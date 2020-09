Realizan Foro Virtual Dinámicas Económicas y el Impacto Tributario en la Reactivación

Guatemala. ATREVIA Centroamérica, una consultora de comunicación y posicionamiento estratégico, reunió en un foro virtual a distinguidas personalidades en representación de los sectores tributario, económico, académico y empresarial, contando con la participación de:

Lic. José Fernando Suriano – Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria

Ing. Eduardo Girón – Presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

Lic. Luis Suárez – Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Lic. Alfredo Rodríguez- Presidente de Consortium Legal

Lic. Edy Pérez – Experto tributario y autor del libro “Impuesto Sobre la Renta Corporativo”

Edy Pérez, experto tributario con más de 20 años de experiencia, dio a conocer su nuevo libro “Impuesto Sobre la Renta Corporativo.” De acuerdo con Alfredo Rodríguez, Presidente de Consortium Legal, dicho libro constituye un excelente aporte práctico y de estudio profundo en el ámbito tributario. No solo expone las normas legales, sino también las aplicaciones práctico contables otorgando bastante riqueza en el análisis dinámico que presenta.

“Los empresarios en este año Covid- 19 deben de conocer como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) les impactará, siendo importante resaltar que dicho impuesto desde el 2013 es de tipo cedular, o sea cada una de las rentas pagan una tarifa específica, además que representa un 26.34% de la recaudación tributaria por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, explicó el autor Edy Pérez.

El libro pretende ser una guía de orientación técnica y herramienta para la comunidad de negocios y profesionales que desean incursionar en el tema y solucionar problemas.

De acuerdo con Luis Suárez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es de vital importancia que todos los guatemaltecos conozcan del mismo porque los impuestos directos son una fuente importante en la recaudación tributaria pero también, deben de verse como un multiplicador de la economía.

El Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), José Fernando Suriano, explicó algunas acciones que se están gestionando desde la SAT para iniciar una reactivación económica, de los cuales mencionó: apertura en transacciones a distancia, especial esfuerzo en la predicción del comportamiento de la recaudación y la implementación de controles y herramientas al momento de desmaterializar las transacciones y el uso de información para seguimiento.

Eduardo Girón, Presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), también mencionó algunos elementos necesarios para llegar a una reactivación, de los cuales destacó la importancia de la liquidez para todas aquellas empresas que están tratando de subsistir frente a la crisis ocasionada por la pandemia. También señaló el incremento de la confianza para inversión y mejora en la infraestructura del país.

Dentro del diálogo los panelistas enfatizaron y coincidieron sobre la generación del ecosistema necesario para la inversión en Guatemala y regresar a ser el centro de comercialización explotando su privilegiada posición geográfica y talento nacional. Sin embargo, para llegar a ella se debe establecer una base tributaria formal sólida, contando con que el 70% de la economía del país pertenece al sector informal. Edy Pérez mencionó algunas leyes que han quedado varadas que incentivarían la inversión extranjera, tales como la Ley de Zonas Francas, la Zona de Comercialización Norte, ente otras.

Continuar con una apertura económica gradual, seguir apoyando iniciativas de kits para la prevención de Covid-19, combate al contrabando, reactivación de turismo, proyectos de infraestructura y enfoque del Presupuesto del Estado en inversión y no funcionamiento para crear oportunidades dignas fueron los elementos que el Presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Eduardo Girón, considera son fundamentales para llevar al país a una reactivación económica.

Cabe resaltar que el Intendente de Recaudación Tributaria, José Fernando Suriano, agregó que el aumentar la tributación para una reactivación no es una solución, sin embargo, no significa que no haya que hacerlo.

Para terminar, Edy Pérez, experto tributario y autor, concluyó con algunas recomendaciones para la reactivación económica siendo la revisión del plan de negocios de cada empresa alineados con las medidas de bioseguridad para proteger su capital humano, identificación de las áreas de innovación y cadenas de suministros. En el ámbito de Gobierno, crear la infraestructura normativa y legal para salir adelante como país. Tomar en cuenta cuáles son las proyecciones económicas de las empresas para pagar las cantidades de ISR e ISO para cumplir sus obligaciones de tiempo tributario y evitar pago de multas.

Además, agregó sobre los retos del 2021, posibles cambios en la cobrabilidad de cuentas con clientes, reducción de ventas, aumentos de costos y revisión de las rentas a pagar el próximo año para los cuales el libro de “Impuesto Sobre la Renta Corporativo” puede servir como herramienta.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe