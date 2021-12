Presidente Giammattei destaca importancia de exportaciones en el marco del COVID-19 durante Galardón Nacional a la Exportación 2021

Guatemala. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Estimado amigo Guillermo Montano, presidente de Agexport, y demás miembros de junta directiva. Ministros, Secretarios, miembros del Gabinete. Señor amigo, muy querido, alcalde capitalino, don Ricardo Quiñónez. Señores miembros del Cuerpo Diplomático, invitados especiales, amigos todos.

Sin duda alguna esta noche, es una noche especial. Hoy iniciaré mi intervención reconociendo el mérito del Galardón Nacional a la Exportación el cual se viene desarrollando desde el año 1988, como un merecido reconocimiento a las empresas sobresalientes en el campo de la exportación resaltando su esfuerzo por ampliar mercados y desarrollar nuevas ideas innovadoras. Empresas exportadoras, que con su labor competitiva y visión de progreso crean diversas oportunidades de empleo y propician espacios de desarrollo a los guatemaltecos, haciendo de Guatemala un mejor país. En esta entrega se premia y se motiva a buscar la excelencia continua, la innovación, y la sostenibilidad de las empresas participantes lo cual seguramente produce en sus empleados el orgullo de formar parte de entidades exitosas que contribuyen al desarrollo y a la economía de nuestra nación. Los diversos Tratados de Libre Comercio sin duda han rendido frutos, y es por ello que Guatemala se ubica en un lugar preferencial a nivel mundial en diversos productos. Según estadísticas del Banco de Guatemala (BANGUAT) dan cuenta que, de enero y julio del 2021, se han recibido 6.427 millones de dólares en divisas por ventas en el exterior. En ese mismo período del año, las exportaciones dejaron 7.765 millones de dólares, lo que supuso un aumento de 1.338 millones comparativamente con el año 2020. Es decir, un 20,8 más de divisas. Y al mes de agosto con un 21.6%

De acuerdo con el BANGUAT, los productos que generaron más ingreso de divisas en los primeros siete meses del año 2021, fueron los artículos de vestuario con 869,5 millones de dólares en venta, los cual representa un 11,2 % del total de las exportaciones. En segundo lugar, se ubicó el café, con 677.10 millones de dólares en ventas al exterior para un total del 8.7 %; seguido del banano, con 464.6 millones que alcanza un 6 %; las grasas y aceites comestibles, con 448.6 millones. Es decir, un 5.8 %. Y el azúcar, con 373 millones, un 4,8 %. Según la banca central, Centroamérica sigue a la cabeza como el principal destino de las exportaciones guatemaltecas con 2,470 millones de dólares del total de divisas que ingresaron al país, las cuales significan 31,8 % del total de ventas. El mercado de los Estados Unidos está por detrás con, 2.244 millones de dólares. Es decir, un 31,4 %; le sigue la Eurozona, con 710 millones para un 9,2 %; México, con 326.1 millones para 4,2 %; y la República Popular de China con 196.6 millones con un 2.5 % de las exportaciones.

La variedad y calidad de los productos guatemaltecos han satisfecho las más altas exigencias mundiales y creemos en la capacidad que tenemos como nación de diversificar mercados, además, el éxito reconocido del sector de productos tradicionales, buscando nuevos horizontes con los productos propios, dinamizando el comercio exterior. Estoy seguro que éste seguirá siendo uno de los grandes motores para que Guatemala crezca. Este sector de la industria de productos no tradicionales y podamos tener mejores resultados en términos de más empleos y mejor pagados; pero, sobre todo, un reconocimiento mayor hacia lo que se hace en nuestra patria, y con la calidad con la que se hace. Ya la exportación no es solo un tema de la capital del país, ya diferentes sectores en el interior del país; lo hemos visto el día de hoy en la noche han demostrado su capacidad de producción con altísimos estándares de calidad, productos que enorgullecen y ponen el alto el nombre del país, y que representan que el producto guatemalteco puede competir en iguales circunstancias con cualquier otro a nivel mundial. Es hacer mención especial, también, del rol determinante que está jugando actualmente la mujer en las exportaciones, la cual demuestra su alta capacidad de competencia en todos los efectos. Es digno de reconocer, además, los esfuerzos de aquellas compañías que se destacan llevando la producción guatemalteca a los mercados del mundo, hoy más que nunca, dadas las difíciles condiciones económicas que la pandemia del COVID 19 le infringió en el mundo. Así también, quiero mencionar que este gobierno se ha propuesto como tema central aumentar las exportaciones, que, como generador de divisas, otorga la tranquilidad macroeconómica al país. Es así como, dentro del marco del Programa Guatemala no se Detiene, que se ha alcanzado significativos logros a través del apoyo del Congreso de la República, las reformas al decreto 65-89 de la Ley de Zonas Francas, la aprobación del Decreto 5-2021, Ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, que abre la puerta para caminar hacia el Gobierno electrónico y de paso, incrementar la competitividad de Guatemala al avanzar hacia una administración eficiente y amigable a la inversión nacional e internacional, y, también creaciones administrativas dentro de la Política General de Gobierno 2020-2024 en su eje de Economía, Competitividad y Prosperidad, como lo es la ventanilla única para la construcción y el apoyo a la ventanilla única de los exportadores, en busca de nuevos productos y más inversiones. Y seguimos avanzando con el proyecto del Tren que nos permita disminuir los costos en el traslado de productos y aumentar nuestras eficiencias y espero en Dios el año entrante poder ver ya la construcción del Tren que nos una al mercado norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá.

Además de eso, hago un llamado al Congreso de la República para que aprueben la última lectura que le hace falta para que podamos tener aduanas conjuntas con México, lo cual representaría un logro altisísimo para mejorar la eficiencia tanto en los productos que exportamos como los que importamos.

Por nuestra parte, como he expuesto reafirmamos el compromiso de seguir impulsando y motivando iniciativas que impacten positivamente a la economía de Guatemala y apoyando a los buenos guatemaltecos que hacen posible que el nuestro sea el mejor país. Tengan todos ustedes una muy feliz noche. Pero antes, quiero darle las gracias. Gracias a ustedes que invierten en el país. Gracias a sus trabajadores que hacen posible que estemos hoy en casi todas partes del mundo con productos guatemaltecos. Gracias a los países que confían en nosotros y en nuestras instituciones, con fe, y gracias al programa Guatemala no se detiene el año 2022 y los que vienen sin duda serán mejores y marcarán la historia de una Guatemala diferente. Que Dios bendiga a Guatemala.

Fuente: Gobierno de Guatemala.