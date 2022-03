Henkel publica el Reporte de Sustentabilidad 2021 y el nuevo Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+

Henkel ha publicado hoy su 31º reporte de sustentabilidad, en el que detalla sus logros y progresos en 2021, al tiempo que esboza su nuevo marco de ambición de sustentabilidad 2030+.

«La sustentabilidad está profundamente arraigada en el ADN de nuestra empresa y es parte integral de nuestra forma de hacer negocios. Junto con prioridades estratégicas como la innovación y la digitalización, la sustentabilidad está en el centro de nuestra agenda de Crecimiento con Propósito», dijo Carsten Knobel, CEO de Henkel. «La sustentabilidad es también uno de nuestros valores y se refleja en nuestro propósito corporativo: Pioneers at heart for the good of generations (Pioneros de corazón por el bien de las generaciones). Con la ayuda de nuestra estrategia de sustentabilidad más ambiciosa, aceleraremos nuestra transformación, evolucionando nuestra portafolio y procesos de manera aún más fuerte hacia la sustentabilidad.»

«El año pasado puso a prueba nuestra capacidad de recuperación como empresa, como individuos y como comunidades, al continuar la lucha contra la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, nuestro compromiso de abordar los desafíos ambientales, sociales y políticos nunca ha sido más claro», añadió Sylvie Nicol, miembro del Consejo de Administración de Henkel responsable de Recursos Humanos y Sustentabilidad. «Estoy orgullosa de qué en 2021, a pesar del entorno desafiante, Henkel avanzó aún más en la sustentabilidad en áreas críticas como la protección del clima y la economía circular».

Una sólida actuación en un año desafiante

En 2021, Henkel afianzó aún más su estrategia de sustentabilidad en el negocio, redujo las emisiones de CO2 en sus operaciones (en particular mediante la conversión a la electricidad verde) y realizó nuevos avances en el abastecimiento sostenible de materias primas, así como en las finanzas sustentables, entre otros.

Henkel pretende reducir su huella de carbono en la producción en un 65% para 2025 (tomando el año base 2010). A finales de 2021, Henkel ya había reducido a la mitad su huella de CO2 en la producción. Para lograrlo, la empresa también se centra en mejorar su eficiencia energética y en obtener el 100% de su electricidad exclusivamente de fuentes renovables para 2030. Para finales de 2021, Henkel ha realizado la transición completa de su producción en 21 países, incluyendo Colombia y Francia, a electricidad 100% renovable. En la actualidad, Henkel ya utiliza un 68% de electricidad renovable.

Además, Henkel está activamente comprometida con la construcción de una verdadera economía circular, trabajando con varios socios a lo largo de toda la cadena de valor y cooperando en iniciativas internacionales como Plastic Bank y New Plastics Economy de la Fundación Ellen MacArthur. La ambiciosa estrategia de envasado de la empresa tiene como objetivo reducir y reciclar los materiales de envasado y evitar que lleguen al medio ambiente. Uno de sus objetivos más destacados para 2025 es que el 100% de los envases de Henkel sean reciclables o reutilizables. A finales de 2021, la proporción ya era de alrededor del 86%. Henkel también está trabajando constantemente para aumentar la proporción de material reciclado en sus envases a más del 30% para todos los envases de plástico de sus productos de bienes de consumo en todo el mundo para 2025. A fines de 2021, la empresa aumentó esta proporción hasta aproximadamente el 18%.

Henkel también avanzó mucho en su camino para abastecerse del 100% de su aceite de palma y de almendra de palma de forma responsable. En 2021, la empresa se abasteció del 93% de sus necesidades totales y de los derivados como materias primas certificadas según el modelo de balance de masas de la RSPO («Roundtable on Sustainable Palm Oil»). Henkel atribuye este éxito a su larga colaboración con la organización Solidaridad, la cual apoya a los pequeños agricultores de aceite de palma en Sudamérica, África y Asia. Hasta el día de hoy, los socios han sido capaces de influir positivamente en más de 36,000 pequeños agricultores de todo el mundo.

Otro hito importante fue el anuncio del nuevo Marco de Finanzas Sustentable de Henkel, que crea un vínculo directo entre su estrategia de sustentabilidad y su estrategia de financiamiento.

El marco incluye dos posibles formas de financiamiento: la emisión de bonos vinculados a la sustentabilidad, así como bonos verdes. En 2021, Henkel colocó las dos primeras emisiones bajo los términos de este marco, convirtiéndose en la primera empresa de su sector en colocar un bono en euros cuyo tipo de interés está vinculado a la consecución de objetivos específicos de sustentabilidad. En total, se emitieron bonos con un volumen de más de 700 millones de euros.

Avanzando en los objetivos y ambiciones a través del Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+. Estos logros están en línea con los objetivos de Henkel establecidos en una estrategia a largo plazo desde 2010. Después de una década de impulsar con éxito el progreso en sustentabilidad, Henkel reflexionó en 2021 sobre los desarrollos externos en curso, así como las expectativas para su estrategia y ambiciones de cara al futuro.

Esta revisión resultó en un nuevo Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+, que también incluye nuevas ambiciones adicionales a largo plazo que ayudarán a transformar la economía y la sociedad hacia la sustentabilidad.

El Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+ de Henkel consta de tres dimensiones:

Planeta Regenerador: hacer posible un futuro circular y con cero emisiones de carbono transformando el negocio, los productos y las materias primas con el apoyo de la ciencia y la innovación.

Comunidades prósperas: ayudar a las personas a llevar una vida mejor gracias a la fuerza colectiva de la empresa y las marcas, apoyando la equidad, la educación y el bienestar.

Socio de confianza: impulsar el rendimiento y el cambio de sistemas con integridad a través de una cultura basada en valores, un profundo arraigo en la ciencia y la pasión por la tecnología.

«Queremos asegurarnos de que las ambiciones del marco se alinean a las expectativas de nuestros grupos de interés de abordar temas ambientales, sociales y de gobernanza con nuestro creciente compromiso en estas áreas», explicó Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer de Henkel. «Analizamos hacia dónde podemos ir más lejos, actuar más rápido y ser más audaces – y uno de nuestros resultados clave incluyó el avance de la positividad climática en nuestra producción de 2040 a 2030».

Entre los nuevos objetivos clave se encuentran:

Aspirar a que las operaciones sean positivas para el clima en 2030 y establecer una trayectoria de cero emisiones netas para el Alcance 3 (desde la fuente hasta la estantería), en línea con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia.

Mejorar la circularidad aumentando el uso circular del agua y del material de desecho de la producción para 2030.

Lograr la paridad de género en todos los niveles de gestión para 2025.

Ampliar los programas de educación comunitaria y el voluntariado.

Dar forma al futuro del trabajo para la empresa y sus empleados mediante el desarrollo y la expansión del programa «Smart Work» iniciado en 2021.

Ulrike Sapiro añadió: «Conocemos el mundo que nos rodea, las expectativas de nuestros stakeholders y las oportunidades para avanzar en la sustentabilidad están en constante transformación. Por eso tenemos previsto seguir revisando y actualizando periódicamente nuestro Marco de Ambición de la Sustentabilidad 2030+ con nuevos objetivos y ambiciones tangibles a medida que avancemos».

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe