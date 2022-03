Bloomberg New Economy anuncia fecha y junta asesora para primer evento en LatAm: “Gateway”, en Panamá

Panamá. Bloomberg anunció que la primera convocatoria regional de Bloomberg New Economy Gateway se llevará a cabo el miércoles 18 y jueves 19 de mayo en la Ciudad de Panamá. El programa editorial se centrará en el futuro económico de América Latina a medida que la región se reconstruye tras la devastación del Covid. Además, Bloomberg New Economy Gateway Latin America examinará el posible efecto del desbordamiento de la guerra en Ucrania en las naciones en desarrollo, la cuales ahora enfrentan nuevas amenazas de escasez de alimentos, aumento de los precios de la energía y cadenas de suministro rotas.

Líderes globales y latinoamericanos de los sectores público y privado, tanto de economías desarrolladas como emergentes, se reunirán para discutir y actuar sobre estos y otros temas críticos a través de los cinco pilares editoriales de Bloomberg New Economy: comercio, finanzas, salud, ciudades y cambio climático. Este es el primer evento de Bloomberg New Economy celebrado fuera de Asia, ampliando el emblemático New Economy Forum, que celebró su cuarta edición en Singapur en noviembre de 2021.

El Presidente de Bloomberg LP, Peter Grauer dijo, “El Bloomberg New Economy y el emblemático Foro de Bloomberg New Economy han evolucionado durante cuatro años en miras a construir una cooperación no solo entre el Este y Occidente, sino también entre el Norte y el Sur. El primer evento “Gateway” en Panamá, que se celebrará en mayo, fortalecerá nuestro trabajo durante todo el año en apoyo de esta visión, reuniendo a los principales ejecutivos de negocios y líderes gubernamentales para enfocarse en el crecimiento de América Latina”.

La agenda preliminar de Bloomberg New Economy Gateway Latin America está disponible aquí. Próximamente, se anunciarán más detalles sobre la programación, centrándose en estas áreas:

Miércoles 18 de mayo – Restableciendo el crecimiento, el empleo y la confianza – Una discusión sobre cómo ayudar a América Latina a crecer nuevamente después de la pandemia del Covid, cómo lidiar con la inflación y empoderar a los empresarios, especialmente a las mujeres, así como trazar un análisis de las cadenas de suministro regionales y globales.

Jueves, 19 de mayo – Luchando por el progreso social y ambiental– Dedicado a explorar cómo reconstruir los sistemas de salud después de la pandemia de Covid para prepararse para el próximo shock potencial, cerrar la brecha de la pobreza mediante la realización del derecho a la salud, y la protección de la biodiversidad de América Latina.

El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen dijo, “Panamá es una verdadera puerta de entrada para el comercio, por lo que somos un lugar perfecto para albergar este primer evento de Bloomberg New Economy en América Latina. Estamos encantados de recibir a dignatarios y ejecutivos de todo el mundo y la región”.

El evento Bloomberg Gateway Latin America se desarrolla y gestiona en cooperación con su junta asesora que incluye a: Adrienne Arsht, Vicepresidenta Ejecutiva de The Atlantic Council; Andre de Street Aguiar, cofundador de StoneCo; Leon Falic, presidente de Duty Free Americas; Milton Maluhy Filho, director general del Itaú Unibanco; Jay Hartzell, Presidente de la Universidad de Austin, Texas; Jorge Paulo Lemann, fundador de 3G Capital; Stanley Motta, Presidente y Director de Motta International; Shannon K. O’Neil, Vicepresidenta de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores; Mauricio Ramos, Presidente, CEO y Director Ejecutivo de Millicom International; Luis Sarmiento Gutiérrez, Presidente y Director General de Grupo Aval; Susan Segal, Presidenta y CEO del Consejo de las Américas; y Blanca Treviño, Presidenta y Directora Ejecutiva de Softtek.

Jorge Paulo Lemann, fundador de 3G Capital de Brazil, dijo: “El evento Bloomberg New Economy Gateway brinda una oportunidad fresca, nueva y perfecta para que los ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales compartan sus mejores reflexiones sobre cómo crear un futuro más fuerte para América Latina”.

El anuncio de Bloomberg New Economy Gateway Latin America presentado por Mike Bloomberg en noviembre de 2021 en el Bloomberg New Economy Forum 2021 está disponible aquí.

Para suscribirse a las actualizaciones sobre Bloomberg New Economy Gateway Latin America, haga clic en este enlace. Para preguntas sobre la participación en el evento, contacte a Andrea Martin-Meyerhoff: amartinmeyer@bloomberg.net.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe