los Estados Unidos e incluso a los importadores de alimentos que almacenan. A esto, las empresas guatemaltecas deberán cumplir con la norma mencionada siempre y cuando sean compañías que se dediquen a las actividades anteriormente mencionadas y que exporten o busquen ingresar al mercado estadounidense.

La FTL identifica los alimentos para consumo humano para los que se requieren registros de trazabilidad adicionales. No solamente aplica a los productos de la FTL, sino a alimentos que incluyan otros componentes clasificados como ingredientes, siempre que estos permanezcan en la misma forma en la que aparecen en la lista como por ejemplo: pepinos frescos, queso fabricado con leche pasteurizada, fresco blando o blando no maduro, queso fabricado con leche pasteurizada, blando, maduro o semiblando; queso elaborado con leche sin pasteurizar (que no sea queso duro), huevos con cáscara (huevo de la gallina domesticada), mantequillas de frutos secos, hiervas frescas , hortalizas de hoja verde frescas, entre otros.

“Resulta fundamental que las empresas guatemaltecas se tomen el tiempo para conocer a detalle la descripción de cada uno de los alimentos incluidos en la Lista de Trazabilidad FTL, la cual está disponible en la página http://bit.ly/3gwfhtF. Es importante que todas las empresas que se dediquen a las actividades cubiertas por la Norma, conserven registros de los alimentos incluidos en la Lista FTL, para facilitar la trazabilidad más eficaz y directa de los alimentos potencialmente contaminados. Los registros deben crearse en papel, electrónicos o copias auténticas y una vez que la FDA solicite a la empresa presentar sus registros, esta deberá realizado en un periodo de 24 horas”, finalizó Valle.

Los registros que realice se conservarán durante dos años y todas las empresas deberán cumplir con la norma para el 20 de enero del 2026. La FDA trabajará a partir del 2023 y en los siguientes 3 años para educar “antes y mientras” se aplica la Norma.

Para conocer más detalles y asuntos técnicos sobre la Norma, la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT desarrollará el 8 de marzo, de 9 a 10 de la mañana, el Webinar: “FDA Regulación Final de la Trazabilidad de los Alimentos bajo Ley FSMA”, impartido por personal técnico de dicha Agencia Regulatoria. El webinar es gratuito y estará abierto al público enfocado a empresas que fabrican, procesan, empacan y/o almacenan alimentos de la Lista FTL. Para inscribirse es necesario ingresar en http://bit.ly/3CQk3u0

