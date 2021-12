BCIE, 61 años dejando huellas positivas en la región

Guatemala. Desde su fundación, el BCIE ha ejecutado diversos proyectos con notables impactos positivos en la mejora de la calidad de vida de los centroamericanos, la inclusión social, la sostenibilidad y la competitividad.

Este 13 de diciembre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cumplió 61 años de dejar huellas positivas en la región. Nació con cinco socios fundadores en 1961, y al día de hoy cuenta con quince miembros que, en conjunto, trabajan para garantizar una mejor calidad de vida en la región, velando por oportunidades, competitividad y sostenibilidad mediante el apoyo financiero y técnico a los gobiernos y sector privado.

Así lo reflejan los números que indican que cerca del 50% de los desembolsos de la Banca Multilateral para la región centroamericana de los últimos diecisiete años provienen del BCIE.

Ejemplo de ello, es que en los últimos cuatro años hemos logrado impactar a más de 34 millones de centroamericanos con operaciones en diversos sectores como infraestructura vial, hospitalaria y de vivienda, agua, saneamiento y alcantarillado, educación, energía, entre muchas otras.

Cabe destacar que en el contexto de pandemia de los últimos casi dos años, el Banco ha demostrado ser el principal aliado estratégico de los países para enfrentar las emergencias tanto sanitaria como la ocasionada por desastres naturales. En 2020 el monto de aprobaciones fue el más alto en la historia de la institución, de las cuales muchas se tradujeron en ayudas de emergencia, y de los programas de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica por US$3,060 millones; y el Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente por US$2,513 millones.

“Celebramos este aniversario en un contexto más alentador que el pasado y con mucha satisfacción del aporte que continuamos realizando desde el BCIE para recuperar nuestra región de una de las crisis más grandes que le ha golpeado, tanto sanitaria como económicamente. Al finalizar el 2021 habremos concluido y entregado 68 proyectos y cooperaciones técnicas, de los cuales 12 son en infraestructura vial, 6 en energía y 4 en agua y saneamiento, reafirmando que somos Banco de desarrollo económico y social de Centroamérica”.

Guatemala: Las operaciones del último año en Guatemala se centran en proyectos de electromovilidad para el transporte de personas y la línea ferroviaria de carga, los cuales además de contribuir con el desarrollo económico, reducirán la emisión de contaminantes y brindarán un transporte público eficiente y de bajo costo. Estudios de prefactibilidad para el proyecto denominado Segmento Guatemalteco de Conexión Ferroviaria en Centroamérica por un monto de US$ 466,900. El estudio revela que la ruta priorizada será la línea Tecún Umán – Ciudad de Guatemala, con una longitud de 274 km y un impacto en 52 municipios. Estudio de factibilidad para la implementación de buses eléctricos en la línea 5 del Transmetro de la Municipalidad de Guatemala a un costo de US$ 38.5 millones. Los resultados de este estudio serán utilizados como base para preparar la licitación de compra de 22 buses.

Honduras: La sostenibilidad ambiental y social es un eje transversal en las iniciativas del Banco y una muestra de la importancia que se le da se demuestra en los últimos financiamientos otorgados a Honduras, cuyas operaciones más grandes se orientan a la mitigación y adaptación al cambio climático, a combatir la pandemia y reactivar la economía.

Nicaragua: Al igual que en el resto de países de la región, los esfuerzos del BCIE en Nicaragua pretenden contribuir con distintos sectores. En cuanto a las actividades de atención a la salud humana y de asistencia social, suministro de energía más sostenible, eficiente y regular; así como el suministro de agua, entre otros.

Costa Rica: En Costa Rica el BCIE ha acompañado diversos proyectos que responden al desarrollo humano y la infraestructura social, sobre todo en el marco de la pandemia. Con el objetivo de enfrentar la crisis provocada por esta, el Banco ha financiado un soporte para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ha participado en el fortalecimiento de las capacidades del país. Además, el Banco Verde ha aprobado programas que favorecen la apropiación social y que, al mismo tiempo, atienden la necesidad de preservar el medio ambiente. En este año, se logró el cofinanciamiento con el Fondo Verde para el Clima al proyecto del Tren Eléctrico de pasajeros de la Gran Área Metropolitana y se amplió la cooperación para los estudios de factibilidad para la operación del Tren Eléctrico Limonense de Carga, entre otras.

Panamá: En lo que respecta a Panamá, el BCIE se ha enfocado en dos áreas: infraestructura social y apoyo a las mipymes como parte del eje de sostenibilidad ambiental de la Estrategia Institucional del Banco, pues contribuye a la reducción de las emisiones de gases,y en consecuencia, a la calidad de vida de los pobladores. Cooperación técnica no reembolsable por US$ 630,000, destinados al desarrollo de estudios de factibilidad para el desarrollo de la red ferroviaria de la línea 5 del Metro de Panamá: Esta donación fortalece la capacidad institucional de la Empresa Metro de Panamá; beneficia a una población total de 1.9 millones de personas; y promueve una mayor y más equitativa movilidad urbana. Programa de Facilidad de Apoyo a las Mipymes panameñas por US$ 61 millones: Atiende a las necesidades financieras de las mipymes: les permite recuperar y proteger alrededor de 940 empleos.

República Dominicana: En República Dominicana las iniciativas planteadas han logrado cumplir con los ejes de la estrategia institucional del Banco que tienen como fin apoyar al país en su recuperación económica a través de la generación de empleo, el desarrollo sostenible y el combate al cambio climático.

A partir de las acciones señaladas y ejemplos de la operatividad del Banco durante los últimos años, se puede afirmar que el BCIE ha cumplido con su misión acompañar a los países centroamericanos de manera eficiente y oportuna durante más de seis décadas. Las iniciativas desarrolladas no solo contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino que también están en consonancia con los ejes estratégicos de la institución, que globalizan y vinculan los sectores que más requieren apoyo.

El BCIE continuará apoyando a la región mediante el planteamiento y la elaboración de nuevos proyectos, cooperaciones técnicas y desembolsos, cumpliendo así su papel como puente de oportunidades entre la región y el mundo. La meta para 2022 es la ejecución de un total de 89 proyectos y cooperaciones técnicas, destinadas al desarrollo económico y social de los países miembros.

