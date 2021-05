Industria guatemalteca muestra recuperación

Guatemala. De acuerdo con el Índice de Actividad Industrial, elaborado por Central American Business Intelligence -CABI- y presentado por Cámara de Industria, al cierre de marzo de 2021, la actividad industrial presentó una caída de -1%. Aunque aún es una cifra negativa, muestra una recuperación respecto a los meses más duros de confinamiento.

En el estudio presentado, se destaca que si bien la movilidad se está normalizando, no logra superar los niveles por encima del 100% de febrero del año pasado. “A finales de 2019 y principios del 2020, el índice mostraba una recuperación con máximos históricos arriba de 160, si bien el índice no se ha recuperado, sí deja ver la fuerte resiliencia de la industria nacional la cual en los peores momentos de la pandemia contrajo su crecimiento en tan solo -6.43%”, comenta Paulo de León, director de inteligencia de Central American Business Intelligence.

Sectorialmente, la medición identifica un crecimiento positivo en la mitad de sectores y negativo en la otra mitad. Similar a lo que está pasando en todos los países del mundo, porque los cambios de patrones de consumo por la pandemia han generado una bifurcación en las economías desde el punto de vista de consumo.

“Así como vemos sectores en recuperación hay otros que aún están en contracción. Es importante que todos los sectores del país, trabajemos en acciones conjuntas para garantizar la recuperación de todos los sectores y de los empleos perdidos durante la pandemia. El Congreso tiene en sus manos apoyar a través de paquetes de reactivación económica que incluyen distintas leyes que suponen grandes beneficios para la generación de empleos formales para los guatemaltecos” resaltó Luis Alfonso Bosch, vicepresidente de Junta Directiva de Cámara de Industria.

Por su parte, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG, añadió que “no debemos dudar del poder resiliente en la economía de Guatemala y el espíritu emprendedor de los guatemaltecos que ha hecho que muchos sectores no se hayan contraído y es por ello que hoy vemos cifras que aunque negativas, no dejan de mostrar una recuperación. La industria no retrocedió durante la pandemia, pero sí frenó el ritmo de expansión que traía a inicios del 2020”

¿Qué se espera en los próximos meses?

La economía seguirá recuperándose, condicionado al ritmo de vacunación y generación de condiciones que favorezcan el desempeño económico del país.

Los precios internacionales de materia primas empezarán a golpear al consumidor en los próximos meses; Guatemala siendo un tomador de precios mundial, tendrá que enfrentar este incremento de precios mundiales como sucedió en 2008. Ante esto, el riesgo de contrabando es latente en los próximos meses, a medida que el desabastecimiento e incremento de precios afecten.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe