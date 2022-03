Sociedades de Inversión: ¿Se puede ser un influencer del mercado?

Cuando los seguidores del foro Wall Street Bets hicieron que el precio de la acción de GameStop subiera de forma exhorbitante, el mundo se dio cuenta del poder que tiene la información en manos de gente con acceso a la compra y venta de acciones. Uno de los argumentos principales, es la ética con la que se usa esa información y la forma en que se puede influir en la vida no solo de los directamente involucrados en la compañía de la que se venden las acciones, sino en una comunidad o una economía entera.

En Latinoamérica, muchos traders han encontrado en las plataformas de trading una forma de impactar no solo en sus finanzas, sino en su comunidad. Es cada vez más común saber de empresas, a menudo tecnológicas que recurren a una Oferta Inicial de Compra, (IPO por su siglas en inglés), para encontrar financiamiento para desarrollar su negocio y sus soluciones. En estos IPOs, muchos traders encuentran verdaderas joyas que les permiten invertir en acciones de compañías que buscan inclusión financiera, conectividad universal de internet o desarrollo de energías limpias.

Antes de continuar, debemos dejar algo en claro. Un Influencer Trader no es aquel que aparece aventando billetes en un perfil de Instagram y diciendo que tiene “la fórmula mágica para lograr la libertad financiera”. A lo largo de los años, los mejores estrategas bursátiles siempre han seguido una regla: No engañar a su audiencia. Un trader que quiere llegar a ser influencer no debe ser alguien ostentoso o que de una recomendación específica de compra-venta. Un verdadero trader está atento a los cambios del mercado y comparte esa información de manera responsable con su comunidad.

Uno de los primeros consejos que un verdadero trader influencer debe dar a su comunidad, es tomar cursos de inversión serios. Una vez consolidada la parte teórica de los usuarios, el siguiente paso es construir un foro donde se pueda intercambiar el conocimiento de manera responsable. Algunos de estos foros de comunidades de inversión han elegido canales privados en plataformas de mensajería instantánea que les permiten intercambiar consejos y señales de compra y venta en tiempo real.

He tenido la oportunidad de observar algunas de esas comunidades y lo que me queda claro, es que nunca hay un tono de presunción ni de ostentación en sus miembros.

Estos clubes de inversores se forman para que un trader o una empresa les compartan “ideas o estrategias de inversión”. Ya sea una comunidad orgánica, o una comunidad de acceso pagado, los miembros intercambian información para tener señales de compra y venta, generalmente para operaciones de Day Trading.

Coom Influencer o como miembro, una parte que debes tener en cuenta es que estas comunidades no tienen la obligación de estar reguladas, así que debes ser cuidadoso con al información que compartes o que tomas en cuenta. Además, debes recordar que la promesa de rentabilidad excesiva o rápida, es una buena señal de que el influencer que la promueve no es muy confiable.

Con todo esto en mente, después de una correcta preparación, puedes comenzar tu comunidad o unirte a una que te de confianza. Recuerda, la paciencia, la serenidad y el buen análisis de los mercados te harán un trader exitoso… y si con eso puedes ayudar a más traders e influir positivamente en tu comunidad, el futuro será todavía más promisorio para ti y tus inversiones.

