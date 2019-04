DHL Express abre nuevo punto de ventas en Vía Porras

Panamá. DHL, líder en el mercado global de la industria logística y de mensajería, abrió un nuevo punto de venta en la Ciudad de Panamá, ubicado en el Centro Comercial P.H. City Plaza, Local 11. Vía Porras. Con la apertura de esta nueva tienda, la empresa reafirma su compromiso con los clientes que buscan una opción rápida, fácil y segura de realizar sus envíos internacionales, con tarifas más económicas.

“Personas naturales, así como pequeñas y medianas empresas (pymes), pueden acceder con tarifas preferenciales a nuestras soluciones de importación y/o exportación de paquetería y documentos,”, comenta Sandra Miró, gerente general de DHL Express en Panamá.

El nuevo punto de venta ofrecerá servicios de exportación de documentos y paquetes mediante las opciones que contempla Express Easy, un producto que ha tenido una gran acogida por parte del mercado panameño al combinar ocho opciones de embalaje que van desde los 0.5 kg a los 25 kg.

Con esta apertura, DHL Express suma ya siete puntos de venta en el país, ubicados en Costa del Este, Punta Pacífica, Obarrio, Av. Balboa, Tumba Muerto y Zona Libre de Colón.

Este local cuenta con un tamaño de 96 m² y representó una inversión aproximada de US $33.000. Tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Actualmente, DHL Express realiza envíos de paquetes y documentos a más de 220 países y a 120.000 destinos a nivel mundial y cuenta con tecnologías para rastreo y monitoreo de los paquetes. Para más información, puede ingresar a la página web http://www.dhl.com.pa/es/express.html

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe