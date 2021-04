Guatemala Beyond Expectations, movimiento que trasciende fronteras y promueve la inversión extrajera para el desarrollo de país

Guatemala. La economía guatemalteca es una de las más dinámicas en Centroamérica, alcanzando un desempeño sólido lo cual permite tener cifras sustentadas que permitan ir avanzando en el ranking de posicionamiento del Doing Business del Banco Mundial, entre otros indicadores que impulsen los negocios e inversiones extranjeras en Guatemala.

Ante los desafíos que nos enfrentamos hace más de año, los guatemaltecos demostramos que juntos somos fuerza, que podemos salir adelante y continuar sosteniendo al país, en este sentido, con el fin de promover la reactivación económica que tanto necesita, hoy presentamos la 3era. edición de la revista “Guatemala Beyond Expectations” la cual destaca datos macroeconómicos que generan confianza con el fin de atraer inversiones y generar desarrollo sostenible en el país . Detalló Gabriel Biguria, impulsor de la iniciativa de Guatemala Beyond Expectations.

La tercera edición de la revista país “Guatemala Beyond Expectations” presenta de una forma dinámica datos relacionados al Producto Interno Bruto, exportaciones, la facilitad que tiene Guatemala por su posición geoestratégica para posicionarse en los mercados de Estados Unidos, Centroamérica, México y Canadá, entre otros.

Las dos ediciones de la Revista Guatemala Beyond permitieron que se convirtiera no solo en un medio de facilitación de información sino se transformó en un movimiento llegando a diferentes naciones y dando a conocer la Guatemala moderna, productiva, vanguardista y tecnología, donde funcionarios, diplomáticos, empresarios, inversionistas han recibido en sus manos ejemplares de la publicación Guatemala Beyond Expectations. Esto ha sido gracias a la alianza entre el sector público y privado. Sabemos que juntos podemos continuar trabajando para resaltar las características que nos hace competitivos y el potencial económico y de inversión que tiene Guatemala a nivel mundial. Indicó Biguria.

Las empresas y organizaciones que respaldaron la 3era. edición de “Guatemala Beyond Expectations” fueron: ACUAMAYA, Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX), Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de aeropuertos y puertos COMBEX-IM, CMI Capital S.A., Grupo Karim’s y XUMAK.

Novedades de la tercera edición: tamaño flexible, bilingüe y la impresión de 20 mil ejemplares

Esta revista impresa tiene un formato horizontal, un tamaño flexible y versátil para su lectura, con más de 50 páginas en inglés y español, presenta un contenido fresco, dinámico y diseño visual que detallan las ventajas que ofrece el país lo cual se convierte en una carta de presentación de Guatemala.

Tiene 12 secciones especializadas: resaltando cómo el turismo ofrece experiencias únicas, maravillosas e inolvidables, la banca guatemalteca que muestra su alta ejecución. A la vez, se elaboró una sección especial para destacar las acciones de los sectores de exportación que rompieron paradigmas ante la situación de la pandemia para continuar sosteniendo empleos y exportaciones.

Se imprimieron 20 mil ejemplares y se diseñó un plan estratégico de distribución que contempla ferias internacionales, congresos, simposios, envíos centralizados para tener presencia en Asia, Europa Norteamérica, Sudamérica y Medio Oriente.

Incluso llegaremos a la feria mundial ExpoDubai, evento que tiene una duración de cinco meses desde octubre 2021 a marzo 2022, donde tendremos un pabellón Guatemala que nos permitirá que más inversionistas extranjeros conozcan la capacidad que tenemos como país, su riqueza y cómo ha evolucionado la cadena productiva del país. Resaltó el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

En el sitio oficial https://guatemalabeyondexpectations.com/ lectores nacionales e internacionales podrán conocer la tercera edición, así como informarse de buenas noticias que suceden en el país.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe