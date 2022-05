Mastercard lanza nuevo programa de inclusión financiera para millones en Guatemala, El Salvador y Honduras

La empresa se compromete a invertir $100 millones de dólares para acelerar el acceso a la economía digital y apoyar oportunidades económicas en el norte de Centroamérica

Guatemala. Mastercard anunció el lanzamiento de un nuevo programa de inclusión financiera en Guatemala, El Salvador y Honduras que acelerará el objetivo de la compañía de incluir a cinco millones de personas no bancarizadas y digitalizar y otorgar acceso a crédito a un millón de micro y pequeñas empresas (MIPYMES) en los 3 países en el transcurso de cinco años.

El nuevo programa se basa en la trayectoria de más de una década de Mastercard en inclusión financiera y busca tener un impacto significativo como parte de su trabajo junto con la iniciativa del Partnership for Central America (Asociación para Centroamérica). Para alcanzar su compromiso, la empresa invertirá $100 millones de dólares para acelerar los servicios financieros digitales que respaldan las oportunidades económicas en Guatemala, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con Global Partnership for Financial Inclusion (Alianza Global para la Inclusión Financiera), un promedio del 60% de los adultos que viven en Guatemala, Honduras y El Salvador no tienen una cuenta bancaria1. Esto significa que millones de personas no tienen acceso a herramientas financieras básicas para realizar transacciones en la economía digital. De los que están bancarizados, solo una de cada cuatro personas en los tres mercados posee una tarjeta de débito o crédito2. La población no bancarizada y el bajo uso de tarjetas significan que el acceso al sistema financiero es un desafío en la región.

La Alianza para Centroamérica agradece a nuestro principal socio fundador, Mastercard, por su liderazgo e innovación en esta iniciativa. Con esta inversión de $100 millones de dólares para fomentar la bancarización, estamos ansiosos por ver progreso real en el apoyo a los centroamericanos y esperamos aprovechar este impulso a lo largo de esta próxima fase de crecimiento de la Alianza», dijo Jonathan Fantini-Porter, Director Ejecutivo de la Alianza para Centroamérica, el organismo coordinador de la Vicepresidenta Harris en llamado a la acción para la Inversión Privada en el Norte de Centroamérica.

Bajo el nuevo programa, Mastercard trabajará con los bancos asociados para alentarlos y permitirles ofrecer las mejores herramientas y soluciones financieras a individuos y propietarios de MIPYMES sin servicios bancarios o con servicios bancarios insuficientes.

Las soluciones incluyen programas de tarjetas de débito o prepago Mastercard digitales y físicas y tarjetas microempresariales para dueños de negocios. Además, los consumidores y dueños de negocios tendrán acceso a herramientas de seguridad y podrán realizar y recibir pagos digitales para uso de beneficios tales como desembolsos sociales, remesas (incluidas las de persona a persona), compras en puntos de venta, acceso a financiamiento para pequeñas empresas y más.

«En Mastercard, creemos en una economía digital inclusiva y sostenible que funcione para todos. El avance de la inclusión financiera requiere acciones colectivas entre los sectores públicos y privados para garantizar que todos puedan acceder, usar y vender de manera equitativa en la economía digital actual. El lanzamiento de este programa es un llamado a la acción para nuestros socios, aquellos que comparten nuestra visión de que la inclusión financiera es un derecho humano básico, para unirse a nosotros y empoderar a las personas en el norte de Centroamérica para que tengan más control sobre sus vidas financieras a través de soluciones simples, seguras y prácticas”, dijo Francisco Milián, Gerente de País de Mastercard para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Un esfuerzo progresivo hacia la inclusión para todos

En el año 2015, Mastercard se comprometió a incorporar a la economía digital a 500 millones de personas excluidas. En el año 2020, incrementó su objetivo de conectar a 500 millones de personas adicionales para 2025, para alcanzar un total de 1000 millones de personas. Además de comprometerse a ayudar a 50 millones de pequeños y micro comerciantes, con un enfoque directo en brindar soluciones a 25 millones de mujeres emprendedoras para que puedan hacer crecer sus negocios con programas como Alliance for the Digitization of Women in Latin America and the Caribbean (Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en Centroamérica y el Caribe).

En Centroamérica, Mastercard ha encabezado varias iniciativas enfocadas en fomentar la inclusión financiera:

•En el año 2021, Ciudad de Guatemala se convirtió en la primera ciudad de Centroamérica en formar parte de City Possible (Ciudad Posible) de Mastercard, la red de innovación urbana de la compañía para construir ciudades inclusivas y sostenibles. Como miembro de la red de 300 ciudades a nivel mundial, la Municipalidad de Guatemala tiene acceso a mejores prácticas como la expansión del sistema de pago electrónico sin contacto en el transporte público, talleres de ciberseguridad y programas de educación financiera, que son excelentes herramientas para la reactivación económica. Además, Guatemala se convirtió recientemente en parte del programa Digital Country Partnership (Alianza de País Digital) de Mastercard para identificar segmentos de la economía que se beneficiarían de mejores infraestructuras de pago digital.

•En el año 2022, GlobalPay Solutions, en asociación con Mastercard y Microsoft, lanzó la aplicación ROCKET para empoderar a los pequeños comerciantes de El Salvador. ROCKET es una aplicación móvil para tiendas que permite a los comerciantes habilitar la aceptación de tarjetas para compra de bienes y servicios, pago de servicios públicos, recargas de teléfonos móviles y más.

•En Honduras, y en toda Centromérica, Mastercard ha sido patrocinador del programa INCAE LEADS Mujer desde sus inicios, una plataforma para promover y permitir que las mujeres emprendedoras hagan crecer sus negocios. A través del programa, Mastercard ha otorgado más de $800.000 dólares para apoyar a las mujeres emprendedoras en la región.

Alianza por Centroamérica

En mayo del año pasado, Mastercard se unió a Partnership for Central America, una coalición de organizaciones del sector privado que impulsan las oportunidades económicas y abordan los desafíos urgentes del clima, la educación y la salud a través de la movilización de inversiones y la coordinación de programas.

