Presidente Bukele destaca los beneficios que tendrá el uso del Bitcoin para los salvadoreños a partir del 7 de septiembre

El Salvador. Tal como las autoridades han reiterado, a partir del 7 de septiembre próximo iniciará en El Salvador la circulación legal de la criptomoneda llamada «Bitcoin», y para lo cual el Banco Central de Reserva (BCR) emitió la normativa que regulará su uso, mientras el gobierno instala 200 cajeros en todo el país, más 50 sucursales para retirar o depositar dinero.

El presidente Nayib Bukele, aclaró esta noche algunos puntos para trasladar seguridad entre la población sobre el uso de esta moneda y reiteró que no será obligatoria, que cada ciudadano puede utilizarla «si quieren, si no, no», así como destacó que a partir del 7 de septiembre la gente podrá ver los beneficios. Para comenzar, el manejo del bitcoin ahorraría al país $400 millones al año en comisiones por el envío y cobro de remesas, aseguró.

De igual manera ratificó que no se cobrará ninguna comisión por el cambio de bitcoin a dólar y viceversa, y lamentó que la oposición esté difundiendo temor entre los salvadoreños, pero se mostró confiado en que estos temores desaparecerán a partir de la fecha en que la medida entre en vigencia.

En una serie de tuits, el mandatario insistió en los siguientes puntos:

El bitcoin no será de uso obligatorio.

Las personas que bajen la app «Chivo» obtendrán $30 de inmediato.

Se podrán aceptar pagos en dólares o en bitcoin.

Se podrá enviar y recibir remesas sin pagar comisión.

La cantidad en bitcoin que se reciba se convierte automáticamente en dólares y se puede retirar en efectivo.

Los cajeros Chivo no cobrarán comisiones.

No cargar dinero en efectivo es más seguro y más práctico.

Trabajadores informales podrán comprobar ingresos y acceder a créditos de bajo interés.

La billetera electrónica Chivo estará disponible a partir del 7 de septiembre.

A continuación, los tuits del presidente aclarando los beneficios que tendrá la medida para la economía familiar de los salvadoreños:

««La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado todo a meterle miedo a la población sobre la #LeyBitcoin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de septiembre. Una vez en vigencia, la gente verá los beneficios, quedarán como mentirosos y perderán doble

«Esto será lo que pasará el 7 de septiembre: La gente podrá bajar una aplicación para recibir pagos o regalos en #bitcoin o DÓLARES. Si quieren la descargarán y si no quieren, no. Con ella recibirán $30 dólares equivalentes en #bitcoin para consumo. Si quieren, si no, no.

«Con esta aplicación podrán aceptar pagos en #bitcoin o en DÓLARES, abrir un pequeño negocio y manejarlo desde ahí, recibir dinero de familiares o amigos y enviar y recibir remesas sin pagar un tan solo centavo de comisión a nadie. Si quieren, si no, pues no descargan nada y ya.

«Un salvadoreño en el exterior podrá enviar dinero INSTANTÁNEAMENTE a su familiar en El Salvador. Podrá enviarle #bitcoin (si quiere) o podrá enviarle DÓLARES, si así lo desea. Si no quiere, siempre puede ir a hacer cola a Western Unión y pagar comisión. No hay ningún problema.

«Todo el #bitcoin que reciba se convertirá automáticamente en dólares (si así lo desea) y lo podrá dejar en la billetera electrónica o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros que estarán en todas partes. También habrán 50 sucursales para retirar o depositar dinero.

«Los #PuntosChivo se están construyendo en todas partes. Ahí podrán recibir ayuda en cómo utilizar la aplicación, como funciona el #bitcoin, como retirar o depositar dinero, como usar los cajeros y como recibir dinero de cualquier parte del mundo. Todo SIN COMISIONES, a nadie.

«También habrán #CajerosChivo en todas partes y podrán retirar en EFECTIVO, las 24 horas del día y SIN COMISIONES, por más que la oposición diga lo contrario. El problema para ellos es que podrán convencer a algunas personas de que sí habrán comisiones, pero solo hasta el 7

«Otra ventaja será que los negocios podrán recibir pagos en #bitcoin de parte de turistas e inversionistas. Los trabajadores turísticos podrán recibir propinas en esta moneda también. Podrán quedarse con los #bitcoin o transformarlos automáticamente a DÓLARES sin NINGÚN costo.

«¿Y qué pasa si alguien no quiere usar #bitcoin? Pues nada, no baje la aplicación y siga su vida normal. Nadie le va a quitar sus dólares como dice la oposición.

«Algunos preferirán creerle a los opositores ladrones que no han hecho nada más que saquear nuestro país, destruirlo y pagar para que asesinen a nuestro pueblo. Otros decidirán creerle al Gobierno. Pero al final, todos se darán cuenta de la realidad el 7 de septiembre

«Nuestro pueblo paga $400 MILLONES al año en comisiones por las remesas. Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee). También está la ventaja de no tener que cargar efectivo. Más seguro y más práctico.

«Otra ventaja es que comerciantes informales, puestos en el mercado, etcétera, tendrán como probar ingresos y podrán acceder a créditos con bajo interés. Para esto, solo tendrán que usar la billetera electrónica, independientemente de si la utilizan para recibir pagos en DÓLARES.

«En fin, solo benéficos, pero el Gobierno no va a obligar a nadie a recibirlos. Si alguien quiere seguir cargando efectivo, no recibir bono de entrada, no ganarse a los clientes que tengan #bitcoin, no crecer su negocio y pagar comisión por las remesas, puede seguirlo haciendo

«¿Cuándo se podrá acceder a todos estos beneficios? Pues como dice la ley, a partir del 7 de septiembre. La billetera electrónica Chivo aún no está disponible, lo estará el 7 en todas las app stores. Estén pendientes aquí: @chivowallet

O no, como cada quien prefiera»».

Fuente: La Página.