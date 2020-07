Lanzan campaña de recaudación de fondos de Reactiva Guate

Guatemala. Veinte emprendedores y emprendedoras guatemaltecas potencializarán sus opciones de continuar sus emprendimientos, en el contexto que presenta la actual crisis del Covid-19.

Esto es posible gracias a Reactiva Guate, una plataforma multi-actor de apoyo al ecosistema del emprendimiento en Guatemala. A través de mecanismos de financiamiento alternativos, se busca contribuir a acelerar la recuperación económica, de los emprendimientos que se han visto afectados a consecuencia de la emergencia del COVID-19, y han tenido que enfrentar serios retos como la disminución de ingresos, la pérdida de empleos y altos niveles de endeudamiento.

Esta iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Guatemala a través del Centro Municipal de Emprendimiento (CME), en asocio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la plataforma de Crowdfunding o micro financiación de Emprendi, que busca complementar los esfuerzos realizados por el Gobierno en el marco de la reactivación económica. Además, tiene como objetivo llegar a los emprendimientos que no logran cumplir con todos los requisitos para tener acceso a financiamiento y no cuentan con los recursos propios necesarios para subsistir en este contexto. Estos emprendimientos se encuentran en alto riesgo de desaparecer, por lo que requieren de recursos para su reactivación, recuperación y subsistencia.

“El COVID 19, nos ha llevado a buscar soluciones fuera de la caja, y a unir esfuerzos para abordar los desaZos en conjunto, como sociedad. Por lo mismo, este proyecto, representa el trabajo interinstitucional coordinado, apuntalando la reactivación económica que necesitamos como país”, expresó el Ministro Antonio Malouf, del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el Monitor Global del Emprendimiento, Guatemala es un país en donde 4.4 millones de personas perciben oportunidades de negocios; 3.2 millones de personas consideran tener las habilidades para iniciarlos y, 2 millones de guatemaltecos actualmente generan ingresos emprendiendo un negocio. Asimismo, el 52% de los emprendedores tienen entre 18-34 años y un 25%, 4ene entre 35-44.

Además, de acuerdo con un sondeo de la Asociación de Emprendedores de Guatemala realizado en junio de este año, más del 66% de emprendedores está en riesgo que su negocio quiebre en los próximos 15 días y el 58% de empleos, que generan los emprendedores, están en alto riesgo (3.44 empleos por emprendimiento). Además, este sondeo muestra una proyección estimada de pérdidas de más de Q9 mil 700 por emprendimiento y expone que los emprendimientos con giro de negocios en el área de alimentos, restaurantes y turismo son los más afectados a partir del contexto del COVID-19.

El Alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez, resaltó: “En Guatemala hay capacidad para liderar y emprender, como Reactiva Guate. El cual es un esfuerzo que puede hacer diferencia en los momentos de pandemia que vivimos hoy, donde la prioridad es la vida, la familia y la salud. En Reactiva Guate se está atendiendo la salud del presupuesto del hogar, la salud del empleo y la salud de la capacidad de poder recuperarnos”.

Es por esto, que la iniciativa ha sido diseñada en dos fases: las cuales se detallan a continuación:

1. La primera, fase de Postulación, que se llevó a cabo del 27 de mayo al 17 de junio 2020, en la cual aplicaron 101 emprendimientos públicos y 75 emprendimientos del CME, de los cuales se seleccionaron 30 finalistas, que cumplieron con los criterios de selección. A partir de hoy, 20 emprendedoras y emprendedores seleccionados par4ciparán de la segunda fase.

2. La fase de Recaudación, que arrancó el 13 de julio 2020. Se llevará a cabo a través de una plataforma de crowdfunding, como una opción alternativa de financiamiento, la cual busca en conjunto con nuestros socios y la población guatemalteca, apoyar los planes de inversión de los emprendedores seleccionados por un Jurado Calificador multidisciplinario. Esta fase de recaudación estará abierta durante un mes, del 13 de Julio al 14 de agosto 2020. Nuestra meta es recaudar al menos US$ 100,000 para apoyar a los emprendedores. De esta cifra, el PNUD aportará US$ 50,000 como capital inicial. Estos fondos permitirán apoyar a 20 emprendimientos guatemaltecos, e impactar directamente e indirectamente a cerca de 800 personas, entre sus núcleos familiares, proveedores, empleados, etc.

Esta es la primera edición de la experiencia piloto Reactiva Guate, que permitirá validar un modelo que posteriormente se podrá replicar con distintos actores del ecosistema, tanto a nivel local como departamental. Asimismo, la experiencia busca también validar la efectividad de mecanismos de financiamiento alternativos, como el crowdfunding, que permitan fortalecer los esquemas de recursos a disposición de los emprendedores y emprendedoras guatemaltecas.

Este esquema se fortalecerá con el apoyo de la Cooperativa COOSAJO, quien administra los recursos del PNUD y los otorgará a los emprendedores seleccionados. COOSAJO pondrá a disposición de los emprendedores para futuros procesos, opciones crediticias que se adapten a las características y necesidades de financiamiento.

Por último, para potencializar esta iniciativa, en conjunto con el PNUD, el Ministerio de Economía se ha sumado a esta iniciativa, a través de la cual contribuimos a los esfuerzos para la reactivación económica del país, y al mismo tiempo que seguimos trabajando en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que nadie se quede atrás.

Ana María Díaz, Representante Residente del PNUD enfatizó que “estamos en un momento crucial para unir esfuerzos conjuntos y de manera coordinada abordar los desafíos que nos presenta la reactivación económica de Guatemala”.

Todas las personas podrán acceder a la plataforma a través de las redes sociales de Reactiva Guate y la página web para realizar sus donaciones y ayudar a profesionales jóvenes, creativos y socialmente comprometidos que aportan al país en: www.reactivaguate.org.gt.

