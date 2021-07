Solución Tap to Phone de Visa para pequeñas empresas se dispara en América Latina y el Caribe

Miami. Visa anunció que su solución Tap to Phone está experimentando un importante crecimiento en toda América Latina y el Caribe. Actualmente hay siete soluciones Tap to Phone lanzadas en la región y decenas más en preparación, además de los más de 20 proveedores de Tap to Phone en el mundo y en ALC certificados por Visa, que juntos pueden ayudar a poner en marcha nuevos proyectos de pagos sin contacto en un tiempo récord. De hecho, VendeMás de Niubiz, el mayor adquirente de Visa en Perú es el líder mundial en la habilitación de Tap to Phone, con más de 25.000 nuevos comercios que se afiliaron a esta solución en tan solo unos meses después de su lanzamiento.

Tap to Phone permite a las pequeñas empresas aceptar pagos fácilmente con solo descargar una aplicación y utilizar sus teléfonos inteligentes como terminales móviles de punto de venta (POS), eliminando así la necesidad de utilizar hardware o dongles de pago, así como los gastos asociados a ellos. Actualmente en Latinoamérica, Tap to Phone ya está disponible en Brasil, Costa Rica, Guatemala y Perú.

Tap to Phone ofrece ventajas atractivas tanto para los consumidores como para los vendedores. La solución permite a los clientes acercar el método de pago sin contacto de su preferencia al teléfono móvil del vendedor –desde tarjetas habilitadas para pagos sin contacto hasta billeteras digitales–, lo que ofrece comodidad y conveniencia a los clientes a la hora de pagar y además evita el fraude, ya que los consumidores no entregan sus tarjetas durante el proceso de pago. A su vez, esto proporciona flexibilidad para los comercios y aumenta la productividad de los empleados.

“A los latinoamericanos les gusta utilizar sus teléfonos de formas innovadoras. Las pequeñas empresas pueden conectarse rápidamente a la red de Visa para empezar a aceptar pagos sin contacto utilizando dispositivos que ya tienen, lo que acelera el comercio para los vendedores de toda la región y del mundo entero. No es de extrañar que Tap to Phone sea tan popular entre consumidores y comercios, ya que ofrece comodidad, rapidez y seguridad para pagar y recibir pagos”, dijo Xiko da Rocha Campos, vicepresidente senior de Comercios y Adquirentes para Visa América Latina y el Caribe. “La demanda de este servicio se está disparando en la región, y en Visa nos complace poder satisfacer las necesidades de contar con las mejores soluciones innovadoras de aceptación de pagos en todas partes”.

La popularidad de la solución refleja una tendencia constante en alza en la preferencia de soluciones de pago sin contacto en América Latina y el Caribe. La región de ALC alcanzó una penetración de transacciones sin contacto de más del 20% en abril de 2021, con mercados como Costa Rica y Chile, registrando una penetración muy por encima del 70%, y Argentina alcanzando el 15%. Tap to Phone y los pagos sin contacto van de la mano en mercados como Costa Rica, Perú, Chile, Guatemala y muchos más que están en camino de alcanzar altos niveles en la adopción de Tap to Phone, haciendo que todo el flujo de pagos sea rápido, fácil y seguro.

En Costa Rica más del 70 por ciento de los pagos Visa presenciales se realizan utilizando tecnología sin contacto. La tecnología Tap to Phone de Visa, la cual se lanzó a finales del año pasado, ha aprovechado este impulso para convertirse en la opción de aceptación preferida para pequeñas empresas. Tap to Phone tiene el potencial de permitir a los comercios de diversos sectores de Costa Rica, incluyendo las más de 350.000 microempresas del país, 20.000 tiendas minoristas y tiendas de comestibles, así como negocios no tradicionales – como mercados de granjeros y taxis -, atender a clientes que no llevan consigo dinero en efectivo, según datos del gobierno.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe