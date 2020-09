Visa presenta informe de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad

Visa, compañía líder mundial en tecnología de pagos, publicó su último Informe de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad (CRS), que ofrece una actualización anual de los avances de sus compromisos continuos con la responsabilidad corporativa, la sustentabilidad y el liderazgo ético a través de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) más importantes de la compañía. Como explicó en su último informe, Visa continuó demostrando su compromiso con un impacto social positivo mediante los esfuerzos combinados de todos sus negocios y empleados.

“Visa continúa teniendo un rol de liderazgo en la creación de un mundo más inclusivo, sustentable y equitativo para todos”, dijo Douglas Sabo, jefe de sustentabilidad de Visa Inc. “Estamos orgullosos de que nuestros empleados en todo el mundo contribuyan activamente a nuestros esfuerzos y nos ayuden a lograr objetivos exclusivos, como conectar a 500 millones de personas no bancarizadas con cuentas de pago digitales y realizar una transición a la electricidad ciento por ciento renovable en nuestras operaciones a comienzos del 2020”.

En su quinto Informe de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad, Visa comparte sus logros relacionados con los temas de ESG más importantes durante el 2019, organizados en cinco áreas centrales: empoderar a las personas y las economías; asegurar el comercio y proteger a los clientes; inversión en nuestra fuerza laboral; protección del planeta; y operar responsablemente. Además, el informe incluye un resumen de los esfuerzos realizados por Visa en el 2020 para liderar conforme a sus valores ante la pandemia global de COVID-19, y el movimiento de justicia social y racial en los Estados Unidos.

El informe incluye los siguientes aspectos destacados:

Empoderar a las personas y las economías

Visa cree que las economías inclusivas benefician a todos, en todas partes. La empresa continuó potenciando el crecimiento económico mediante el apoyo a las micro y pequeñas empresas (MyPEs), la ampliación del acceso financiero a personas no bancarizadas, la creación de capacidad financiera, y el fortalecimiento de sus comunidades locales. Estas prioridades incrementaron su importancia ya que la pandemia global de COVID-19 está afectando significativamente a las micro y pequeñas empresas a nivel global. El progreso de Visa incluyó:

•Logró su objetivo de ayudar a 500 millones de personas no bancarizadas a acceder a cuentas de pagos digitales, incluso ofreciendo productos y soluciones como Visa Direct, escaneo para pagar con códigos QR y pagos sin contacto directo a comercios, individuos y gobiernos.

•Fortaleció su enfoque en la creación de empoderamiento financiero para las MyPEs a través de programas y asociaciones, que incluyen la implementación de nuevas herramientas y recursos comerciales y financieros en inglés y español para propietarios de MyPEs.

•Mantuvo su compromiso con las iniciativas de empoderamiento de las mujeres a través de programas que incluyen She’s Next, Money Is Changing y Visa Everywhere Initiative-Women’s Edition.

•Brindó apoyo a las comunidades durante tiempos de crisis como desastres naturales, incluyendo los esfuerzos de recuperación después del ciclón Idai en Mozambique, el ciclón Fani en India y el huracán Dorian en las Bahamas.

•Anunció un compromiso de cinco años de 200 millones de dólares de la Fundación Visa para apoyar la recuperación económica a largo plazo de las micro y pequeñas empresas con un enfoque en promover el avance económico de las mujeres. Además, la Fundación Visa comprometió 10 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda inmediata de organizaciones caritativas de primera línea, como la salud pública y ayuda alimentaria relacionadas a la pandemia.

Asegurar el comercio y proteger a los clientes

Visa demostró su compromiso continuo de implementar un enfoque de seguridad de la información de varias capas que permite experiencias de pago digitales seguras, confiables y sin contacto. El progreso incluye:

•Trabajar junto con nuestros clientes para garantizar la continuidad del negocio, al mismo tiempo que se abordan las necesidades que surgen de la pandemia y se toman medidas para ayudar a estabilizar y minimizar la interrupción del ecosistema de pagos.

•Se previnieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en fraude utilizando inteligencia artificial, se incrementaron las tasas de aprobación y se redujo la fricción del consumidor en el ecosistema de pagos.

•Continuó la implementación del Visa Token Service (VTS), que ayuda a los clientes de Visa a crear y mantener experiencias de pago digital mientras protege su información confidencial del fraude.

•Se recibió la calificación más alta en el sector de Gartner Consulting durante la revisión del programa de ciberseguridad de la compañía en el 2019

•Se abrió un nuevo Cyber Fusion Center en Singapur y se fortaleció nuestra capacidad global para recopilar, analizar y aprovechar rápidamente la información de inteligencia sobre amenazas cibernéticas.

•Se establecieron políticas y procesos requeridos para la implementación de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y la preparación para otras regulaciones de privacidad pendientes.

Inversión en su fuerza laboral

Visa mantuvo su compromiso de desarrollar talentos de primera clase, fomentar una cultura inclusiva y diversa, y ofrecer beneficios que promuevan el éxito de sus empleados. El progreso incluye:

•Se priorizaron la salud y la seguridad de sus empleados durante la pandemia ampliando las oportunidades de trabajo remoto, estableciendo iniciativas de participación y retroalimentación especializadas, extendiendo las ofertas de beneficios, y anunciando el compromiso de que no habría despidos de empleados en el año calendario 2020 relacionados con COVID-19.

•Se ampliaron las ofertas a través de la Visa University, su exclusiva plataforma de aprendizaje global con cursos impartidos por líderes de la empresa, que ofrece más de 80.000 recursos de aprendizaje.

•Se estimularon el compromiso y el desarrollo de los empleados a través del primer Festival de Aprendizaje de Visa, un evento interactivo de tres días enfocado en motivar la curiosidad de los empleados en Visa .

•Se mejoraron sus programas de beneficios para respaldar la salud, las finanzas y el bienestar general de los empleados, como ofrecer acceso a un servicio de orientación de bienestar en línea con módulos de estilo de vida saludable, manejo de enfermedades crónicas y salud emocional.

•Se creó el Programa Visa Black Scholars and Jobs en el 2020, que ofrece becas específicamente para estudiantes negros y afroamericanos que van a la universidad. Al graduarse y completar una pasantía, todos los beneficiarios que hayan cumplido con sus compromisos tendrán garantizado un trabajo de tiempo completo con Visa.

•Se firmó la Declaración Empresarial para la Igualdad Trans durante el Mes del Orgullo para consolidar el apoyo de Visa a las protecciones legales para las personas transgénero.

Protección del planeta

Visa continuó minimizando los impactos de sus operaciones al tiempo que expandió sus esfuerzos para inspirar y potenciar la vida sustentable en el comercio y el consumo. El progreso incluye:

•Se logró el objetivo de hacer la transición al 100 por ciento de electricidad renovable para sus oficinas y centros de datos a partir del 2020, lo que resultó en una disminución de casi el 90 por ciento en las emisiones de Alcance 2 de Visa en comparación con la referencia del 2014.

•Se redujeron sus emisiones directas absolutas de gases de efecto invernadero en un 4 por ciento desde el 2018 y se logró una mejora del 79 por ciento en la intensidad de las emisiones directas por empleado desde el 2009.

•Se ampliaron sus capacidades para rastrear y gestionar el impacto ambiental en toda la cadena de valor de la empresa al unirnos al Programa de Cadena de Suministro de CDP.

•Se realizó una evaluación formal del riesgo climático en consonancia con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por las siglas en inglés).

•Se cofundó Travalyst, una iniciativa global del duque de Sussex centrada en promover la sustentabilidad en los viajes, y Brands for Good, una iniciativa de Sustainable Brands para hacer que la vida sustentable sea más atractiva, gratificante y alcanzable; Visa también se asoció con GlobeScan y otras marcas en un estudio de consumidores sobre estilos de vida saludables y sustentables en 25 países.

Operar responsablemente

Visa continuó con su compromiso de operar como una empresa responsable y ética manteniendo los más altos estándares de integridad, cumplimiento y gobernanza. El progreso incluye:

•Continuó siendo reconocida por su comportamiento responsable y ético, colocándose en la lista de las Compañías Más Éticas del Mundo del Instituto Ethisphere por octavo año consecutivo y obteniendo la designación más alta en el Índice CPA-Zicklin en responsabilidad política corporativa por cuarto año consecutivo

•Amplió el Código de Conducta para Proveedores de Visa a través de actividades como el desarrollo de procedimientos de incorporación para garantizar la coherencia en todas las regiones donde opera Visa

•Mantuvo su posición como patrocinador fundador y miembro del Consejo Asesor del Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, facilitando la acción colectiva en casos específicos de derechos humanos y desarrollando capacidades en el ecosistema deportivo a través de nuevas herramientas y capacitación

•Revisó su Código de Conducta y Ética Empresarial para mejorar la transparencia y la claridad.

Como se detalla en el informe, el avance de Visa también ayuda a respaldar muchos elementos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, la hoja de ruta global para el progreso para el 2030. El trabajo de Visa incluye contribuciones a los SDG que se centran en el crecimiento inclusivo (“Crecimiento Económico y Trabajo Decente”, “Educación de Calidad”, “Igualdad de Género”, y “Cero Pobreza”), además del clima y el medio ambiente (“Acción Climática” y “Consumo y Producción Responsables”).

Entre su creciente reconocimiento por su sustentabilidad y responsabilidad corporativa, Visa ha sido incluida en el Índice Dow Jones de Sustentabilidad de América del Norte, el índice FTSE4Good, el JUST Capital 100, la lista de los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos y las Compañías Más Éticas del Mundo del Instituto Ethisphere. Visa también mantuvo puntajes y calificaciones de liderazgo en las principales agencias de calificaciones de ESG.

Visa reconoce que los complejos desafíos de la economía global exigirán progreso y trabajo continuos. Mediante sus alianzas, productos y soluciones, la compañía espera continuar teniendo un papel clave en el liderazgo responsable y sustentable mientras lucha por construir un futuro más inclusivo y equitativo.

Para obtener más información sobre el avance de Visa con la sustentabilidad y responsabilidad corporativa, acceda al Informe de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe