Productos hechos por manos guatemaltecas estarán presentes en la feria internacional NY NOW

Guatemala. Del 14 al 17 de agosto 2022, las empresas Alisa, Artexco, Crane, Hasta el Cielo y Topis Cerámica, miembros de la Comisión de Hecho a Mano de AGEXPORT, participarán de forma presencial y por primera vez en la Feria NY NOW, en Nueva York, Estados Unidos. NY Now es la feria comercial mayorista de regalos y artículos para el hogar más grande de Estados Unidos, donde marcas, compradores y diseñadores se reúnen para conectarse a más de 3 mil marcas independientes con más de 26 mil minoristas.

“Gracias al proyecto Women in Trade for inclusive and sustainable Growth de TFO Canadá y AGEXPORT, estas empresas del sector Hecho a Mano participarán de manera presencial en la feria y estamos muy orgullos porque estas empresas son lideradas principalmente por mujeres que apoyan directamente a artesanas de productos hechos a mano en los sectores de decoración y fashion y accederán a nuevos mercados a través de su participación, que esperamos puedan generar ventas wholesale. Como requisito para ser seleccionadas, las empresas se capacitaron en elaboración del plan de exportación, sostenibilidad, mercadeo digital, adaptación de producto, participación en ferias comerciales, entre otros.”, comentó la coordinadora de la Comisión de Hecho a Mano de AGEXPORT, Gwendolyne Figueroa.

Topis cerámica, estará presentando piezas de cerámica hechos a mano con diseños únicos como azulejos, lámparas, vajillas y accesorios para el hogar. y eco filtros; Hasta el Cielo Store, presentarán artículos hechos con fibras naturales como cestos, jarrones, baja platos y bolsas; Crane trabaja con algodón y algodón reciclado que sobra de la ropa o tela que cortan en maquilas y re hacen la tela para poder cortar y hacer el producto final, sus productos son para el hogar; Artexco (Kult) son de una comunidad en Quetzaltenango y trabajan con todo tipo de productos como textiles, fibras naturales y vidrio soplado y último Alisa, fueron ganadoras al premio del Mejor Emprendimiento en el Galardón Nacional a la Exportación 2021 y estarán presentando productos como trenzas de hilo de algodón, joyería en algodón y decoración para el hogar. textiles, corredores e individuales de mesa.

“Las empresas que nos estarán representando en Estados Unidos, participaron y completaron todas las capacitaciones que iniciaron desde enero con TFO Canadá, enfocándose principalmente en el plan: “Exportar a Canadá”. A la vez el proyecto desarrolló talleres y asistencia técnica para preparar a 10 empresas del Sector Hecho a Mano con el objetivo de prepararlas en conocimientos e información sobre la demanda de los consumidores, el perfil de los compradores y las expectativas para asistir a una feria comercial. Al finalizar se seleccionaron a 5 de 10 empresas para ir de forma presencial a la feria “NY Now” del 14 al 17 de agosto en Nueva York”, agregó Figueroa.

En el 2021 las exportaciones de productos hechos a mano alcanzaron alrededor de un 31% en comparación al año anterior. El sector está principalmente dominado por mujeres, jóvenes y poblaciones rurales, según el estudio Powered by People (PBP), convirtiéndolo el segundo empleador más grande a nivel mundial después de la agricultura y proyectando su crecimiento un 20% por año.

Actualmente los productos hechos a mano por artesanos guatemaltecos se caracterizan por sus buenas prácticas de manufactura, tendencias y cumplimiento de normativas, lo cual nos proporciona el acceso a los mercados internacionales más exigentes y permite posicionarnos con otros países como México y Colombia con oferta exportable de calidad, principalmente de textiles, cerámica, barro, materiales reciclados; cuero, vidrio, hierro, entre muchos otros.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe