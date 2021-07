USAID ha otorgado US$ 15 millones a la alianza MIT-UVG-Agexport

Guatemala. La red de Centros de Innovación y Tecnología (CIT´s) de los tres campus de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) serán potenciados, gracias a la entrega de US$15 millones de dólares al consorcio MIT-UVG-Agexport, otorgados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID) para el proyecto Alianzas Sostenibles Para la Innovación y el Emprendimiento (ASPIRE). El monto ayudará a impactar a comunidades, gobierno y sector productivo a través de la investigación e innovación, creando oportunidades de crecimiento económico y contribuyendo a la reducción de la migración y la pobreza.

La inversión forma parte de la iniciativa BRIDGE-Train (Building Research and Innovation for Development, Generating Evidence, and Training) de USAID, donde universidades de gran prestigio científico de Estados Unidos colaboran con Universidades de países en vías de desarrollo para fortalecer sus capacidades y crear centros de excelencia que perduren en servicio del desarrollo de los países en los que se sitúan.

Con este programa, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) colaborará con UVG y sus socios regionales en la creación de currículo, competencias docentes, capacitación en metodologías participativas y eficientes de investigación (Lean Research), y fortalecimiento del emprendimiento y la transferencia tecnológica a diversos sectores, replicando los modelos de innovación basada en investigación del MIT.

Por otro lado, UVG incrementará la cantidad de investigadores, docentes y estudiantes colaborando con la industria y comunidades a través de proyectos, hackathons, bootcamps, talleres, intercambios internacionales, y otras actividades que darán vida al ecosistema de innovación. Además, agrega valor a diversos sectores a través de la ciencia y tecnología. UVG también se apoyará en su Observatorio Económico Sostenible (OES) para transformar los resultados de la investigación en información para toma de decisiones basada en evidencia.

Por su parte, Agexport apoyará al consorcio sirviendo como puente a sectores productivos para la detección de necesidades de investigación y para promover la transferencia y adopción de tecnología en clústers con potencial de generación de empleo y crecimiento económico.

El consorcio está liderado por: el D-Lab y Departamento de Ingeniería Mecánica, de MIT; la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación,Departamento de Ingeniería Mecánica, Centro de Procesos Industriales y el Observatorio Económico Sostenible de UVG; y la Gerencia de Alianzas para el Desarrollo de Agexport.

Expectativas

En los próximos cinco años, se promoverá una Red de Centros de Innovación y Tecnología en Campus Central, Campus Altiplano yCampus Sur de UVG. Esta red servirá para conectar a investigadores de universidades latinoamericanas con investigadores del MIT para buscar en colaboración soluciones innovadoras a los desafíos del desarrollo regional.

“Guatemala es un país donde están surgiendo muchos desarrollos positivos, pero donde se puede hacer mucho más”, expresó Mónica Stein, Vicerrectora de Investigación y Vinculación de UVG. “En los próximos cinco años, se hará especial hincapié en la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en la búsqueda de soluciones relacionadas con la tecnología”, agregó Stein.

La Red de Centros de Innovación y Tecnología se convertirán en centros con alcance regional de innovación, colaborando con otros centros en Centroamérica a través de capacitaciones, intercambios y proyectos financiados por USAID.

“USAID trabaja estratégicamente con instituciones de educación superior para resolver desafíos críticos a lo largo de la ruta hacia la autosuficiencia”, dijo Maggie Linak, directora del programa de Acuerdos de USAID. “Las asociaciones de educación superior pueden construir y fortalecer la capacidad de investigación científica para llenar las brechas en el conocimiento y empoderar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en nuestros países socios para abordar sus propios desafíos de desarrollo”, agregó.

La alianza está liderada por Daniel Frey, profesor de ingeniería mecánica, Kendra Leith, directora asociada de investigación en D-Lab, y Elizabeth Hoffecker, científica investigadora en D-Lab, del MIT. El equipo de liderazgo de UVG está integrado por Mónica Stein Coronado, Vicerrectora de Investigación y Vinculación, y Víctor Ayerdi, Director del Departamento de Ingeniería Mecánica. En AGEXPORT, Moisés Mérida, Director de Alianzas para el Desarrollo participará para liderar el esfuerzo.

“El proyecto ASPIRE permitirá conectar los servicios de investigación e innovación con las demandas y necesidades reales y concretas del sector privado, lo cual contribuirá directamente a mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas que ya participen o que deseen vincularse a las cadenas de exportación. El papel de AGEXPORT en el proyecto es contribuir a desarrollar agendas de investigación, conjuntamente con sus empresas socias, en más de 25 sectores de exportación y a su vez aprovechar su presencia en los diferentes Departamentos del país, para trasladar así los beneficios de la investigación y la innovación a las comunidades. Nos enorgullece formar parte de esta alianza con instituciones tan prestigiosas como el MIT y la UVG y agradecemos la confianza depositada en el consorcio por USAID.” Indicó el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

Durante los próximos cinco años, el equipo trabajará para desarrollar la investigación, la innovación y la capacidad empresarial de UVG y otras universidades regionales para abordar los problemas de desarrollo más urgentes del área.

Impacto UVG

La metodología del programa aprovecha la infraestructura y la capacidad existentes en UVG y agrega investigación, innovación y espíritu empresarial de alta calidad y orientados al desarrollo que se han utilizado con éxito en el MIT durante la última década. El esfuerzo busca primero la transformación dentro de UVG, fortaleciendo las condiciones propicias para estos cambios en el campus Central, y luego replicar las estrategias, métodos y modelo de programa en los campus rurales de UVG, donde estos enfoques aún son incipientes.

Por su parte, Víctor Ayerdi, Director del Departamento de Ingeniería Mecánica, indicó: “Este proyecto permitirá construir alianzas entre academia, sector productivo, gobierno y comunidades para trabajar juntos en la solución de problemas dinamizando el ecosistema de innovación y emprendimiento en Guatemala”.

Proyecto Alianzas Sostenibles para la Innovación, Investigación y Emprendimiento “ASPIRE” una alianza entre MIT-UVG-AGEXPORT auspiciada por USAID

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe