Jesús Canahuati: Incentivos financieros de EEUU, emiten luces de esperanza hacia Honduras

Honduras. En el panorama económico hondureño se reflejan luces de esperanza, ante una nueva iniciativa del gobierno de Donald Trump, relacionada con incentivos financieros orientadas a que empresas estadounidenses que tienen sus instalaciones de producción en Asia, las trasladen a los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

La expectativa fue compartida ayer por el empresario del sector textil, Jesús Canahuati, al referir que “la Casa Blanca va a incentivar a Latinoamérica, donde lógicamente estamos nosotros en Centroamérica, con mayor producción para sustituir los productos que reciben de China”.

En proyecciones del entrevistado, se trata de una noticia muy positiva para Honduras porque la administración de Trump manda un mensaje muy fuerte de apostarle a Latinoamérica. “Allí es donde debemos jugar con pelota adelantada contra otros países y tomar provecho de esa apertura que haga Estados Unidos”, recomendó.

Adicionalmente, el gobierno norteamericano anunció un fondo de mil millones de dólares en el contexto de la iniciativa de cooperación América Crece y un convenio entre el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y personeros de Estados Unidos, para invertir en infraestructura orientada al crecimiento económico nacional.

“En medio de la pandemia, con tanta tragedia y decepción, también hay luces de esperanza reflejadas en esta gigantesca oportunidad de reemplazar importaciones que tiene Estados Unidos desde China por exportaciones que podamos hacer desde Honduras”, reiteró Canahuati.

“Eso nos debería mantener bastante ocupados en manufactura, creando más inversión fuentes de empleo que traen bienestar, ampliaciones en vivienda, en comercio y toda la actividad económica que se beneficia cuando hay un sector de manufactura pujante en crecimiento”, expuso.

Sobre una meta específica para el sector maquila al cierre del 2020, el dirigente empresarial aclaró que no tiene una estimación, considerando que los números son cambiantes, no obstante, en términos de empleomania tratarán de no perder ninguna plaza.

“La idea es terminar en 160 mil empleos al final del año eso es lo que estamos buscando alcanzar”, señaló Jesús Canahuati, en concordancia con la reactivación en los Estados Unidos, que beneficia a actividades como el sector agrícola, maquila, manufactura y el incremento de remesas familiares. (WH)

DATOS

“Al cierre del 2019, las ventas al exterior de bienes para transformación acumularon $4,522.4 millones (5.7% más que en 2018), según el Banco Central de Honduras (BCH). Norteamérica continúa siendo el mercado que más demanda los bienes transformados en Honduras, y registra un superávit de $1,537.2 millones; destacando lo exportado a los Estados Unidos, principal socio comercial, con una participación de las exportaciones de 70.2% del total (equivalente a $3,176.1 millones).

REGRESO A LAS AMÉRICAS

Inversiones hasta de $50 mil millones

El gobierno de Donald Trump está preparando una nueva iniciativa en la que utilizará incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus instalaciones de producción en Asia para que las trasladen hacia los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, dijo el miércoles un asesor de la Casa Blanca.

El proyecto podría generar inversiones desde 30 mil millones hasta los 50 mil millones de dólares en los países del continente americano, según lo dicho por Mauricio Claver-Carone a Reuters en una entrevista, y además agregó que la infraestructura, la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales de enfoque.

“Estamos esencialmente creando una iniciativa de ´Regreso a las Américas´”, aseguró Claver-Carone. Eso incluiría tanto traer algunas instalaciones subcontratadas a China de regreso a los Estados Unidos, así como instalar otras en América Latina y el Caribe en un intento de acercamiento comercial, dijo Claver-Carone. (Tomado de Infobae)

Fuente: La Tribuna.