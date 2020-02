Multibank cierra el año 2019 con activos consolidados por $4,742 millones

Panamá. Multibank Inc. entidad financiera con 30 años de trayectoria en el país reportó en sus estados financieros de 2019 activos consolidados por $4,742 millones, una disminución de $154 millones en comparación al cierre del 2018 que fue de $4,896 millones. Lo anterior fue resultado de la optimización de la estructura del balance enfocada a colocaciones de mayor rendimiento relativo incrementando la participación de la cartera de préstamos dentro de la estructura del balance (a pesar de la cesión parcial de créditos de la subsidiaria Banco Multibank Colombia por $27 millones en el tercer trimestre del año). De esta forma, la cartera de préstamos, principal activo del banco aumentó $9.7 millones (0.3%) alcanzando un saldo de $3,438 millones al cierre del 2019, impulsado por aumento en la cartera de préstamos agropecuarios, hipotecarios y personales a segmentos específicos, dado el enfoque conservador en las colocaciones de banco. Al cierre del año 2019, la cartera de préstamos del banco representó 72.5% del total de los activos.

Multibank logró mantener adecuados indicadores de calidad de activos en comparación al promedio del Sistema Bancario Nacional, alcanzando un índice de vencidos de 1.8% a diciembre 2019 (2.0% para el Sistema Bancario Nacional a noviembre 2019) y una cobertura de reservas de créditos vencidos de 90% (98% para el Sistema Bancario Nacional a noviembre 2019). Considerando la provisión dinámica y el exceso de reservas que se registra en las cuentas de patrimonio, la cobertura de reservas se ubica en 201%.

Los depósitos totalizaron $2,769 millones al cierre del 2019, una disminución de $125 millones (4%) respecto al cierre del año 2018. Los depósitos continúan siendo la principal fuente del fondeo del banco representando el 71% del total de las fuentes de fondeo ($3,891 millones). Del total de los depósitos, 73% corresponden a depósitos a plazos fijos, 14% depósitos de ahorros y 13% depósitos a la vista.

Al cierre del año 2019 los activos líquidos totalizaron $799 millones con un índice de liquidez regulatoria de 47% el cual se encuentra en línea con el promedio de la banca privada panameña así como el indicador de LCR (“liquidity coverage ratio”) que supera ampliamente lo exigido por la regulación bancaria dada la elevada calidad de los activos líquidos del banco.

El patrimonio neto de Multibank creció en 11% en comparación con el 2018, totalizando $578 millones con un sólido índice de capital regulatorio de 18.4%, superando ampliamente el 8.0% mínimo establecido por la regulación bancaria apoyado por una utilidad neta de $48.5 millones alcanzada durante el año 2019.

En cuanto a las calificaciones de grado de inversión nacional e internacional, durante el año 2019, Multibank mejoró su calificación de grado de inversión internacional por parte de Standard & Poor’s al nivel BBB desde BBB- y Fitch Ratings ratificó la calificación de grado de inversión internacional en BBB-. Con estas calificaciones, Multibank continúa destacando dentro del selecto grupo de bancos privados latinoamericanos que ostentan doble grado de inversión internacional.

A nivel local todas las calificaciones de Multibank Inc. fueron ratificadas pa.AAA por Pacific Credit Rating, AA (pan) por Fitch Ratings y AA.pa por Equilibrium. Adicionalmente, las calificaciones de riesgo local de Multi Financial Group Inc. y Multibank Seguros fueron ratificadas en AA(pan), respectivamente, por parte de Fitch Ratings.

Dentro de los principales hitos alcanzados en el 2019 por Multibank, se destaca:

La incursión en el mercado asiático a través de un préstamo sindicado a 3 años por un monto de $160 millones logrando aumentar y diversificar geográficamente las fuentes de financiamiento, estructurado por Standard Chartered y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ambos como “Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners”.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a Multibank una línea global de crédito por un monto de $50 millones enfocado en mejorar la oferta de financiamiento en comercio exterior y el financiamiento a sectores productivos y de las Pymes (pequeña y mediana empresas).

Los accionistas que representan el 99.1% de las acciones comunes emitidas y en circulación de la empresa holding de Multibank, Multi Financial Group Inc. (MFG), suscribieron el 31 de octubre de 2019, con Leasing Bogotá S.A. Panamá, filial del conglomerado financiero colombiano Grupo Aval, S.A. un contrato de compra-venta de su participación accionaria en MFG. La transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras condiciones precedentes y se espera que se complete en el segundo trimestre del año 2020.

