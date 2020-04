SEC hace llamado a expertos interesados en apoyar a las MIPYMES ante la crisis

Guatemala. La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact, a través del programa local Servicios Expertos de Consultoría de Guatemala (SEC Guatemala), cuyo propósito es ofrecer consultorías a MIPYMES para fortalecer su gestión operacional a través de expertos voluntarios, hace un llamado a todos los profesionales interesados en unirse y apoyar a las MIPYMES ante la crisis económica causada por la Pandemia del COVID-19.

Philip Juárez-Paz, coordinador de SEC Guatemala, indicó que el programa tiene por objetivo la profesionalización de las MIPYMES en Guatemala. “En estos momentos retadores, el slogan de SEC Guatemala -Apoyo entre Guatemaltecos- juega un rol trascendental en nuestro propósito, el cual es aportar al desarrollo y crecimiento de las MIPYMES. Hoy más que nunca, sabemos que debemos apoyar a este sector fuertemente impactado por la Pandemia; lo que buscamos, como programa, es el progreso de la organización y la generación de más empleos, incidiendo en el desarrollo del país, en el crecimiento de la economía y en la reducción de la pobreza”, dijo Juárez-Paz.

Según el MINECO, en Guatemala del 2015 al 2017, las micros, pequeñas y medianas empresas constituyen el 80% de la generación de empleo y su contribución al producto interno bruto es alrededor del 40%. Sin embargo, la Pandemia del COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en este sector empresarial; pues las MIPYMES, en algunos casos, no cuentan con ahorros para enfrentar emergencias y carecen de un plan estratégico. Por lo que esta Pandemia, puede ser un golpe devastador para las empresas que no sean competitivas y no tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias.

El programa SEC Guatemala tiene como meta, durante los próximos 4 años, beneficiar a 60 MIPYMES y realizar 34 consultorías de seguimiento, para un total de 94 consultorías. El proyecto entre otros logros desea desarrollar una base de datos de 100 consultores locales.

El área de enfoque del programa SEC Guatemala es en los siguientes departamentos: Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango y Retalhuleu. Sin embargo, MIPYMES que se encuentren en otra área del país, pueden hacer llegar su solicitud, las cuales serán evaluadas, según sea el caso.

Actualmente, SEC Guatemala cuenta con 26 expertos locales con muchos años de experiencia, cuyas áreas de expertise son, entre otros: Agroindustria, Comercio Electrónico, Gestión del Cambio, Finanzas y Procesos Administrativos e Industriales, Industria Alimenticia, Ingeniería Industrial, Logística Internacional, Mercadeo y Publicidad.

¿Cómo ser experto voluntario de SEC Guatemala?

Para ser parte del equipo de expertos voluntarios, los profesionales deberán cumplir las siguientes características:

Poseer vocación de servicio y buena salud.

No necesariamente deben ser jubilados, pero si contar con formación y experiencia comprobable.

Estar anuentes a participar en eventos informativos y de entrenamiento por parte de SEC Guatemala.

Tener disponibilidad de tiempo y compromiso para apoyar las consultorías.

Someterse al fiel cumplimiento de Código de Conducta de Swisscontact

Si cumple con estos requisitos y tiene el deseo de apoyar, escribir a SEC Guatemala al correo: secgtm@swisscontact.org

“Nuestra intención es que nuestra base de datos de expertos se fortalezca, por lo que enviamos una invitación para que más profesionales se sumen y apoyemos a las MIPYMES de Guatemala” indicó Juárez-Paz.

¿Cómo funcionará el programa?

Para que una MIPYME sea beneficiada con una consultoría deberá llenar los siguientes requisitos:

La organización deberá radicar en Guatemala, pudiendo tener operaciones locales o regionales.

Deberá Indicar el área específica para recibir apoyo.

Tener 1 año como mínimo de operaciones.

Debidamente inscrita y activa en SAT.

Llevar registros contables.

Deberá indicar el área específica para recibir apoyo.

Proveer información financiera, la cual será parte de la línea base, sobre la cual se medirá el impacto del proyecto.

Participar en el Programa de Monitoreo, y estar dispuesto a proporcionar información periódicamente como parte de Programa de Monitoreo de Resultados.

Pertenecer al sector MIPYME, hasta 200 empleados.

*La organización beneficiada debe comprometerse a compartir algunos costos de la consultoría, como lo son los costos de logística y viáticos que requiera el consultor.

Para más información, escribir a secgtm@swisscontact.org.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe