Apparel Sourcing Show 2022 presenta las oportunidades de crecimiento del Sector de Vesutario y Textiles

Guatemala. Este martes se inauguró la única feria regional de Vestuario y textiles: Apparel Sourcing Show 2022 titulado “Better partnerships facing global change”. Este encuentro se llevará a cabo de manera híbrida y segura, con el objetivo de aprovechar las oportunidades globales que colocan a Guatemala como un actor cada vez más relevante a nivel mundial por sus capacidades, flexibilidad y resiliencia.

Carlos Arias, Presidente de Vestex, indicó que esta iniciativa es de suma importancia a nivel nacional pues el sector ha jugado un rol fundamental en la recuperación económica del país, ya que continúa siendo el principal producto de exportación a nivel nacional y el segundo exportador más grande de divisas, incrementando sus exportaciones en 33.6% al cierre del 2021.

“A través de esta plataforma se espera que productores y compradores de toda la cadena de suministro puedan explorar nuevas oportunidades de negocios para ser más competitivos” agregó Arias, resaltando que se espera que se puedan concretar negocios por alrededor de US$25 millones.

La industria de vestuario y textiles de Guatemala se ha adaptado rápidamente a las necesidades de los mercados internacionales, aprovechando las ventajas presentadas por las iniciativas de nearshoring (acercar las cadenas de suministro a su destino final) en un contexto en el que las cadenas de suministro se han visto afectadas a nivel global.

A diferencia de competidores como China cuya participación en el mercado global ha decrecido, la región CAFTA-DR ha incrementado su participación de mercado de 9.96% en el 2019 a 10.59% en 2021, cada punto porcentual traducido a millones en crecimiento en exportaciones y miles en plazas de empleo.

APSS 2022: Un espacio para potenciar las oportunidades del sector

En esta edición, la feria se llevará a cabo de manera híbrida, contando un piso de exposición presencial y una dinámica de citas de negocios virtuales. El piso de exposición se enfocará en presentar distintos proveedores de la cadena de valor, demostrando su integración, y contará con 123 stands de empresas nacionales e internacionales rigiéndose por las normas sanitarias vigentes de distanciamiento y bioseguridad.

Además, se contará con stands virtuales que estarán abiertos por más de seis meses, incrementando las oportunidades de negocios. Durante la feria se contará con visitantes de Centro América, Estados Unidos, Colombia y México, además de otros países que se podrán conectar a través de la plataforma virtual.

En el marco del Apparel Sourcing Show 2022, El Ministerio de Economía llevará a cabo el evento Invest In Guatemala: The Apparel and Textile summit, un espacio para que inversionistas internacionales del sector vestuario y textil conozcan de primera mano las oportunidades que ofrece Guatemala como destino de inversión. Durante este evento, se ampliarán las ventajas de las cadenas de valor y las oportunidades para nearshoring, los precios y políticas de energía eléctrica del país, así como el portafolio de financiamiento para la industria, entre otros temas.

Sostenibilidad como eje fundamental del APPS

Durante este encuentro se ahondarán las tendencias internacionales que están impactando el mercado, priorizando el tema de la sostenibilidad en los procesos de producción. En ese sentido, algunos de los seminarios serán “La sostenibilidad e innovación en procesos textiles”, “Tendencias de Sostenibilidad en la industria textil: principales requerimientos ambientales y sociales en normas”, “Demandas de sostenibilidad de las grandes marcas” y “Cómo ser más competitivos a través del Cumplimiento Social y nuevos requerimientos WRAP 2022”.

Para más información ingresar a https://vestex.com.gt/apparel/

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe