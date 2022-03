Natura &Co registra una sólida mejora de ganancias netas y márgenes en el cuarto trimestre

Guatemala. Los ingresos netos de Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) en el cuarto trimestre se triplicaron y alcanzaron mil millones de reales en todo el año, a pesar de la presión de costos a corto plazo, revirtiendo la pérdida del año anterior. El fuerte enfoque del grupo en mantener una disciplina de costos le permitió registrar una ganancia en el margen EBITDA de 90 puntos básicos en el 4T de 2021, a pesar de una ligera disminución de las ventas en el período.

En este desafiante entorno, Natura &Co continuó realizando importantes avances a lo largo del trimestre, en iniciativas estratégicas que impulsarán el crecimiento futuro. Un punto destacado es el progreso en el turnaround de Avon, con la implementación del nuevo modelo comercial en varios mercados clave, tanto en América Latina como en Avon International, con señas de un comienzo positivo y aceleración de las herramientas digitales. Las sinergias planeadas van mejor de lo previsto, alcanzando cerca de 50% de la meta a final de año, lo que ayudó a Natura &Co a compensar la inflación de las materias primas y los efectos cambiarios desfavorables.

Frente a la guerra entre Ucrania y Rusia, Natura &Co ha realizado importantes donaciones a las organizaciones de ayuda que actúan en territorio ucraniano, principalmente a la Cruz Roja, y también está haciendo donaciones de productos a los refugiados. Ambos mercados son importantes para Avon, sin embargo, representan menos del 5% de los ingresos totales del grupo. Mientras suspendemos las operaciones de nuestras principales franquicias de The Body Shop y Aesop en Rusia, Avon también está suspendiendo las exportaciones y continúa apoyando las operaciones de social selling de sus representantes desde la planta de producción local, con el fin de brindarles apoyo financiero. El grupo está continuamente evaluando esta dramática situación en la región.

Roberto Marques, Presidente Ejecutivo y CEO del grupo, declaró: «En un momento en que el conflicto vuelve a afectar a millones de personas, nuestros pensamientos están con nuestros equipos en Ucrania y Rusia, y con todos aquellos que se encuentran en peligro.

La situación geopolítica trae nuevos desafíos a nuestros negocios, más allá de las presiones en la cadena de suministro, el aumento de la inflación, las nuevas restricciones por la pandemia y la disminución del consumo en Brasil, que tienen un fuerte efecto en el mercado de Cosméticos, Fragancias e Higiene Personal (CFT, sigla en inglés). Sin embargo, mantenemos el enfoque en los costos y continuamos implementando los cambios estructurales, lo que nos permitió expandir significativamente nuestro margen de EBITDA y la ganancia neta en el cuarto trimestre de 2021. En el año completo, registramos crecimiento de las ventas netas, y las ganancias netas alcanzaron más de R$1 mil millones, cerramos el año con una fuerte posición de caja de R$6 mil millones.

Este desempeño refleja la increíble movilización de nuestros equipos, enfocados en la rentabilidad, pero también la fortaleza de nuestro modelo omnicanal y el potencial del nuevo modelo de social selling por medio de las ventas habilitadas digitalmente. En Natura &Co América Latina, la marca Natura superó a los mercados CFT, con un fuerte crecimiento en los mercados hispanos en el cuarto trimestre, lo que ayudó a compensar un entorno difícil en Brasil.

Avon International obtuvo fuertes ganancias en el margen EBITDA en el cuarto trimestre, ya que aceleró la racionalización de su modelo operativo y se benefició de la temporada de fin de año. The Body Shop demostró su capacidad de adaptación a través de las mejoras en la oferta multicanal y el creciente atractivo de la marca. Y Aesop continúa registrando un crecimiento de dos dígitos año tras año, superando a las marcas globales de lujo.

Further Reading CIG y Multiverse buscan apoyar a empresas guatemaltecas

Esperamos continuar enfrentando desafíos, especialmente en la primera mitad de 2022, así que estamos enfocados en cumplir con nuestras prioridades, con mayor disciplina financiera que siempre, para impulsar un crecimiento rentable sostenible este año y los siguientes”.

En el cuarto trimestre, el ingreso neto consolidado de Natura &Co fue de R$11.6 mil millones, 3.0% menos que en el mismo período del año pasado en reales brasileños (-5.3% en moneda constante). El margen EBITDA ajustado se ubicó en 13.3%, ganando 90 puntos básicos, lo que refleja la disciplina financiera, cambios estructurales principalmente en Avon International y el logro de sinergias más rápido de lo esperado, a pesar de la fuerte presión de costos. La ganancia neta alcanzó R$ 695.4 millones, un aumento de 292% sobre los R$177.4 millones del año anterior.

En todo el año, los ingresos netos consolidados alcanzaron R$40,100 millones, un aumento de 8.8% en BRL y de 3.8% con cambio constante, impulsados por el crecimiento en los mercados hispanos y en Avon. Las ventas habilitadas digitalmente, que incluyen las ventas online (comercio electrónico + social selling) y la venta por relaciones utilizando nuestras principales aplicaciones digitales, alcanzaron 52% de los ingresos totales. El margen EBITDA ajustado disminuyó 110 puntos básicos en la comparación anual, llegando a 10.3%. La ganancia neta fue de R$1 mil millones, revirtiendo una pérdida neta del año anterior de R$ 650.2 millones. El grupo finalizó el año con una sólida posición de caja de R$6 mil millones y con cerca de 27% del plan de recompra de acciones ejecutado a finales de febrero de 2022.

Desempeño por Unidad de Negocio:

Los ingresos netos de Natura &Co América Latina disminuyeron 2.8% en BRL en el cuarto trimestre, pero aumentaron 9.1% en todo el año. En el trimestre, los mercados hispanos representaron por primera vez, más de la mitad de los ingresos netos de la región, alcanzando 52%. La marca Natura registró un crecimiento de 3.5% en el trimestre y 10.5% en el año. En el 4T, las ventas en los mercados hispanos aumentaron 22.4%, lo que contrarrestó una disminución de 6.4% en Brasil, que, aun así, superó el mercado de CFT del país. Los ingresos de la marca Avon cayeron -12.3 % en BRL en el cuarto trimestre, pero crecieron 6.6% en el año, con un sólido crecimiento en los mercados hispanos durante todo el año. Las ventas online de Natura alcanzaron 7.9% en el cuarto trimestre, por encima del nivel de 4.3% previo a la pandemia, y nuestra propia solución de pago, &Co Pay, ya cuenta con 340,000 cuentas, con un Volumen Total de Pagos de R$6.5 mil millones en todo el año, muy por encima del valor estimado para el año de R$4 mil millones. El margen EBITDA ajustado de Natura &Co Latam fue de 12.1% (-10 puntos básicos) en el cuarto trimestre y de 11.2% (-70 puntos básicos) en el año completo.

Los ingresos netos de Avon International disminuyeron 5.6% en BRL en el cuarto trimestre, pero aumentaron 2.5% en todo el año. La satisfacción general de las representantes mostró un impulso positivo en comparación con el año anterior con tasas récord en el nivel de servicio y la implementación del nuevo modelo comercial en los nueve principales mercados de Avon International. La adopción de social selling alcanzó 15%, tres veces más que los niveles previos a la pandemia. La participación de las ventas online, con 4.2% del total, también triplica los niveles anteriores a la pandemia. El margen EBITDA ajustado fue 10.7% (+660 puntos básicos) en el cuarto trimestre y 6% (+80 puntos básicos) en el año completo.

Los ingresos netos de The Body Shop disminuyeron 8.8% en BRL en el cuarto trimestre, pero aumentaron 9.2% en todo el año. El desempeño del 4T se vio afectado por la ola de Ómicron en la temporada navideña, especialmente en el Reino Unido. The Body Shop tuvo una fuerte campaña de navidad, con crecimiento de 12% respecto al año anterior. Los canales online y At-Home aún se encuentran 1.5 veces por encima de los niveles previos a la pandemia, pese al reequilibrio de canales con la reapertura de tiendas. El margen EBITDA fue 22.2% (- 150 pb) en el 4T y 17.6% (-260 pb) en el año completo.

Aesop registró otro trimestre excelente, con aumento de ingresos netos de 22.8% en BRL en el 4T y de 33.4% en todo el año. Aesop continúa mostrando un fuerte impulso, registrando crecimiento de los ingresos, especialmente en Asia y en Norteamérica. La participación de las ventas online se mantiene 1.5 veces por encima de los niveles previos a la pandemia, con 24%. El margen EBITDA fue de 26.7% (-1,040 pb) en el 4T y de 24.0% (-710 pb) en el total año, lo que refleja las altas inversiones planeadas en digital, categorías y expansión geográfica para acelerar el crecimiento.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe