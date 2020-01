SC avala compra entre bancos protegiendo las opciones al consumidor y la eficiencia económica de El Salvador

El Salvador. Tras el análisis realizado, la solicitud de concentración presentada por los conglomerados Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán y The Bank of Nova Scotia no generaría una disminución significativa a la competencia.

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CDSC) autorizó la solicitud de concentración económica presentada el pasado 4 de junio de 2019 por Imperia Intercontinental Inc., e Inversiones Imperia El Salvador, S.A. de C.V. y The Bank of Nova Scotia. Ahora Banco Cuscatlán, SISA, Scotiabank y Scotia Seguros formarán parte de un mismo conglomerado financiero.

La SC (Superintendencia de Competencia) está obligada por ley a realizar un análisis preventivo, ante una solicitud de concentración económica para determinar si provocará una limitación significativa a la competencia, en resguardo de los beneficios que genera la competencia al consumidor.

Este análisis en particular implicó una evaluación del entorno competitivo al que se enfrentan estas empresas solicitantes y los efectos que tendría la fusión en los 31 mercados involucrados, profundizándose más en los que aumentarían de forma significativa su participación, como lo son, los de créditos; para consumo, vivienda, tarjetas de crédito; en sus cuatro segmentos (clásica, oro, platino y black), depósitos; de ahorro y cuenta corriente, y seguros; de vida, colectivo, de incendios, transporte marítimo, de robo y hurto, entre otros tipos de seguros.

Efectos en servicios bancarios:

El análisis realizado en relación con los servicios bancarios se enfocó en determinar si la operación resultaría en la eliminación de rivalidad entre los agentes involucrados, la desaparición de un agente económico que impulsara la competencia en el mercado y una potencial presión al alza en precios, concluyendo que en ninguno de los mercados analizados existiría una disminución significativa a la competencia.

Es importante mencionar que, aunque podrían darse motivaciones para aumentar los precios de tarjetas de crédito, principalmente en la categoría black, y créditos de consumo, por el lado de la cartera de Scotiabank; así como, en créditos de vivienda, por parte de la cartera de Banco Cuscatlán; se observó que en todos esos casos existen otros competidores importantes sobre los cuales no se proyectan aumentos de precios y hacia quienes los consumidores podrían optar en caso de darse un aumento, existiendo suficientes opciones para elegir de acuerdo a su conveniencia.

