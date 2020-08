Usa débito al hacer tus compras en línea y mantén tus finanzas bajo control

Guatemala. A medida que los consumidores latinoamericanos se acoplaban a un nuevo entorno donde sus compras, servicios y banca estaban rápidamente digitalizándose, la pandemia global vino a agilizar todos estos procesos y a terminar de sellar el ámbito digital como una parte esencial de su nueva normalidad.

No obstante, no todo avanza al mismo tiempo; muchos negocios aún no cuentan con carruseles de pago en línea, enlaces seguros a sus servidores o los estándares básicos de seguridad en cuanto a registro de datos personales y contraseñas. Debido a esto, más del 90% de los consumidores aún muestran preocupación a la hora de ingresar sus datos en muchas de las plataformas presentes hoy en día.

Aquí es donde el débito se vuelve una herramienta fundamental para los pagos y transacciones en línea, ya que permite realizar compras desde la comodidad de la casa, de manera rápida y con mayor seguridad que otros métodos de pago.

Por esta razón, Mastercard quiere compartir algunas maneras en las que las tarjetas de débito mejoran la experiencia de los consumidores.

Montos fijos. El débito permite realizar presupuestos más realistas a la hora de comprar en línea, ya sea que se estén comprando uno o varios artículos. Debido a constantes promociones y descuentos en plataformas de e commerce, gastar en lo justamente necesario puede ser más difícil de lo esperado. Contar con montos fijos en una cuenta de débito nos permite tener bajo control nuestras finanzas y fijar límites realistas de gasto. Mantener las finanzas ordenas y al día. Utilizar débito a la hora de realizar pagos en línea se obtiene un mejor cálculo del monto gastado y el monto restante en la cuenta ya que los estados financieros se actualizan de manera automática. A diferencia del pago con cheques, donde el monto puede durar días sin restarse de la cuenta, el débito permite una revisión constante de los movimientos. Seguridad. Estándares de seguridad como el protocolo EMV 3DS 2.0 han incrementado la asertividad de los procesos de autentificación al usar tarjetas para compras en línea. De esta manera, los comercios y bancos pueden intercambiar una mayor cantidad de información y asegurar mejores porcentajes de aprobación. Al utilizar tarjetas de débito para comprar en línea también es recomendable usar cuentas con balances bajos y no autorizar el traspaso de fondos de una cuenta a otra en caso de exceder el límite.

Si va a realizar compras por internet, tenga en cuenta el costo del envío y lo siguiente:

Nunca brinde información personal o financiera a un e-mail no solicitado, por teléfono o en alguna ventana emergente “pop-ups”.

Verifique que la dirección web de la página que solicita su información comience con “https:” en lugar de “http:” ya que cuenta con mayores niveles de seguridad y encriptación para hacer la página más estable.

Ingrese la dirección web del sitio donde va a comprar directamente en su navegador, en lugar de acceder mediante links.

Busque un ícono de una llave o candado en la parte inferior de su navegador. Éstos indican que la información está protegida. Si no aparecen o la llave aparece rota, quiere decir que no está protegido.

Obtenga un anti-virus o anti-spam y manténgalo actualizado.

De seguimiento continuo a los movimientos en sus cuentas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe