Galardón Nacional a la Exportación se realizará el 28 de enero

Luego de ser pospuesto en noviembre a consecuencia de la llegada de la tormenta tropical Iota a Guatemala, el Galardón Nacional a la Exportación 2020 retoma actividades para realizarse de forma virtual este 28 de enero, en donde reconocerá el esfuerzo, la tenacidad y la resiliencia de las empresas guatemaltecas exportadoras de productos y servicios que se reinventaron para enfrentar la crisis, destacando en el 2020 por su innovación, excelencia en la calidad, sostenibilidad empresarial y un alto nivel de competitividad.

Guatemala. Con el objetivo de no dejar pasar la ocasión de reconocer a empresas guatemaltecas que durante el 2020 se destacaron por su reinvención para enfrentar la crisis con innovación, excelencia en la calidad, sostenibilidad empresarial y un alto nivel de competitividad ante la llegada del Covid-19 al país, además de tener una trayectoria exportadora sostenible y creciente en los últimos tres años, el Galardón Nacional a la Exportación 2020 retoma actividades con la tan esperada gala que se realizará a través de una plataforma virtual, el próximo 28 de enero del 2021.

“Tuvimos grandes acontecimientos que sin duda marcaron el 2020, entre ellos la llegada de la pandemia a nivel mundial y el impacto de las tormentas Eta e Iota al país, los cuales nos hicieron replantearnos nuevamente las actividades que con tanto orgullo habíamos preparado; sin embargo, siendo conscientes y solidarios con los guatemaltecos más afectados y que nos necesitaban en ese momento, decidimos que era tiempo para apoyar y ahora finalmente retomamos el Galardón 2020 con mucho orgullo. La gran noche de gala contará con la presencia y participación del Consejo Nacional para la promoción de las Exportaciones, CONAPEX y la cual estará presidida por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei”, aseguró el Presidente del Comité organizador de la nueva edición del Galardón Nacional a la Exportación AGEXPORT, Gabriel Biguria

Como antesala al Galardón Nacional a la Exportación 2020, se han preparado varias conferencias con importantes invitados, las cuales tienen como objetivo compartir experiencias y proveer herramientas para seguir innovando a nivel empresarial. Es así como la #SemanaExportadora se estrenará el 26 de enero con Javier Mata, fundador y CEO de YALO, una plataforma que permite a las empresas enviar notificaciones inteligentes a sus clientes impartirá su charla: “Cómo innovar los negocios internacionales por medio de la inteligencia artificial”. El mexicano Simón Cohen, CEO FOUNDER de HENCO Global, compartirá su experiencia en la conferencia: “Los secretos de un empresario que en busca del éxito encontró la felicidad”. Seguidamente, el 27 de enero el Dr. Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School, estará a cargo de la plática: “ Trasformación productiva, innovación y sostenibilidad: Imperativos de cara al futuro”. Jorge Toro, director de Desarrollo Corporativo de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, impartirá una charla enfocada en estrategia de negocios: “Innovación a través de la transformación digital”.

“Creemos que es importante reconocer a los empresarios que, ante la crisis vieron hacia adelante y sobre cualquier obstáculo lograron diversificar sus productos, servicios y mercados. Pero también queremos que sean un ejemplo para aquellas que aún continúan en el camino de la innovación y que puedan ver a los obstáculos como grandes oportunidades de crecimiento y generación de empleo a través de la exportación. Por ello también se estarán entregando el reconocimiento a la Mujer Exportadora, y a la Institución de apoyo a la Exportación Nacional; así como a iniciativas de solidaridad AGEXPORT y sus asociados resaltó el Director de Servicios al Exportador de AGEXPORT, Ing. Fernando Herrera.

El evento de la exportación guatemalteca evaluó a nominados de los sectores Manufacturas y Vestuario y Textiles, Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios y Contact Center & BPO en dos categorías: Reinvención e Innovación y Sostenibilidad Empresarial, Buenas Prácticas y Protocolos, siendo 6 empresas finalistas al Galardón Nacional a la Exportación 2020.

Los nominados al Galardón Nacional a la Exportación 2020 están listos para conocer los resultados finales este 28 de enero. Ellos son:

Categoría Reinvención e Innovación

●AR Producciones: Empresa guatemalteca que junto a un grupo de profesionales visionarios son fundadores y pioneros de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT. Sus servicios están enfocados a la producción de contenidos audiovisuales y digitales, exportando y creando contenidos para Japón, Francia, Estados Unidos y su principal mercado, Centroamérica. Durante 2020 se reinventaron a través del servicio de streaming.

●786 GEXSA: Empresa exportadora de pimienta gorda, semillas de achiote y cardamomo bajo la marca propia Hisan. El compromiso con la calidad y el deseo de mejorar constantemente les ha permitido convertirse en un proveedor líder para sus clientes en los mercados de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, principalmente Dubai.

●Grupo Génesis: Fundada en 1995, se dedica al desarrollo de productos químicos especializados en limpieza y desinfección, productos que incrementaron su demanda durante este año. Han conquistado mercados como Estados Unidos y, en Centroamérica, El Salvador, Belice, Panamá y Honduras. Realizaron notorias innovaciones en formulaciones, presentaciones y creación de nuevos productos en marcas propias, lo cual les permitió incrementar las exportaciones a Estados Unidos.

Categoría Sostenibilidad Empresarial, Buenas Prácticas y Protocolos

●Alórica: Es una empresa de capital americano que cuenta con presencia en Guatemala desde hace 10 años. Ha enlazado nuestro país a una cadena mundial de valor en la que también participan en Estados unidos, España e Inglaterra principalmente. Pioneros en utilizar tecnología de Inteligencia Artificial, la cual contribuyó a acelerar el análisis de interacciones con clientes. Ha implementado la iniciativa de TIDE (Together for Inclusion, Diversity and Equity) que busca el empoderamiento de la mujer, no discriminación, establecer igualdad de condiciones y oportunidades para comunidades LGBTQ+.

●CAFCOM -Guatemala Real Café: Fundada por un grupo de caficultores cuya estrategia fue la producción de cafés únicos y selectos. Ubicada en San Vicente Pacaya, promueve la producción sostenible para conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Cuenta con las siguientes certificaciones de cumplimiento de estándares internacionales como Café Practices, Rainforest Alliance, BPM, y HACCP. Como parte de la sostenibilidad empresarial, en las diferentes etapas de la cadena de suministro, velan por el cumplimiento de las buenas prácticas de contratación, políticas de trabajo justas y no discriminatorias, con las leyes nacionales y convenciones internacionales relacionadas a la salud y condiciones de vida.

●Industria Licorera Quezalteca: En los años 40 fue pionera en la creación del centro de añejamiento más grande del país. En 2010 obtiene la Denominación de Origen Ron de Guatemala, convirtiendo al país en un productor de Rones de clase mundial. Con la línea de productos “Casa Botrán”, rones añejos para paladares exigentes, han logrado conquistar mercados como Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica. Cuenta con una cadena productiva orientada al crecimiento vertical y aplicación de buenas prácticas como auditorias Sociales (BSCI), certificaciones de sostenibilidad (ISCC PLUS) y sistemas de cumplimiento tales como: código de ética empresarial, ética para proveedores y ética para mercados.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe