Consumidores no residenciales manifiestan situación sobre el mercado eléctrico regional

Centroamérica. Para lograr una mayor competitividad, las empresas industriales de Centroamérica buscan aumentar la participación en el Mercado Eléctrico Regional (MER), y negociar directamente con los generadores eléctricos las condiciones de precios más convenientes en el mercado para los consumidores no residenciales o grandes compradores finales de energía eléctrica.

Cabe mencionar que uno de los compromisos que sustenta el MER consiste en optimizar los mercados eléctricos mayoristas, de tal manera que los participantes calificados puedan realizar transacciones comerciales en mejores condiciones de precios. Y por consiguiente, este beneficio sea trasladado a la oferta de bienes y servicios de los habitantes centroamericanos.

No obstante, las regulaciones eléctricas nacionales no están armonizadas en cuanto a la operación en el MER y por ello, se limita la participación de un mayor número de empresas industriales y comerciales en este mercado. Por ejemplo, Guatemala cuenta con 1,138 grandes usuarios; El Salvador con 15 usuarios finales; Nicaragua con 16 grandes consumidores; y Panamá con 82 grandes clientes. Costa Rica, es el único país de la región que no tiene participación privada, únicamente la empresa eléctrica estatal goza del derecho y beneficio de participar en el MER.

“Costa Rica tiene una capacidad instalada pública y privada que debe utilizarse en beneficio de la competitividad del país. Sin embargo, el país no cumple con el principio de competitividad del MER ya que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el único agente autorizado a participar en este mercado. Esto resulta en una barrera legal a la apertura del mercado y a la venta de excedentes de energía que imposibilita una mayor competencia y mejores tarifas para los consumidores” explicó Lizandro Brenes, Asesor en Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) e integrante del comité regional de energía de FECAICA.

En el ámbito técnico, otra condición que también limita la oportunidad de aprovechar la capacidad máxima del circuito de 300 MW del Proyecto SIEPAC, radica en que países como Honduras y Nicaragua, muestran rezagos en reforzar su infraestructura de transmisión eléctrica local. Esta es una situación que provoca pérdidas eléctricas en la transmisión y que se pueden reducir, o aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro nacional como del MER.

En este sentido, FECAICA, mediante su comité regional de energía, y con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobaron elaborar el Diagnóstico de las barreras y propuesta de plan para aumentar la participación de grandes consumidores en el Mercado Eléctrico Regional. Este incluirá el estudio sobre legislación comparada del MER.

FECAICA invita a las autoridades relacionadas con la administración y operatividad de este valioso proyecto para la región, para que puedan consensuar condiciones de acceso favorables al Mercado Eléctrico Regional para que todos aquellos consumidores, no residenciales, puedan percibir los beneficios planteados por el proyecto.

La energía es un tema prioritario dentro de la agenda de FECAICA. Esta es un insumo básico para la productividad de las industrias, además de ser estratégica para la generación y retención de empleos e incremento de salarios en el sector industrial.

