AGEXPORT presenta tendencias de consumo para readecuar los modelos de negocios de las empresas guatemaltecas

Guatemala. Las exportaciones van a sufrir contracción, sin embargo, se estima no mayor a dos dígitos pues los diferentes productos y servicios reaccionaron diferente al shock, esta es una de las conclusiones a las que llevó el análisis de las perspectivas de las exportaciones para este año con miras al 2021. La metodología incluyó un estudio numérico y de tendencias y entrevistas con exportadores de cada sector para cotejar y validar los datos.

Como AGEXPORT hemos elaborado y presentado ante las autoridades una propuesta con medidas para sostener el salario de los trabajadores y el ingreso de los guatemaltecos ante la crisis COVID -19, buscando alternativas para la continuidad de los negocios. Esta propuesta consta de 4 etapas: 1. Medidas de sobrevivencia. (De esta etapa se han implementado 14 de las 21 propuestas); 2. Retorno a la normalidad (a junio 2020); 3. Recuperación (2do. Semestre 2020); 4.Crecimiento (año 2021). Además, estamos en constante comunicación con los sectores y empresas para detectar cuáles son sus principales necesidades, de las cuales sobresale la de buscar alternativas financieras. Aseguró el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

En esa constante comunicación y análisis para acompañar a empresarios y socios, la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT realizó un análisis sobre el impacto que el COVID-19 está teniendo en el sector exportador, luego que en marzo de este año, Guatemala estaba en su ciclo al alza, lo cual permitió un amortiguamiento de la economía del país en comparación con Centroamérica, ya que actualmente el país se encuentra en un -2% de decrecimiento y el promedio en la región es de -3.94%.

Las exportaciones van a sufrir una contracción, la cual estimamos que no sea mayor a dos dígitos pues los diferentes productos y servicios reaccionaron diferente ante esta emergencia. Encontramos que varios sectores han registrado un crecimiento como el Sector Servicios que han brindado soporte para la operaciones de empresas en el desarrollo de aplicaciones móviles para “Delivery” lo cual ayuda a la continuidad en las ventas; también, la industria de alimentos y bebías, químicos, detergentes, jabones, aceites esenciales y servicios básicos registró un repunte del 150% en su comercialización local e internacional. Informó el Analista de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT, José Chávez.

Por otro lado, el Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT bajo la modalidad de “home office” continúa brindando servicios vitales y básicos para instituciones gubernamentales, habilitación de servicios para la atención y soporte de la banca, aseguradoras, servicios médicos, comida rápida, los cuales están disponibles las 24 horas del día.

Entre los escenarios que contemplamos se encuentra un estimado en cierre de exportaciones de bienes en 2020 con un decrecimiento del- 4.4% lo que significaría un cierre aproximado de US$ 10,691 millones y en las exportaciones de servicios se estima una contracción del -16% ( US$ 3,3137 millones). La recuperación económica no será igual para cada sector. Los que tienen alta capacidad de recuperación son los bienes transables y los servicios destinados a la operación de las empresas. Sin embargo, de los más afectados el de Muebles, Madera y sus Productos derivado al cambio de patrones de consumo, ya que el consumidor busca bienes y servicios “Value for Money” y evita los bienes y servicios Premium, convirtiendo lo esencial en prioridad. Destacó Chávez.

Basado en esto, y con el fin de presentar al sector exportador alternativas y herramientas que puedan implementar en sus estrategias de recuperación de nichos de mercados, el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT realizó un análisis de las tendencias de consumo en la era del coronavirus.

¿Cómo aprovechar la nueva normalidad? es una pregunta generalizada en el sector exportador ya que en la era del coronavirus ha variado el comportamiento de los consumidores en sus decisiones de compra. Las cuales están relacionadas a la higiene, seguridad, trazabilidad, compras en línea por confort y distanciamiento social, compras de productos esenciales y reducción de presupuesto para lo no esencial.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe