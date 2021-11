Innovación y Reducción del Daño: pilares para el bienestar de los consumidores en CA y RD

Guatemala. La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana -FECAICA- organizó el conversatorio: Innovación y Reducción del Daño: pilares para el bienestar de los consumidores en Centroamérica y República Dominicana. En dicha ocasión se contó con la participación de expertos de los sectores de salud y ambiental que expusieron la importancia de la innovación científica para aumentar el bienestar de los consumidores en la región.

Al llevar el término de “reducción del daño” a la esfera de la industria y la innovación, podemos aplicarlo como la mitigación de algún posible impacto negativo en los usuarios, siendo los campos de salud y ambientales donde se encuentran muchos casos de éxito. Cuando las empresas invierten en la optimización de sus productos y/o servicios, trae como resultado una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

La moderación de este conversatorio estuvo a cargo de Gamaliel Zambrano, Director Centro de Procesos Industriales en Universidad del Valle de Guatemala (UVG). El experto en temas de innovación sostuvo que “la inversión científica e innovación de las industrias son los motores para el cambio para la reducción del daño en la sociedad y esta debe ir acompañada de la investigación de la academia”, adicionalmente afirmó que “los gobiernos deben promover y facilitar que la unión entre empresas y universidades sea algo natural y facilitar los fondos en inversión ciencia, tecnología e innovación.”

Comentó sobre la importancia de reutilizar productos para la reducción del daño, tal es el caso del biodiesel. La Universidad del Valle de Guatemala, con empresas y la Municipalidad de Guatemala, trabajan con este biocombustible a través de la recaudación de aceite y transformandolo, generando un impacto importante en el medio ambiente. Hay muchos ejemplos sobre las acciones que se han emprendido para la reducción del daño a través de la innovación.

La innovación como motor de cambio en la industria

Gabriel Salazar, representante de Biorgani, empresa especializada en la fabricación de Bio-plásticos, afirmó que “todos debemos ir innovando para reducir las brechas e irnos acercando a la reducción del daño de la huella de carbono”.

Por otro lado, Yocasta Gil, gerente médico de Philip Morris International (PMI) indicó: “Es importante que los fumadores adultos puedan tener alternativas libres de combustión, que tengan su base en la ciencia y la innovación, siendo importante difuminar la existencia de estas alternativas para que los fumadores adultos puedan conocer y decidir sobre estas alternativas mejores al cigarrillo convencional, que reduce el daño en su salud”. Además, agrega que “para tener un impacto en la reducción del daño debemos tener inversión en innovación. La nueva visión de la compañía está comprometida en un futuro libre de humo, tiene un proceso de innovación y de la mano también con la inversión en investigación científica que les permita a los fumadores adultos tener la tranquilidad del respaldo científico que los productos libres de humo son mejores que continuar fumando cigarrillos convencionales; esto es muy importante.”

“La calidad del aire está ligada totalmente a la salud de las personas, y es importante generar acciones para lograr mejorar la calidad del aire en beneficio de la salud de la población”, sostuvo Aida Lorenzo, gerente general de la Asociación de Combustibles Renovables (ACR). Añadió que “al igual que los fumadores que seguirán existiendo, en el caso de nuestra industria el ser humano seguirá transportándose, por lo que debemos buscar otras fuentes renovables en lugar del combustible fósil, para utilizarlo en el sector.” De igual forma comentó “es muy importante la economía circular, donde cumplan su ciclo de vida y pueda convertirse en materia prima para reutilizarse. Debemos dirigirnos a la economía circular y no a la economía lineal”.

La importancia de las políticas públicas, la academia y la percepción de la sociedad

Aida Lorenzo agregó que los gobiernos deberían definir políticas públicas para que los consumidores puedan contar con alternativas más sanas o mejores. Políticas tales como las de Europa sobre reducción de emisiones, por ejemplo, son políticas públicas que no son para beneficio de empresas sino para los ciudadanos y para la población en general. El rol de los gobiernos es vital, no se puede lograr sin su apoyo.

Yocasta Gil comentó que la innovación y la ciencia invertida va dirigida exclusivamente a fumadores adultos que han decidido seguir consumiendo productos de tabaco. Estas alternativas han dejado claro que están dirigidas exclusivamente a ellos, no es para no fumadores, ex fumadores y bajo ningún punto de vista para menores de edad. La recomendación de la compañía para las personas adultas es que, si no fuman no inicien, si fuman que lo dejen, pero si no quieren dejarlo que cambien a estas alternativas libres de humo, que es mejor que seguir fumando cigarrillo convencional. Es importante que los gobiernos tengan apertura a este tipo de iniciativas, comprendiendo que estos productos son diferentes a los tradicionales. Por ejemplo, en cuanto a regulación, es importante una generación de regulaciones diferenciadas al cigarrillo convencional para tener un impacto positivo en la salud pública a través de la reducción del daño.

Gabriel Salazar considera importante el rol del gobierno, pero debe ir acompañada del soporte de la academia. Son buenas las políticas públicas si tienen este apoyo atrás, para poder adecuar las políticas globales o de otros países de primer mundo al caso de los países en Centroamérica. Las empresas ya tienen cierto nivel de responsabilidad en este tipo de decisiones, es decir ya se está generando esta cultura. Del lado de los consumidores, se va levantando más el interés por este tipo de productos. La sociedad está haciendo una auditoría al hacer visible los efectos de la contaminación y hoy está haciendo bastante presión para el cambio en la industria.

Gamaliel Salazar comentó que son muy relevantes los comentarios de los expositores sobre la importancia de los gobiernos y de la sociedad, así como su papel en la innovación y la necesidad de hacer cambios en la industria para la reducción del daño. El gobierno debe generar esas condiciones para que pueda darse el desarrollo científico para la reducción del daño. Además, la sociedad cada vez es más exigente en cuanto a optar por alternativas de menor daño al ambiente o a la salud. De igual forma la parte académica, para aportar a la investigación científica, es un sector de gran importancia para apoyar a esas políticas públicas y a los cambios de las industrias, con acciones bien sustentadas científicamente.

Previo a finalizar con la charla, Andrea Monzón, directora ejecutiva para FECAICA, afirmó que fue muy enriquecedor este conversatorio para conocer cómo la innovación y la reducción del daño generan un impacto importante en la sociedad de nuestros países y cómo el papel de los gobiernos y la academia son relevantes para alcanzarlos. Asimismo, definitivamente cada vez más las empresas están aprovechando los avances en innovación, tecnología y ciencia para asegurarse que sus productos y servicios sean de óptima calidad y aseguren el bienestar de sus usuarios. Sin embargo, es necesario que más actores e iniciativas se sumen a implementar políticas y productos que busquen la reducción del daño, para así garantizar que más personas gocen de mejor calidad de vida. Asimismo, al contar con esta visión estratégica sobre la reducción del daño, las empresas verán incrementados los beneficios obtenidos al contar con la lealtad y reconocimiento de los consumidores.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe