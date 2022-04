CIG le apuesta a una recuperación económica integral

Guatemala. Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó el Índice de Actividad Industrial (IAI), elaborado por Central American Business Intelligence (CABI), el cual muestra que la industria nacional sigue su camino hacia la recuperación: cierra enero de 2022 en 155.9, un nivel que es 7.4% superior al registrado en el mismo periodo de tiempo del 2021, y prácticamente el mismo que se registró en octubre de 2021.

Tras tocar el máximo de la serie histórica en diciembre, el índice arranca el año con la típica estacionalidad de enero a la baja. En diciembre de 2021 se tocó el nivel de 167.2, el mayor de la historia, el cual representa un incremento de casi 68% en el nivel de producción, en relación a la fecha en la que inició el índice en enero de 2012 cuando tuvo un valor de 100.

“Los últimos dos años muestran una volatilidad inusual, en parte por dos eventos mundiales importantes: la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la crisis de precios globales. En marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia, el índice llegó a estar 17% arriba que en diciembre del año pasado, mostrando la fuerte recuperación que experimentó el país como líder regional en materia económica”, indica Paulo de León, director de inteligencia de CABI.

En materia de crecimiento anual, el cierre del 2021 del Índice CIG muestra un ritmo de crecimiento en torno a 7-8%, similar a las expectativas del Banco de Guatemala (Banguat) y varios prospectadores. Tres sectores registraron en enero caídas normales debido a la estacionalidad del mes y el fenómeno de la inflación mundial que afecta los costos de producción: la agroindustria y los altos precios de los productos de exportación, así como el plástico, la salud y los metales.

Los principales temas en torno al desempeño del índice de CIG son la recuperación económica, la normalización de patrones de consumo y el crecimiento regional y mundial.

“La recuperación post COVID-19 en materia económica está completa con el regreso de la movilidad normal en el país. También, tras el cambio de patrones por el virus, las industrias menos favorecidas están recuperando lo perdido y las favorecidas han empezado su normalización. El crecimiento mundial, en especial de los socios de Guatemala va para arriba y eso alienta el crecimiento local”, dice Raúl Bouscayrol, vicepresidente de CIG.

Asimismo, la inflación todavía no ha tenido un impacto fuerte sobre la cantidad demandada. Por el momento se visualiza un impacto en los costos de producción que están ocasionando que los precios al consumidor se incrementen. Los márgenes empresariales se están reduciendo, generando afectación a la liquidez.

¿Qué se espera en los próximos meses?

Para este 2022 se espera una desaceleración mundial. “Los impactos de la inflación global golpearán al consumidor en Guatemala, provocando que demande menos cantidades de la mayoría de productos, lo que provocará desaceleración. La subida de tasas de interés en la mayoría de bancos centrales del mundo inducirán menos actividad empresarial, de inversión, de crédito y de consumo, causando y acentuando dicha desaceleración”, asegura De León.

De igual forma, la crisis de precios que inició en 2021 con la inyección de dinero, y la crisis de contenedores, acompañada por la guerra Rusia y Ucrania, sigue siendo un elemento adicional de incertidumbre en el panorama económico mundial por la importancia de ambos países en la producción de commodities de comida, fertilizantes, metales y energéticos.

El arranque de año fue auspicioso, aunque, sin lugar a dudas, la crisis mundial de precios afectará en los siguientes meses. Para el cierre del 2022, se espera que el índice de CIG se vuelva a expandir a una tasa de crecimiento inferior a la registrada en el 2021. Se espera un crecimiento en torno a 3-4%.

Further Reading Plasticultura: Nuevas tecnologías y productos plásticos que mejoran la competitividad de la agricultura en Guatemala

“La recuperación económica es un hecho para el país y para el índice. En Cámara de Industria de Guatemala, seguiremos trabajando y esforzándonos diariamente para asegurar la inversión y la generación de empleos formales, lo cual garantiza una economía mucho más estable”, indica Bouscayrol.

Aspectos técnicos del IAI

El IAI es un índice volumétrico de la actividad económica de las industrias del país que se inició en enero del 2012 con un valor de 100, y se calcula con datos mensuales desde entonces. La metodología usada puede ser modificada en el futuro para atender dinámicas nuevas en el país, es por ello que la base cambiará cada cierto tiempo como es normal en todos los indicadores calculados a nivel mundial.

Está compuesto por 14 sub índices que resultan del ejercicio de agrupar a las más de 50 gremiales de la CIG en 14 sub sectores. Para su creación fue necesario asumir un peso para cada uno de ellos en base a los datos y conocimiento de los personeros de la CIG y miembros de CABI. Se considera que estos pesos pueden cambiar en el futuro a medida que un sub sector se expande o madure, y como todo índice se podrá re calcular.

Se usaron diferentes fuentes oficiales: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Banguat, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Como son indicadores proxy (que replican la actividad), están sujetos a cierta incertidumbre. Esta metodología proxy es utilizada en la mayoría de los indicadores económicos que se construyen en los países.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe