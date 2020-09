Mastercard presenta Reporte de Sustentabilidad 2019

Costa Rica. Mastercard publicó su Reporte de Sustentabilidad 2019 que describe su progreso hacia la construcción de una economía digital más inclusiva y sustentable. El informe describe el impacto y el progreso de la compañía en cuatro áreas clave: Crecimiento Inclusivo, Nuestra Fuerza Laboral y Cultura Corporativa, Cuidado del Medioambiente y Estándares Éticos y Responsables.

El reporte detalla cómo se está implementando la declaración de propósito “Connecting Everyone to Priceless Possibilities” (Conectando a todos con posibilidades que no tienen precio) y construir un mundo en donde las personas puedan alcanzar su máximo potencial, el crecimiento económico es inclusivo y el planeta prospera.

También demuestra el apoyo de la compañía hacia los empleados, clientes y comunidades en respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto incluye una contribución de 250 millones de dólares en recursos y financiamiento para ayudar a pequeños negocios en la recuperación y construir resiliencia.

En su mensaje de apertura, Ajay Banga, CEO de Mastercard, declara: “Buscamos integrar las consideraciones ambientales no solo en nuestras prácticas, sino también para ofrecer a los consumidores la oportunidad de hacerlo. Nos esforzamos por lograr un impacto social comercialmente sostenible que pueda generar ganancias a corto plazo y, al mismo tiempo, crear sistemas a largo plazo que ayuden a todos a prepararse para el éxito. Y todo esto significa que tenemos que organizarnos alrededor de prácticas comerciales éticas que se guíen por propósitos claros y sostenibles”.

“Primero preparamos a nuestra fuerza laboral para el éxito – a través de la cultura, la inclusión, el desarrollo y la oportunidad – y así nuestros empleados pueden preparar nuestro negocio para el éxito a largo plazo”.

Algunos puntos destacados del reporte incluyen:

Crecimiento Inclusivo:

•Se alcanzó el objetivo de incluir 500 millones de personas en la economía digital en 2020 y se amplió el compromiso hacia un total de 1.000 millones de personas y 50 millones de micro y pequeños negocios en todo el mundo para 2025. Este nuevo objetivo incluye el apoyo de 25 millones de mujeres emprendedoras con las herramientas que necesitan para hacer crecer sus negocios.

•En 2019 el Fondo de Impacto de Mastercard destinó 93.5 millones de dólares en subvenciones para impulsar el crecimiento inclusivo en todo el mundo. Hasta la fecha, el Centro de Crecimiento Inclusivo de Mastercard colaboró con 55 organizaciones de investigación y becarios e invirtió en programas que alcanzaron a más de 1.5 millones de personas en 30 países.

•Se estableció un esfuerzo colaborativo con la Fundación Rockefeller para avanzar en el campo de la data science para el impacto social, incluyendo el lanzamiento de data.org -una plataforma para que partners contribuyan y colaboren.

•Se logró una meta de varios años de contribuir con el valor de 100 millones de comidas escolares al Programa Mundial de Alimentos con fondos movilizados a través de iniciativas en diferentes países y con socios emisores y comerciantes.

Nuestra Fuerza Laboral y Cultura Corporativa

•Mastercard contribuye un mínimo del 10% del salario base, globalmente, a los planes de retiro de sus empleados. El año pasado se implementaron 10 nuevos programas internacionales de retiro y se extendió el Plan Internacional de Ahorros e Inversión a 28 nuevos países. La participación de los empleados estuvo por encima del 92%.

•Aproximadamente el 39% de los empleados colaboraron con más de 3.400 organizaciones benéficas con donaciones monetarias o aportando más de 73.000 horas de voluntariado para apoyar estas causas.

•Se mejoró el beneficio de todos los empleados en la adopción y nacimiento -sin importar raza, género, orientación sexual o leyes locales. Ahora reciben hasta 16 semanas pagas de licencia por nacimiento, sin importar género, y se ofrece ayuda financiera para la adopción, subrogación y tratamientos de fertilidad.

Cuidado del Medioambiente

Mastercard fue el primero en la industria de pagos en recibir aprobación del Science Based Targets Initiative (SBTi) para la actualización del objetivo de emisiones, que se alinea con una trayectoria climática de 1,5 grados Celsius.

Lanzamiento de la Coalición Priceless Planet en enero 2020, con la promesa de plantar 100 millones de árboles junto a partners en 5 años.

Mastercard se unió a RE100, formalizando el compromiso de continuar utilizando 100% de energías renovables en todas las operaciones globales a principios de 2020.

Estándares Éticos y de Responsabilidad

Se publicó la Declaración de Derechos Humanos, un compromiso para respetar y promover los derechos humanos.

Lanzamiento del Global Data Responsibility Imperative, un esfuerzo para asegurar que todas las prácticas de datos están centradas en el respeto por los individuos, clientes y todos los constituyentes.

Presentación la tarjeta True Name™ como una manera de facilitar la capacidad de los titulares de cuentas transgénero y no binarios que usen un nombre que sea auténtico a su identidad de género.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe