Por qué invertir en Costa Rica?

Costa Rica. En el contexto mundial en el que nos encontramos debido a la pandemia del COVID19, muchas empresas pueden tener pausados sus proyectos de crecimiento. Esto se viene a sumar a las condiciones geopolíticas internacionales de los últimos años, dentro de las cuales se encuentra la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que quizás podría agravarse aún más, a partir de la respuesta que los países puedan tener una vez que se detenga la expansión del virus, y la población paulatinamente pueda reintegrarse a lo que será el “nuevo normal”.

Ante este panorama, las corporaciones además de enfrentar el impacto financiero de la crisis sanitaria generada por el COVID19 deberán valorar la viabilidad de los planes de crecimiento que se habían planteado, e inclusive, identificar si el modelo de negocio que se había sostenido durante los últimos años podrá seguir siendo efectivo, o si, por el contrario, deberán tomar medidas disruptivas para mantenerse vigentes con sus clientes.

De manera que, ante este escenario, las empresas pueden enfrentarse al deber de valorar el destino que les darán a sus inversiones de crecimiento, y es en este punto que Costa Rica puede surgir como una opción para colocar las inversiones, en un ambiente seguro, de confianza y estabilidad.

No nos referimos en este punto, a Costa Rica como un país con miles de kilómetros protegidos como reservas y parques nacionales, en los que se encuentra el 5% de la biodiversidad del mundo. Ni a la interminable cantidad de playas, volcanes, bosques, cataratas y ríos, que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Tampoco a la diversidad cultural y gastronómica que se puede disfrutar en cada rincón de este país.

En esta ocasión, al tomar en cuenta las razones que pueden llevar a una empresa a invertir en Costa Rica, estas pueden ser las siguientes:

•Estabilidad política: Costa Rica tiene casi 200 años de independencia, y una Constitución Política con más de 70 años de vigencia ininterrumpida, que lo convierte en uno de los países más estables de la Región. Esto aunado a la existencia de 3 poderes de la República independientes entre sí, y un cuarto poder que es el ente encargado de velar por la integridad de los procesos electorales. Adicionalmente, Costa Rica es un país que no tiene fuerzas militares, lo que implica que no tenga conflictos bélicos, de manera que es un país pacífico, que no interviene en los conflictos de esta naturaleza, que se generan alrededor del mundo.

•Estabilidad social: En Costa Rica la educación básica es gratuita y obligatoria. Adicionalmente, el Estado ofrece capacitación técnica y universitaria. Esto aunado al sistema de salud pública con cobertura universal. Esto explica el exponencial crecimiento de la inclusión social que el país ha sostenido durante décadas. Igualmente, el país ha enfrentado hasta el momento, la emergencia por COVID19 con diligencia, paciencia y orden, esto en gran medida gracias a la respuesta favorable de la población, y a la confianza de tener un sistema de salud pública que cubre a todos los ciudadanos, y que es envidiable para muchos países, y difícil de dimensionar sus capacidades, aún para los propios costarricense.

•Acceso a mercados: Con diferentes instrumentos y mecanismos de libre comercio, los productos originarios de Costa Rica tienen acceso con tratamiento arancelario preferencial, a los principales mercados del mundo, esto aunado a su estratégica ubicación geográfica, que ofrece una plataforma comercial llena de oportunidades para las empresas que invierten en el país. Además de que los tratados de libre comercio suscritos por Costa Rica no están sometidos a guerras comerciales, sino que, por el contrario, están en un constante proceso de consolidación, gracias a la buena imagen del país frente a sus aliados comerciales.

•Capital humano de primer nivel: Costa Rica es un país cálido, en su clima ciertamente, pero también en su gente. Además de atender a los visitantes con simpatía y familiaridad, en Costa Rica se encuentra gente trabajadora, ingeniosa, creativa, con un alto estándar moral, con grandes deseos de superación y, sobre todo, con deseos de hacer sobresalir a este pequeño país, frente al resto del mundo. La marca país se denomina Esencial, porque su gente es auténtica, y la esencia del país destaca en donde sea que se encuentre un tico.

•Incentivos fiscales: Con un Régimen de Zonas Francas fuerte y afianzado, que este año cumple dos décadas, que ha atraído a más de 430 empresas, y que ha pasado con éxito las evaluaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la atracción de inversión extranjera directa ha sido un pilar para el desarrollo del país. Dentro del Régimen, se encuentran empresas de tecnología, insumos y dispositivos médicos, y cientos de centros de servicios. Por si fuera poco, el Régimen de Zonas Francas es administrado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), galardonada en cuatro ocasiones como la mejor promotora de comercio del mundo.

Lo anterior debe ser un estímulo para que los ejecutivos de las empresas que ya están en el país puedan posicionar cada vez mejor la operación local en las corporaciones, como ya está ocurriendo.

También representan algunos de los elementos a tomar en cuenta, para valorar invertir en Costa Rica, en aquellas corporaciones que no lo hayan hecho aún, o que esté valorando diferentes destinos para sus proyectos de crecimiento. Al igual que cualquier país, Costa Rica tiene áreas y oportunidades para mejorar, pero sin lugar a duda, aquellas empresas que quieran producir bienes y brindar servicios con un alto valor agregado, deben volver su mirada hacia Costa Rica, y tomar en cuenta al país como destino de sus próximos proyectos.

Fuente. David Segura, Miembro del Comité de Asuntos Legales y Fiscales de AZOFRAS